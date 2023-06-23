Сыр — необходимый молочный продукт для детей. Исследование, проведенное крупнейшей профессиональной ассоциацией педиатров в США — Американской академией педиатрии, показало, что дети, которые потребляют богатый белком творог вместе с овощами, быстрее насыщаются. То есть они потребляют на 72% меньше калорий чем те, кто употребляет на перекус чипсы или другие снеки. Это предотвращает детское ожирение, одновременно гарантируя, что ребенок получит все необходимые питательные вещества.

Сыры содержат уникальный пакет из более 10 основных питательных веществ, важных для роста детей. Эти вещества также помогают поддерживать нервную и иммунную систему, зрение, здоровье кожи, мышечную функцию и обеспечивать ребенка энергией на весь день.

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Оксана Чернова — экспертка ProCheese, основательница ProCheese Академии, судья международного сырного конкурса World Cheese Awards в сегодняшней статье в рамках исследования и подготовки материалов для платформы о здоровом школьном питании Знаїмо, раскрывает для нас мир сыра с новой стороны.

От улучшения здоровья до снижения уровня стресса — сыр обладает и другими удивительными преимуществами. Начнем наше сырное путешествие с короткой исторической справки.

О традиции употребления сыра

Исторически сложилось, что сыр был одним из основных продуктов здорового питания, который входил в рацион людей еще тысячи лет назад. В Украине же качественный сыр выпал из рациона детского питания при советской власти. В те времена потребляли обычно свежий творог в виде запеканок, сырников или вареников с творогом или подслащенный кефир. Позже завезли и йогурты, а так называемые швейцарский, российский, голландский сыры часто производили из недостаточно качественного молока, чтобы только удовлетворить потребность. Сыр, как ферментированный продукт с правильными этапами созревания, появился только 10−15 лет назад.

Есть мнение, что в тех странах, где культура потребления сыра и сыроварения не была потеряна, например, в Испании или в Швейцарии, средняя продолжительность жизни является самой большой в Европе.

Интересный факт: Европейское перспективное исследование рака и питания (EPIC) в Нидерландах обнаружили, что среди бактериальной ферментированной пищи только сыр связан с положительным влиянием на продолжительность жизни.

Фото: ProCheese

Питательные вещества в составе сыра и их польза

Первое, что приходит на ум — это наличие в твороге кальция, который нужен для развития костной системы, особенно во время гормональных изменений в период роста ребенка.

Суточная норма кальция для детей:

7−10 лет — 1000 мг/д;

11−17 лет — 1200 мг/д.



К примеру, в 30 г твердого сыра содержится около 240 мг кальция. То есть, в зависимости от возраста ребенка, это 18−34% необходимой суточной нормы.

И общеизвестный факт, о котором не стоит забывать: употребление сыра способно укрепить зубы. Более того, сыр содержит кальций и фосфаты, которые помогают уменьшить кислотность в ротовой полости. Когда уровень кислотности снижается, это способствует предотвращению деминерализации эмали и развития кариеса.

Кроме того, сыр:

Улучшает когнитивные функции

Большинство исследований по улучшению когнитивных функций проводили в Японии, где здоровому питанию уделяют много внимания. Исследователи предположили, что соблюдение диеты богатой α-лактальбумином (сывороточный белок) повышает уровень триптофана и серотонина в мозге и улучшает когнитивные способности у уязвимых к стрессу лиц.

Фото: ProCheese

Укрепляет иммунитет

Все родители сталкиваются с проблемой частых болезней детей, когда те идут в садик или в школу. Сыр и здесь пригодится, поскольку пробиотики в его составе помогают укреплять иммунную систему. Особенно богатыми на пробиотики являются козьи сыры, поэтому на них стоит обратить внимание.

Снижает стресс

Сыр улучшает работу мозга и уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера в будущем. А также уменьшает фактор стресса.

Поэтому детям, которые только пошли в школу или садик, переехали в другой город или наоборот — вернулись домой, употребление сыра будет полезным. Этот продукт поможет справиться со стрессом, который может возникнуть на фоне изменения привычных условий или в процессе адаптации к новой среде.

Дарит счастье

Еще одним приятным эффектом употребления сыра является выработка гормона счастья — серотонина. В составе твердых сыров есть кристаллики аминокислоты тирозина, влияющие на этот процесс. А еще твердые сыры не содержат лактозы, потому что с выдержкой она превращается в тот самый тирозин. Поэтому сыр будет безопасным и для тех, у кого непереносимость лактозы.

Фото: ProCheese

Родительские хитрости, чтобы подружить ребенка с сыром

Сыр не только полезен, но и вкусен! Он может стать отличным перекусом для вашего ребенка.

Сыр можно легко включить в рацион ваших детей. Возможно, еще легче, чем вы думаете. Вот некоторые лайфхаки, как это сделать без лишних слез:

Сырная посыпка

Сыром можно посыпать почти все: от пиццы, выпечки и макаронных изделий до овощей, омлетов и тако. Многим детям нравится, как выглядит и на вкус золотистая глазурь на еде.



Советую начать именно с нежных сыров, не имеющих яркого вкуса. Это может быть молодая Гауда, Моцарт, Амадеус, моцарелла, бурата или рикотта. Помните, что вкусовые рецепторы детей чувствительны: если вкус сыра будет слишком сильным, это может их оттолкнуть. А знакомство придется начинать сначала через некоторое время.

Фото: ProCheese

Сыр, как игра

Как уже упоминали, твердые сыры содержат кристаллики тирозина, которые не только участвуют в выработке гормона счастья, но и могут стать поводом для развлечений. Дело в том, что их можно заметить невооруженным глазом, поэтому расскажите ребенку о магических сырных кристаллах и организуйте их поиск в кусочках сыра. Чем больше найдет, тем счастливее будет.

К тому же твердые сыры, например, Грана Падано или Пармиджано Реджано имеют сладковатый вкус. Им характерны карамельные и фруктовые ноты, так что ребенку обязательно понравится.

Полезный совет: в магазине можно найти фасовку твердого сыра в виде конфет и давать в школу как удобный и питательный перекус. Дома же можно сервировать их с ягодами малины или голубики, что обычно нравится деткам.

Креативные ланчбоксы

Фото: ProCheese

Кроме обычного бутерброда с сыром, можно отдельно положить нарезанные в виде различных фигурок кусочки сыра. Для этого используйте маленькие кондитерские формы для печенья: звездочки, сердечки, мишки, кружочки и т. д.

Отдельный источник для креативности — ниточки Моцареллы. Их можно подать как спагетти, или же намотать на гриссини или даже сосиски и воспроизвести таким образом «полоски» зебры или тигра.

Включайте сыр в ежедневный рацион всей семьи, готовьте и придумывайте новые способы подачи вместе. Вы закладываете фундамент здорового пищевого поведения у ребенка, поэтому будьте для него примером.

Эта публикация была создана при поддержке Швейцарии в рамках швейцарско-украинской программы «Развитие торговли с высокой добавленной стоимостью в органическом и молочном секторах Украины», которая внедряется Исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL, Швейцария) в партнерстве с SAFOSO AG (Швейцария). Ответственность за содержание этой публикации несет исключительно автор (ы). Точка зрения автора (ов) не обязательно отражает точку зрения SECO, FiBL, SAFOSO AG, www.qftp.org.