Мировые тенденции и Гайд здорового украинца.

По оценкам министра здравоохранения, из-за последствий войны украинцы «постарели» на 10 лет. Это означает, что заболевания, ранее характерные для людей в возрасте от 60-ти лет, теперь могут «догонять» и в 40, и в 50.

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Еще один важный аспект — повышение цен на медикаменты. Украинская фармацевтическая промышленность зависит от импорта. Как отмечает глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, около 90% действующих веществ для медпрепаратов закупаются за границей. Из-за колебаний курса валют и инфляции стоимость лекарств выросла на 32,7%.

Нестабильность испытывают не только украинцы: по данным исследования, проведенного LinkedIn, ключевым приоритетом для соискателей работы в мире стало наличие компенсаций и бонусов со стороны работодателя. «Важнейшим из них в Украине является медицинское страхование, покрывающее диагностику, лечение, медикаменты и военные риски», — говорит Инна Гарцуева, руководительница и основательница компании «Страховой адвокат».

Страховой адвокат — это страховой брокер, который 14-й год работает на страховом рынке и специализируется на корпоративном медицинском страховании.

Инна Гарцуева, основательница и руководительница компании Страховой адвокат

«Мировые тенденции 2023 года двигают общество в сторону искусственного интеллекта, финансовых технологий. Например, новый прорыв в мире ІТ — ChatGPT. Но написать медицинскую программу страхования, обновить ее с учетом актуальных проблем искусственный интеллект не может. „Страховой адвокат“ постоянно создает продукты медицинской защиты исходя из запроса клиента. Вчера это было связано с вакцинацией и пандемией, сегодня это связано с покрытием военных рисков и финансовых ограничений.

Среди наших клиентов в основном представители и филиалы международных компаний, а также ІТ-компании, для которых важны эксклюзивные медицинские программы и уникальные сервисные решения».

Возглавляемая ею компания знает все о том, как пережить сложные времена, на собственном опыте. Ведь даже несмотря на экономический кризис 2008—2009 годов, начало войны в 2014-м, две волны коронавируса COVID-19 и полномасштабную войну в 2022-у «Страховой адвокат» продолжает работать, обеспечивая потребности своих клиентов.

Новые тренды — комплексные решения и трехуровневый сервис

Команда аналитиков брокера непрерывно работает над тем, чтобы разнообразить программу страхования и добавить в нее новые инновационные решения. Например, эксперт убеждена, что украинское страхование, как и многие другие отрасли, оказались не готовы к покрытию военных рисков — ни недвижимости, ни здоровья. Если гражданское застрахованное лицо получает травму в результате военной агрессии, согласно условиям договора, такие случаи не покрывались. Но «Страховой адвокат» впервые прописали такое покрытие в программах.

С учетом того, что военные риски — это серьезные суммы при возмещении. А украинские страховые компании не перестраховывают договоры медицинского страхования за границей, поэтому экспертиза опытного брокера необходима. Чтобы из сотни вариантов прописания договоров выбрать комплексный, покрывающий и риски, связанные со здоровьем застрахованного и всей его семьи.

Комплексное семейное страхование, разработанное брокером «Страховой адвокат» выступает действенной альтернативой индивидуальному страхованию персонала.

А медицинское сопровождение брокера гарантирует корпорациям полноценное исполнение договора, снимает нагрузку с топ-менеджеров и HR компании. Война научила команду, что для клиента важен трехуровневый сервис. По последним опросам ІТ-компаний, установили, что это дает им уникальное преимущество в содержании ІТ-специалистов.

Гайд здорового украинца

Во время войны, по оценкам министра здравоохранения, украинцы реже обращаются к врачам, пренебрегают профилактическими осмотрами, нет возможности пройти ранние скрининги для своевременной диагностики заболеваний.

Поэтому «Страховой адвокат» разработал Гайд здорового украинца. Надеемся, что наши разработки также помогут сотруднику увеличить срок работы в компании. И благодаря нашим ноу-хау стать более эффективными, чем конкуренты.

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