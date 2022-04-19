С помощью полиции. Куда обращаться, чтобы найти пропавшего во время войны в Украине ребенка

19 апреля, 15:06
Цей матеріал також доступний українською
Как искать пропавших во время войны детей (Фото:instagram.com/vadimghirda for APNews)

Как искать пропавших во время войны детей (Фото:instagram.com/vadimghirda for APNews)

Поддержи НВ

В Украине заработал специальный чат-бот, с помощью которого сотрудники полиции смогут оперативно прорабатывать информацию о пропавших детях и заниматься их поиском.

Об этом сообщили в Twitter МВД Украины.

«С сегодня работает телеграмм-бот Поиск детей @poshukditei_bot. Бот создан для упрощения процедуры подачи сведений о пропавшем без вести ребенке. Вся полученная информация будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции», – свидетельствует информация в сообщении.

Видео дня

Бот доступен по ссылке.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1516363595105329157?hidecaption=true

Также ранее телеведущая и многодетная мама Катя Осадчая создала Telegram-чат для поиска пропавших детей. В публикации в Instagram она сообщила, что с помощью этого чата она будет оперативно предоставлять информацию о потерявшихся и найденных детях.

Ранее в одной из публикаций Осадчая показала, как украинские мамы подписывают детей на случай своей смерти. Также в одном из интервью она рассказала о поиске пропавших людей и незаконной депортации в РФ.

Напомним, ранее НВ пообщался с психологом и рассказал, как поддержать потерявшего родителей ребенка и как правильно говорить с малышами о войне.

Читайте также:
Редактор: Лилия Витюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Life
Оставайтесь в курсе событий из жизни звезд,
новых рецептов, красоты и моды
Каждую среду

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война в Украине Дети

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X