Пищевая аллергия у детей раннего возраста: предотвращать или лечить?
1 мая, 12:28
1 мая, 12:28
Член ESPGHAN, British Dietetic Association, PGHTNCON.
Основательница Университета здорового ребенка Няньковских
По разным данным исследований, до 7–8% детей имеют пищевую аллергию. Что касается распространения других проявлений аллергических реакций, то здесь показатель гораздо выше, и он постоянно растет. По прогнозам ученых, к 2030 году около 50% человечества будут иметь те или иные аллергические заболевания.
Есть много гипотез относительно причин возникновения аллергий, но ни одна из них не является стопроцентной. То, что точно известно, — это следствие сбоя в иммунной системе. Ведь аллергия — это реакция иммунитета. Раньше аллергий было действительно меньше. Почему это происходит?
О причинах нам рассказывает так называемая гигиеническая гипотеза. Она представляет иммунную систему как весы, где с одной стороны — бактериальный ответ, а с другой — иммунный ответ. И эти два фактора находятся в постоянном взаимодействии и адаптации друг к другу. Хорошим примером могут служить неразвитые страны с низким гигиеническим уровнем быта. И наоборот, чем более чистая среда окружает организм, тем острее будет реакция в случае неожиданной встречи с чужеродным агентом (аллергеном или раздражителем). Именно в высокоразвитых странах, где гигиена и чистота обеспечены на высоком уровне, риск развития аллергий у детей значительно выше. В пользу этой теории свидетельствует и исследование, демонстрирующее, что в семьях, где проживают домашние животные (несколько) до рождения ребенка, новорожденные дети имеют значительно более низкий риск развития аллергий.
Следующая гипотеза — микробиомная. Мы помним, что человеческий организм населяет колоссальное количество живых микроорганизмов. В теле человека одна клетка соотносится с 10 бактериальными микробиомными клетками (это бактерии, вирусы, грибки и т.п.). Этот микробиом заселяет нашу кожу, слизистые оболочки и больше всего кишечник. Соответственно, любые изменения в кишечнике, которые могут быть вызваны заболеваниями или употреблением лекарства, влияют на проявления аллергий. По наблюдениям состояние микробиома детей с аллергией и детей без аллергии существенно отличается.
Другой популярной гипотезой является химическая или экологическая гипотеза, которая говорит об уязвимости наших организмов перед химическими агентами и раздражителями, которые на сегодняшний день нас тесно окружают в быту и крайне распространены в применении.
Но, несмотря на количество этих гипотез, практически невозможно утвердительно говорить о преимуществе того или иного, когда речь идет о появлении аллергии у ребенка. Потому что доказать влияние практически невозможно. Вместе с тем роль генетического фактора в развитии аллергической патологии доказана.
Подходы к терапии пищевой аллергии у детей, как и время введения аллергенов, изменялись.
Ранее считалось, что чем позже ввести аллерген (например, глютен или белок) в рацион малыша, тем лучше и тем ниже риск развития пищевой аллергии будет у ребенка. Сейчас подход изменился кардинально. Рекомендовано раннее знакомство организма с аллергенами. Однако речь идет не о первых днях жизни, а скорее в соответствии с календарем введения прикорма. То есть важно не откладывать знакомство ребенка с аллергеном тогда, когда это предусмотрено. Достаточно раннее введение аллергена может быть хорошей профилактикой развития пищевой аллергии у детей раннего возраста.
Заметим, что у нас часто путают понятия здоровый ребенок и ребенок, уже имеющий аллергию. Следует отметить, что здесь подходы будут совершенно разные, даже противоположные. Если для здорового ребенка раннее знакомство с аллергенами будет первичной профилактикой, то для больного ребенка, получившего подтвержденную аллергию на конкретный аллерген, такой подход противопоказан. Для таких детей критически важно убрать контакт с аллергеном на период не менее 6 месяцев, иногда 1 год или дольше. Например, если у ребенка подтверждена аллергия на белок коровьего молока, необходимо убрать из рациона соответствующие продукты и заменить их на смеси с глубоким гидролизом белка или смесь на основе свободных аминокислот. Больной ребенок нуждается в особом подходе в питании.
Первая и самая важная рекомендация при знакомстве ребенка с новыми продуктами — руководствоваться календарем введения прикормов. Чтобы не запутаться, важно вводить один продукт и внимательно в течение недели следить за реакцией организма.
Чаще аллергия будет проявляться кожными реакциями, среди которых наиболее типичная — атопический дерматит. Он проявляется сухостью, покраснением, локализацией сыпей, зудом.
У детей раннего возраста могут быть и другие проявления гастроинтестинальной формы (вздутие, диарея, колики и т.п.). Интересно, что при таком проявлении аллергии у детей не будут повышены специфические иммуноглобулины E в крови, поэтому может показаться, что нет оснований для дополнительных анализов. Такой тип аллергии можно определить только диетотерапией. Диарея в таких случаях будет отличаться от вирусной или бактериальной, не вызвать повышения температуры. Могут быть также колики, вздутие и вторичная лактазная недостаточность, что может вызвать срыгивание или рвоту.
