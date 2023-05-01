2

Какие факторы влияют на распространенность аллергий?

Есть много гипотез относительно причин возникновения аллергий, но ни одна из них не является стопроцентной. То, что точно известно, — это следствие сбоя в иммунной системе. Ведь аллергия — это реакция иммунитета. Раньше аллергий было действительно меньше. Почему это происходит?

О причинах нам рассказывает так называемая гигиеническая гипотеза. Она представляет иммунную систему как весы, где с одной стороны — бактериальный ответ, а с другой — иммунный ответ. И эти два фактора находятся в постоянном взаимодействии и адаптации друг к другу. Хорошим примером могут служить неразвитые страны с низким гигиеническим уровнем быта. И наоборот, чем более чистая среда окружает организм, тем острее будет реакция в случае неожиданной встречи с чужеродным агентом (аллергеном или раздражителем). Именно в высокоразвитых странах, где гигиена и чистота обеспечены на высоком уровне, риск развития аллергий у детей значительно выше. В пользу этой теории свидетельствует и исследование, демонстрирующее, что в семьях, где проживают домашние животные (несколько) до рождения ребенка, новорожденные дети имеют значительно более низкий риск развития аллергий.

Следующая гипотеза — микробиомная. Мы помним, что человеческий организм населяет колоссальное количество живых микроорганизмов. В теле человека одна клетка соотносится с 10 бактериальными микробиомными клетками (это бактерии, вирусы, грибки и т.п.). Этот микробиом заселяет нашу кожу, слизистые оболочки и больше всего кишечник. Соответственно, любые изменения в кишечнике, которые могут быть вызваны заболеваниями или употреблением лекарства, влияют на проявления аллергий. По наблюдениям состояние микробиома детей с аллергией и детей без аллергии существенно отличается.

Другой популярной гипотезой является химическая или экологическая гипотеза, которая говорит об уязвимости наших организмов перед химическими агентами и раздражителями, которые на сегодняшний день нас тесно окружают в быту и крайне распространены в применении.

Но, несмотря на количество этих гипотез, практически невозможно утвердительно говорить о преимуществе того или иного, когда речь идет о появлении аллергии у ребенка. Потому что доказать влияние практически невозможно. Вместе с тем роль генетического фактора в развитии аллергической патологии доказана.