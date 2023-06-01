«Я бы так хотел утереть мамины слезы, но не могу. Враг навечно нас разлучил». Истории детей, которых убила Россия

Дениса убил российский снаряд, когда он с семьей гулял в парке. Жизнь Дмитрия оборвали осколки, посыпавшиеся на него при обстреле. Дарья погибла в собственном доме, в который попали российские солдаты. Александра оккупанты убили при попытке эвакуации. 1 июня, в Международный день защиты детей, вспоминаем маленьких украинцев, которых забрала война. Что они могли бы рассказать о себе и о том дне, когда погибли? Истории созданы совместно с родными жертв.



Авторы: Наталья Кулиди, Мария Морозова

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для NV. Чтобы сообщить данные о потерях Украины — заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

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Теперь моему брату Руслану придется прожить одну жизнь за двоих

Денис Котелевич. Погиб в Зеленодольске 3 сентября 2022 года.

Фото: Мемориал

Привет! Меня зовут Денис или, по версии родных, Деня, мне 9 лет и я из Зеленодольска, это небольшой городок в Днепропетровской области. У меня есть копия — брат-близнец Руслан. Вместе с мамой, бабушкой и собачкой мы гуляли в парке, когда туда начали прилетать российские снаряды. Они ложились рядом с нами в шахматном порядке. Помню я немного — боль в теле от обломков, крики мамы и брата, чтобы я был с ними и не умирал, людей в белых халатах… Но травмы оказались сильнее, мое сердце остановилось в тот же день. Мои родные выжили.

С детства всеми своими делами я всегда занимался с братом — он был моим лучшим другом и опорой. В школе мы больше всего любили физкультуру. В свободное время ходили на секцию футбола и катались на велосипедах, самокатах. Мы горой стояли за нашу маму Настю, которая растила нас без отца, — помогали дома, поддерживали, всегда оставались рядом. Не обходили вниманием и бабушку — с удовольствием помогали ей на огороде.

С Русланом мы всегда мечтали о щенке, незадолго до моей гибели он у нас появился — мы принесли домой больного песика. Когда животное выздоровело, то осталось жить у нас. Много времени мы проводили, гуляя с собакой. Пытались ее дрессировать. За этим делом нас в парке и застали вражеские снаряды.

Теперь Руслану придется прожить одну жизнь за две — свою и мою… Ему еще сложно понять, что он потерял самого родного человека. Он злится и много нервничает. Но я уже не вернусь. Хотя для родных я живой. На Новый 2023 год на моей могиле они украсили небольшую елку, оставили сладости, которые я так сильно любил.

Я обожал обниматься и перебирать мамины волосы

Дмитрий Ус. Получил ранения во время обстрелов Чернигова, умер в больнице 23 марта 2022 года.

Фото: Мемориал

Привет. Меня зовут Дима. Мне 10 лет. Я жил в Чернигове с мамой и папой. Наш город с первых дней войны оказался в осаде, здесь постоянно выли сирены и раздавались взрывы. 16 марта 2022 года был очередной обстрел. Частные дома рядом с нашим горели. Родители решили спрятаться в подъезде, думали, так безопаснее. Но когда мы шли, от взрыва выбило входную дверь, окна разбились. На нас полетели осколки. Один из них попал мне в голову. Маму оглушило, сильно ранило в ногу. Неделю я провел в больнице, но мама не могла меня навещать, потому что нуждалась в лечении сама.

А через неделю меня не стало.

Когда я рос, больше всего времени проводил с мамой. Она постоянно заботилась обо мне, потому что у меня было расстройство аутистического спектра. Мы прекрасно проводили время! У меня были любимые машинки, я любил складывать пазлы, играл разными игрушками. Я был ласковым ребенком. Обожал обниматься и перебирать мамины волосы. В последний год жизни начал разговаривать, поэтому родители надеялись, что совсем скоро я смогу полноценно общаться.

Когда началась война, мы с мамой и папой пытались прятаться в укрытии. Но там было страшно и неудобно. Поэтому мы стали оставаться в коридоре нашей квартиры. Там для меня обустроили место. Можно было и спать, и играть.

Несколько лет назад мы уже потеряли моего младшего братика Влада, потом российская атака забрала и мою жизнь. Теперь у мамы с папой два ангела.

