Международная сеть внешкольных учебных заведений STEM-школа INVENTOR проводит бесплатные онлайн-занятия для детей. Участие могут принять украинские дети от 3 до 16 лет.

STEM-школа INVENTOR с начала марта проводит бесплатные онлайн-занятия для учеников и учениц, которые были вынуждены покинуть свои дома и школы из-за войны. Уже более 1000 детей присоединились к онлайн-обучению. А также STEM-школа INVENTOR приглашает к занятиям всех желающих деток.

«Мы понимаем, как важно в столь сложное время для страны, поддерживать семьи с детьми и продолжать обучать и воспитывать будущее поколение украинцев и украинок. К этому процессу мы привлекли лучших преподавателей и методистов школы. Эти занятия помогут детям отвлечься, уменьшить стресс и с пользой провести время, а взрослым на некоторое время получить уверенность, что жизнь продолжается », — рассказала основательница сети STEM-школ INVENTOR Оксана Стоецкая.

Чтобы зарегистрироваться, переходите по ссылке в телеграм-канал STEM-школы INVENTOR и выбирайте занятия.

Занятия проходят в Google Classroom. Для подключения важно иметь только интернет.

INVENTOR уже более 15 лет развивает STEM-образование в Украине, является соорганизатором международных программ для детей FIRST LEGO League и WRO (Всемирная олимпиада по робототехнике — ред.). Во время войны основная задача INVENTOR — продолжать предоставлять детям доступ к образовательным программам, а преподавателям — профессионально заниматься своим любимым делом и оставаться на связи с детьми и семьями. Поэтому, уже в начале марта, компания возобновила обучение в сети внешкольных заведений и в частной школе Inventor School.

«Начиная с марта наша команда ежедневно и непрерывно работала над созданием качественных бесплатных курсов, чтобы каждый ребенок из любого уголка мира смог продолжать учиться и получать образование. Наша цель — общая: помочь Украине победить на всех фронтах! Вместе мы это точно сможем», — убеждена Оксана Стоецкая.

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