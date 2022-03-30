Образовательная компания STUDY.UA запустила бесплатное онлайн-обучение для украинских школьников со всех уголков страны. За две недели преподаватели уже провели десятки живых уроков, за что получили волну благодарных отзывов. Позиция всех, кто организовал учебный процесс, проста: сейчас важно заботиться о будущем Украины — наших детях.

Участие в онлайн-школе STUDY.UA бесплатно для всех, по предварительной регистрации! https://bit.ly/3urE2Kq

В учебную программу входит: украинская школьная программа, углубленный английский, подготовка к поступлению в вузы. Важно, что это не просто онлайн-занятия, а комплексная поддержка школьников, сообщество, где они могут снова почувствовать себя «в классе». Менторы помогают учащимся справиться с негативными эмоциями и стрессом, а уроки по коучингу — развивать свои сильные стороны.



Вы также можете приобщиться к урокам и вернуть вашему ребенку предварительное расписание дня и стабильность! https://bit.ly/3urE2Kq

Как проходит обучение в онлайн-школе от STUDY.UA?

Украинская школьная программа — математика, украинский язык и литература, история, физика, химия, биология.

Углубленный английский язык — международный бизнес, мотивация, создание презентаций и написание эссе.

ІТ-предметы — программирование, графический дизайн, 3D-дизайн, гейм-девелопмент.

Mind on hour — новый формат по внешкольным темам, которые интересны детям: личная эффективность, эмоциональный интеллект, первая медицинская помощь.

Подготовка к поступлению в вузы за границей — подготовка к экзамену IELTS, развитие навыков тайм- и стресс-менеджмента, пробные экзамены, мотивационное письмо для поступления.

Украинская школьная программа — математика, украинский язык и литература, история, физика, химия, биология.

Углубленный английский язык — международный бизнес, мотивация, создание презентаций и написание эссе.

ІТ-предметы — программирование, графический дизайн, 3D-дизайн, гейм-девелопмент.

Mind on hour — новый формат по внешкольным темам, которые интересны детям: личная эффективность, эмоциональный интеллект, первая медицинская помощь.

Подготовка к поступлению в вузы за границей — подготовка к экзамену IELTS, развитие навыков тайм- и стресс-менеджмента, пробные экзамены, мотивационное письмо для поступления.

Кроме того, преподаватели STUDY.UA уделяют внимание внеклассным урокам и поддержанию морального духа школьников, развивают их жажду знаний и поднимают настроение.

Хотите, чтобы и ваш ребенок имел доступ к полезной информации, увлекательным урокам и получил достойное образование, несмотря на все обстоятельства? Для этого нужно лишь получить ссылку на телеграм-канал онлайн-школы от STUDY.UA! Со знаниями к общей победе!

Ваш ребенок должен получить достойное образование, несмотря ни на что! Зарегистрируйтесь, чтобы получить приглашение в телеграм-канал STUDY.UA. https://bit.ly/3urE2Kq

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