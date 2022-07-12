И в этом заглавии — ноль иронии. Правильное потребление воды действительно помогает снизить стресс. Главное — знать, как именно это сделать и выбрать ту питьевую воду, которая лучше поможет справиться со стрессом.

Впервые понятие стресса в качестве синдрома определил канадский учёный Ганс Селье еще в 1936 году. С течением времени этот термин стал более обширным и в наши дни означает неспецифическую реакцию организма в ответ на сильный острый раздражитель. Вот почему так важно поддержать организм в критических ситуациях. Как же избавиться от разрушительного воздействия стресса с помощью питьевой (и не только) воды?

Фото: ТрускавецькА

Универсальная сила

Вода считается одной из самых действенных составляющих в борьбе со стрессовыми состояниями. Причем употреблять ее можно как внутрь, так и пользоваться наружно. Не секрет, что просто созерцание воды, когда человек пребывает в природе, успокаивает нервную систему и снижает уровень психологического напряжения.

Вода реально помогает нейтрализовать последствия стресса. Зачастую в момент нервного напряжения организм испытывает спазмы. Они, в свою очередь, блокируют ощущение жажды — поэтому люди в стрессовом состоянии и забывают о том, что необходимо пить воду.

Сопутствующие риски

Фото: Трускавецко

Как известно, наш мозг состоит из воды более чем на 80%. Но далеко не все знают, что утомляемость, сонливость, раздражительность, тревога и другие неприятные состояния напрямую связаны с нехваткой жидкости в организме, что подтверждается исследованиями группы ученых из Университета Северной Каролины (США).

Важно помнить, что стресс может спровоцировать обезвоживание. А нехватка воды в организме стимулирует выработку гормона стресса — кортизола. При обилии кортизола в человеческом теле задерживается натрий, в результате чего возникают отеки.

Если человек вовремя выпьет воды, то уровень тревожности снизится. Это действенно поможет справиться со стрессом. Именно поэтому в моменты сильных эмоциональных потрясений и предлагают выпить стакан воды, это частично помогает снизить напряжение и обеспечивает организм необходимым количеством жидкости для преодоления стрессовых реакций.

Более того, именно вода в моменты острых потрясений спасает от лишних килограммов тех людей, которые привыкли заедать нервное напряжение. Употребляя воду, мы снижаем желание немедленно съесть что-нибудь вкусненькое и вредное для здоровья.

Следовательно, вода способствует поддержанию нормальной физической и когнитивной функций. Заявленный эффект может быть достигнут при употреблении, по меньшей мере, двух литров воды ежедневно из любых пищевых продуктов или напитков.

Главное, чтобы вода хорошего качества всегда была под рукой.

Момент выбора

Как показывает опыт, лучший вариант — негазированная вода комнатной температуры. Не употребляйте слишком холодной, ведь это дополнительный стресс для организма.

В среднем нужно в течение дня выпивать 6−8 стаканов воды. А во время летнего зноя не следует пить воду залпом. Делайте это небольшими глотками, задерживая ее во рту. Можно также применять так называемый «капельный метод» — выпивать в течение часа по паре глотков.

Фото: ТрускавецькА

Давайте разберемся, какие воды предлагает нам рынок.

Есть питьевая вода — это подготовленная вода, пригодная к питью, в которой сохранены нормы минерального и бактериологического состава.

Но не следует забывать, что есть еще вода природная минеральная. Вода природная минеральная — безопасна для здоровья человека. Поступает такая вода (добывается) из подземного водоносного горизонта (месторождения) с помощью одного или более природных источников или скважин. Она защищена от внешнего загрязнения и не подвергалась уничтожению, изменению и влиянию. Вода природная минеральная характеризуется определенным и стабильным микробиологическим и физико-химическим составом. При попадании в бутылку такая вода не претерпевает изменений минерального состава.

Универсальный вариант

В продаже есть большое количество воды. Один из таких универсальных вариантов — минеральная столовая вода ТрускавецькА. Это природная минеральная вода, которую добывают из артезианских скважин, расположенных в известном бальнеологическом курорте Трускавец в Прикарпатье.

ТрускавецькА относится к природным минеральным водам, расфасованным в тару. ТрускавецькА — вода, созданная природой, при попадании в бутылку она не проходит изменений минерального состава. Ежегодные стандартные исследования этой воды свидетельствуют о том, что ТрускавецькА обладает стабильными показателями минерального и бактериологического состава. Она не проходит никакой обработки, которая изменяла бы ее состав. ТрускавецькА именно такая, какой создала ее природа.

Фото: ТрускавецькА

Основная особенность природной минеральной воды ТрускавецькА в том, что это вода, имеющая стабильные уровни водородного показателя (уровня рН). Слабощелочная реакция этой воды составляет 7,6−8,0, и этот показатель приближен к рН жидкостям в организме человека.

Основная жизненная среда имеет слабощелочную реакцию (рН 7,4). Каждая клетка нашего организма — это целая водная лаборатория со слабощелочной средой.

Слабощелочная вода является источником антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы и даже способствуют омоложению организма. Если наши клетки получают слабощелочную воду и с соблюдением правильного питания, восстанавливается кислотно-щелочное равновесие организма.

Программы омоложения во многих оздоровительно-профилактических заведениях базируются именно на определении уровня «закисленности», то есть уровня оксидативного стресса организма. Данные программы направлены на выведение из организма свободных радикалов именно благодаря «защелачиванию». Повышение уровня щелочной среды в организме достигается благодаря правильному питанию здоровой пищи и употреблением воды со слабощелочной/щелочной реакцией.

ТрускавецькА негазированная — одна из таких вод с показателем pH 7,6−8,0. Вы можете пить ее каждый день, дабы поддерживать водный и кислотно-щелочной баланс организма. Да, правильно выбранная вода для питья вместе со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни — действенное средство в борьбе со стрессом.

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