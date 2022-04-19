С помощью полиции. Куда обращаться, чтобы найти пропавшего во время войны в Украине ребенка

Как искать пропавших во время войны детей (Фото:instagram.com/vadimghirda for APNews)

В Украине заработал специальный чат-бот, с помощью которого сотрудники полиции смогут оперативно прорабатывать информацию о пропавших детях и заниматься их поиском.

Об этом сообщили в Twitter МВД Украины.

«С сегодня работает телеграмм-бот Поиск детей @poshukditei_bot. Бот создан для упрощения процедуры подачи сведений о пропавшем без вести ребенке. Вся полученная информация будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции», – свидетельствует информация в сообщении.

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Бот доступен по ссылке.

Также ранее телеведущая и многодетная мама Катя Осадчая создала Telegram-чат для поиска пропавших детей. В публикации в Instagram она сообщила, что с помощью этого чата она будет оперативно предоставлять информацию о потерявшихся и найденных детях.

Ранее в одной из публикаций Осадчая показала, как украинские мамы подписывают детей на случай своей смерти. Также в одном из интервью она рассказала о поиске пропавших людей и незаконной депортации в РФ.

Напомним, ранее НВ пообщался с психологом и рассказал, как поддержать потерявшего родителей ребенка и как правильно говорить с малышами о войне.

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