«У нас больше нет дочери», — сказал папа, когда докопался до моих ручек

Дарина Сидоренко. Погибла в городе Дергачи на Харьковщине 13 марта 2022 года.

Фото: Мемориал

Добрый день! Меня зовут Дарина, я 15 лет прожила в Харьковской области, в городке Дергачи. А убили меня в середине марта. С тех пор как началось наступление на Украину, мы с мамой, папой и двумя младшими братьями постоянно жили в подвале. 13 марта мы на несколько часов зашли домой, потому что на улице не было обстрелов. Но ночью враг снова начал бить — времени выбежать в убежище уже не было. Я только на секунду заскочила в соседнюю комнату, как в наш дом попал снаряд… Меня привалило обломками.

«У нас больше нет дочери», — сказал папа, когда докопался до моих ручек. Другим родным повезло — они остались живы.

С детства я развивалась очень быстро: рано начала ходить и разговаривать. У меня была феноменальная память, уже в два года легко запоминала прочитанный мамой текст. Могла пересказать его слово в слово. Это потом помогло мне выступать на различных детсадовских и школьных мероприятиях — я всегда была в центре внимания. А когда пошла в школу, мне не нужно было заучивать стихи — разок прочитала и уже готова пересказывать.

Я росла целеустремленной — достигала всех высот, которые ставила перед собой, любила изучать что-то новое, в классе была заводилой и отличницей. Уже во время полномасштабной войны России против Украины я решила, куда буду поступать после школы. Свое будущее мне хотелось связать с Пограничной службой — стоять на страже своей страны. Мама удивлялась, уверена ли я в своем выборе, согласна ли жить в казармах? Но я была уверена — знала, что это мне по силам.

«Даша, это тебе прощальный салют», — сказал папа на моих похоронах. Когда меня хоронили в Дергачах, над головами родных и знакомых туда-сюда летали ракеты.

Вскоре после похорон отец с мамой и младшими братьями выехали в Полтаву. Пока они остаются там, возвращаться домой им просто некуда. А еще — очень страшно.

Я бы так хотел утереть мамины слезы, но не могу. Враг навсегда нас разлучил

Александр Шпилевский погиб в селе Анисов на Черниговщине 9 марта 2022 года.

Фото: Мемориал

Здравствуйте! Я 13-летний Саша из Чернигова. В марте мы с мамой пытались спастись из моего родного города, который постоянно обстреливали. Мы шли с эвакуационной колонной, я нес в руках нашего кота Мурчика, которого не мог оставить на произвол судьбы. Но внезапно враг начал обстрел. Нас всех разбросало в разные стороны. Несмотря на боль и травмы мама Татьяна подползла ко мне. У меня было несколько тяжелых ранений — обломки изрешетили все тело. Последние мгновения жизни самый родной для меня человек был рядом.

С детства мама старалась, чтобы у меня было все. Со мной дополнительно занимались репетиторы, я ходил на танцы и каратэ. Интересовался динозаврами — знал о них все. Обожал собирать лего. Мог восемь часов подряд просидеть над авианосцем. Как подрос, начал заниматься робототехникой, фотографией, интересовался крипто-рынком, создавал свои NFT-токены, мечтал о развитии YouTube-канала для англоязычной аудитории. В начале 2022-го я даже зарегистрировал там свою страницу и залил несколько роликов.

Учился я хорошо, особенно нравились математика и английский. Трудолюбивый, доброжелательный, порядочный и воспитанный ученик — так обо мне говорили учителя. Дома я во всем помогал маме, потому что она такая хрупкая у меня. Старался делать сюрпризы — готовил ужины и баловал самодельными роллами. В свои 13 я уже был выше мамы. Обнимал и говорил, что она у меня стала такая маленькая.

Летом, когда отдыхали в селе, вместе с мамой просыпались очень рано на пробежку, потом плавали в реке и бежали обратно домой — в среднем это 10 километров. Любил кататься на пенни борде, велосипеде. С детства дедушка сажал меня на свои колени за руль машины, еще ножки не доставали до педалей, но я уже водил.

Маме сейчас безумно тяжело без меня. Иногда, когда она после работы подходит к дому и понимает, что там никто ее не будет встречать, начинает плакать. Я бы так хотел утереть ее слезы, но не могу. Враг навечно нас разлучил.