Усиленный контроль. Как изменились условия эвакуации детей с оккупированных территорий

Ужесточен контроль за соблюдением прав детей из уязвимых категорий, эвакуированных внутри Украины или за границу (Фото:UNICEF Украина / unicef.org)

Правительство усилило контроль во время военного положения за соблюдением прав детей из уязвимых категорий, эвакуированных внутри Украины или за ее пределы.

Правительство приняло решение, разработанное Координационным штабом по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, которое усиливает контроль во время военного положения за соблюдением прав детей из уязвимых категорий, эвакуированных в пределах Украины или за ее пределы, обеспечивает организацию возвращения таких детей по месту жительства.

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Сколько детей эвакуировано

С начала введения военного положения более 10,7 тысяч детей из уязвимых категорий были эвакуированы. Из них более 7,4 тысячи — за границу, 3,3 тысячи — внутри страны. 4,3 тысячи детей из эвакуированных — из семейных форм воспитания, 6,4 тысячи — из числа зачисленных в заведения на круглосуточное пребывание.

Учет информации о перемещении и месте пребывания этих детей обеспечит защиту их прав, в первую очередь на безопасность, возможность воссоединения с семьей, поможет предотвратить попадание в ситуацию торговли людьми.

Фото: UNICEF Украина

В чем заключается усиление контроля при эвакуации

Соответственно, принятое решение правительства:

вводит учет информации о временно перемещенных детях ( эвакуированные) на территории Украины, где не ведутся боевые действия или за пределы Украины;

обеспечивает доработку Единой информационно-аналитической системы Дети для ведения соответствующего учета;

обеспечивает защиту информации, содержащуюся в информационно-аналитической системе Дети.

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