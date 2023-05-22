SENSE, садик полного дня для детей от 1,5 до 5 лет и начальная школа (1−4 классы), от КМДШ начнут свою работу с сентября 2023 года.

У сети школ КМДШ более 11 лет успешного опыта и она продолжает создавать продукты под различные образовательные потребности детей. SENSE — это самостоятельный концепт, который является частью большой семьи КМДШ-ВСЕСВІТ, поэтому к работе команды применяются самые высокие критерии и стандарты качества.

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Наша цель заключается в том, чтобы воспитанники и ученики SENSE были готовы преодолевать образовательные и технологические трудности

В основу концепции SENSE положено уникальное направление ECO-SMART, где SMART — это интеллектуальное и когнитивное развитие детей и ECO-составляющая, которая воплощается через познание ребенком окружающей среды, рефлексию, развитие социальной ответственности, тьюторский, психологическое и логопедическое сопровождение, творчество, разнообразную двигательную активность и отдых.

Детсад полного дня SENSE Kids предназначен для детей в возрасте от 1,5 до 5 лет. Это место, где к личности ребенка относятся с уважением и заботой. Маленьких воспитанников ожидает насыщенный, но в то же время сбалансированный дневной распорядок занятий, отдыха и игры: раннее развитие, логика, математика, сенсорика, конструирование, английский язык, грамота, речь, музыка, хореография и т. д. Учебные и развивающие занятия дополнены формационной программой с включением нейрогимнастики, рефлексии и упражнений SEEL. А также: вкусное и полезное 5-разовое питание, безопасное пространство для прогулок, спортивное развитие и бережное отношение.

Фото: Сеть школ КМДШ

SENSE school — школа нового формата, которая соответствует сознательному образованию, когда ученики понимают, где и как смогут практически применить полученные теоретические знания и навыки. Учебные программы построены в соответствии с государственным стандартом с усилением языкового компонента через дополнительный украинский читательский клуб и изучение английского с первого класса (не менее 4-х часов в неделю); математического компонента — через дополнительные занятия по логике, практического курса робототехники и информатики; физического и психоэмоционального развития — через занятия драмы, увеличение количества часов спорта; занятия по социальному, эмоциональному и этическому развитию по международной программе SEEL. Английский язык преподается с уровневым разделением группами по 10−12 детей. На пути к первым академическим свершениям детям будет помогать мощная Команда.

Как отметил основатель сети частных школ КМДШ и SENSE Владимир Козленко: «Мир меняется стремительно и неустанно, сейчас нужны лидеры, которые могут справляться со сложными вызовами современной жизни. Наша цель состоит в том, чтобы воспитанники и ученики SENSE были готовы преодолевать образовательные и технологические трудности не потому, что так принято, а потому, что им действительно интересно и этот интерес идет от сердца. Благодаря новейшим академическим подходам, мощной формационной программе, традициям, активному вовлечению, осознанному познанию мира и смыслов, которыми он наполнен, мы растим настоящих инженеров будущего, движущую силу изменений».

В течение нынешнего года сеть частных школ КМДШ продолжала активно развиваться и трансформировалась в семью брендов КМДШ-ВСЕСВІТ, в которую входят: школы и прескул КМДШ, детсады и начальная школа Clever Kids, а также детсады и начальная школа SENSE.

И именно SENSE, набравшись опыта за текущий учебный год в формате детсадов и прескул на локациях КМДШ, входит в следующий учебный год в новом формате и на новой локации в ЖК «Парковые озера» (г. Киев, ул. Воскресенская, 2а).