После введения нового продукта в рацион отрицательные реакции могут проявиться не сразу, а даже в течение 2–3 суток, это могут быть маркеры аллергической патологии. Однако, чтобы разобраться в первопричинах и не спутать проявление аллергии с более серьезным заболеванием, в любом из этих случаев важно обратиться за консультацией к врачу.
К сожалению некоторых родителей, надеяться, что ребенок просто перерастет аллергию, продолжая контактировать с аллергеном, не приходится. В случае бездействия родителей и при дальнейшей нагрузке иммунной системы аллергенами нас ждут только осложнения. Может возникнуть так называемый атопический марш. То есть переход одного аллергического заболевания, например атопического дерматита, с присоединением со временем бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и даже анафилаксией.
И наоборот, своевременное обращение к врачу в первые годы жизни, а также правильное управление ситуацией на ранних этапах может помочь сформировать толерантность организма к конкретному аллергену и снизить риски аллергических проявлений в дальнейшем.
Как вывод, ранний возраст — это окно возможностей, которым нужно воспользоваться, если у ребенка есть проявления пищевой аллергии.
Здесь важно различать подход к решению вопроса у взрослых и детей. Однако ни в одном из случаев таким образом вопрос решить не удастся. Средства по уходу за кожей, даже специальные, являются комплементарной или дополнительной тактикой. Диетотерапия имеет более важное значение в детском возрасте, чем во взрослом.
Однако, если мы говорим о детях, особенно раннего возраста, здесь есть свои особенности. Во-первых, в отличие от взрослых проще установить аллерген, ведь продукты вводятся постепенно. Во-вторых, в раннем возрасте у нас есть шанс благодаря правильному подходу и питанию скорректировать реакцию организма и сформировать толерантность к аллергену, что невозможно сделать у взрослых. Ведь пищевые аллергии, которые появляются во взрослом возрасте — это на всю жизнь, и здесь никакими мерами уже нельзя исправить ситуацию. Поэтому важно именно в этом возрасте ответственно отнестись к ситуации и использовать это окно возможностей.
Безусловно, генетическая предопределенность существует. Но вопрос — что будет стимулировать активацию? Например, руководство по лечению атопического дерматита у детей и взрослых свидетельствует, что у 30% детей триггером аллергии является пищевой аллерген в раннем возрасте. Чем старше ребенок, тем больше факторов прибавляется, однако именно в раннем возрасте пищевые аллергены являются особой зоной внимания.
У взрослых такую связь между атопическим дерматитом и пищевым фактором установить сложно. Потому часто дерматологи просто не учитывают этот фактор и фокусируются на работе с последствиями аллергических реакций.
Важно разграничить две группы детей. Если ребенок находится на грудном вскармливании, то ключевым фактором воздействия является диета матери. Здесь важно отметить, что для питания матери элиминируется (убирается) аллерген. Также рацион обогащается кальцием и витамином D. Далее по мере введения прикормов нужно четко соблюдать календарь прикормов и следить за реакциями организма. При необходимости корректировать свое меню и меню ребенка.
Но в случае если ребенок находится на искусственном вскармливании, подход отличается. Раньше при малейших проявлениях пищевой аллергии рекомендовали смесь с частичным гидролизом белка. Но последние научные открытия опровергли это утверждение, ведь такие смеси, как оказалось, не лечат. В настоящее время ни одна из европейских инструкций по лечению аллергии (ESPHAGAN) не содержит рекомендаций применять смеси с частичным гидролизом белка. Эффективны только смеси с глубоким гидролизом белка или аминокислотные смеси. Глубокий гидролиз однозначно поможет в большинстве случаев, согласно последним научным данным. Однако в более сложных ситуациях, например, когда есть анафилакция, тяжелые формы пищевой аллергии на белок коровьего молока, особенно гастроинтестинальные формы, непереносимость глубоких гидролизатов, рекомендуется выбирать смесь со свободными аминокислотами. Они обычно обладают приятным вкусом.
Благодаря научному прогрессу и инновационным разработкам все вышеперечисленные продукты физически доступны на рынке Украины. Недавно даже аминокислотные смеси были выведены компаниями на рынок для возможности использования по назначению.
На примере портфеля бренда Nutrilon можем увидеть, что для детей с разными аллергическими патологиями и разными потребностями доступны следующие решения:
Однако экономическая доступность аминокислотных смесей все еще оставляет желать лучшего. В европейских странах расходы на лечение аллергий берут на себя правительства, полностью или частично компенсируя расходы на приобретение таких смесей из бюджета. Однако, ввиду их эффективности, это оправданный шаг, ведь приводит к дальнейшей экономии развития потенциальных патологий. Ведь недолеченный ребенок потом может иметь астму и другие осложнения, ложащиеся нагрузкой на системы здравоохранения.
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