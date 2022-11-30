Климакс — не приговор, а время для того, чтобы обратиться к гинекологу и уделить себе больше внимания: рассказывает доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог Александра Леонидовна Громова

Александра Леонидовна имеет рабочий стаж 26 лет. Она доцент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии НМУ им. Богомольца, а также соучредительница клиники OKSAL.med. Специализируется на эндокринной гинекологии, знает практически все о том, как именно менопауза влияет на жизнь женщины и как соответствующая терапия улучшает состояние ее здоровья.

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— Многие женщины «осеннего» возраста придерживаются мнения о том, что нет смысла идти против собственной природы. Менопауза — явление естественное, так что просто нужно перетерпеть все сопутствующие симптомы. Насколько такая позиция верна с вашей точки зрения?

— А кто сказал, что наши прабабушки и бабушки терпели? Они активно искали решение этой проблемы: обливались холодной водой, заваривали и пили клевер или хмель. Индийские женщины, например, собирали дикий ямс, из которого, к слову, в настоящее время производят гормоны для гормонозамещающих препаратов. А в тех азиатских культурах, где в меню активно представлены блюда из сои (это растение имеет в своем составе фитоэстрогены), женщины гораздо меньше страдают от приливов.

Менопаузальные симптомы не ограничиваются только горячими приливами, со временем вследствие эстрогенного дефицита развивается снижение плотности костной ткани (остеопороз), что значительно повышает риск переломов. И все эти проблемы необходимо корректировать в индивидуальном порядке, ведь мы живем не ради того, чтобы страдать, а ради того, чтобы радоваться жизни.

— Каков современный подход к лечению женщин в менопаузе?

— Самый влиятельный и наиболее изученный метод — это замещение утраченных гормонов. Мы называем это менопаузальной гормональной терапией или МГТ. МГТ позволяет решить большинство проблем, возникающих на фоне климакса. Такие современные препараты подходят нам как ключ к замку, потому что созданы специально с этой целью. А растительные препараты, очень популярные у женщин, — это несовершенно подогнанный ключ к нашему замку.

— Какие сопутствующие симптомы климактерического синдрома можно эффективно откорректировать с помощью менопаузальной гормональной терапии?

— На фоне таких гормональных изменений примерно 80% женщин испытывают приливы жара и потливости. Также нарушается ритм ночного сна: возникают трудности с засыпанием и наступают ранние пробуждения, например, в четыре часа утра.

Это довольно противные чувства. И это только верхушка айсберга, потому что в организме женщины в это время происходят разнообразные изменения во всех органах и системах. Да, нарушается метаболизм холестерина, из-за чего может произойти поражение сосудов. Снижаются также когнитивные функции: память, внимание и способности к обучению.

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Кроме того, во время менопаузы быстро теряют свою плотность и силу кости. Мы называем это остеопорозом. Если еще до менопаузального перехода женщина практиковала голодание, испытывала тяжелые физические нагрузки или испытывала серьезные стрессы, много раз рожала или имела длительные периоды отсутствия менструаций, то она подходит к менопаузе уже с пониженной костной массой.

Процесс потери плотности костей проходит более активно в первые пять лет после менопаузы. К 70 годам женщины теряют около 22−25% костной массы, и, если на старте плотность костей не была высокой, это прямой путь к патологическим переломам. Патологические — это когда «шла, на ровном месте упала и сломала ногу». На мой взгляд, это одна из самых серьезных проблем, вызванных менопаузой. Поскольку за состояние костей отвечает гормон эстрадиол, мы можем влиять на это с помощью менопаузальной гормональной терапии.

— При каких признаках необходимо своевременно обратиться к гинекологу, чтобы гармонично пережить период менопаузы?

— О себе необходимо заботиться, поэтому раз в год следует обращаться к гинекологу в любом возрасте. Особенно в возрасте 40+. А при первых же признаках наступления менопаузы — тем более. Это нужно делать и при конфигурациях менструального цикла, приливах, конфигурациях настроения, боли в маленьких суставах. Я бы сказала, при любых нетипичных для вас ощущениях и симптомах, хронологически совпадающих с прекращением менструаций.

Поскольку с нашим гормональным состоянием связано абсолютно все, есть смысл подробно проконсультироваться со специалистом по корректировке данного состояния. Очень важно при этом не заниматься самолечением в режиме «помогло моей подруге, поможет и мне».

Мы делим симптомы на легкие, умеренные и тяжелые. По статистике, у каждой шестой женщины тяжелые симптомы, а еще примерно половина — средней тяжести. МГТ показана женщинам с тяжелыми и умеренными менопаузальными симптомами, у которых нет противопоказаний и повышенного наследственного риска рака молочной железы.

Если сравнивать Украину со странами ЕС, то по статистике там гормонозаместительную терапию назначают 25−30% женщин, а у нас — 1,5−2%. Да, в нашей стране мы имеем дело с гормонофобией.

Но это препараты, которых не стоит опасаться и не стоит относиться к ним легкомысленно. К препаратам МГТ необходимо относиться с огромным уважением, потому что они действительно кардинально меняют жизнь к лучшему, но имеют свои плюсы и минусы.

К доказанным плюсам относятся: улучшение качества жизни, прекращение тяжелых приступов из-за приливов, нормализация сна и снижение стрессового состояния, сохранение плотности и силы костей и эластичности сосудов. Плюс дополнительные бонусы: улучшение состояния и упругости кожи, положительное влияние на состояние волос.

Что касается минусов, то возможно повышение риска возникновения тромбозов или рака молочной железы. Это повышение крайне незначительно, очень отличается у разных препаратов МГТ, но оно существует.

Поэтому пациенткам в периоде менопаузального перехода и постменопаузе, которые ко мне обращаются, я предлагаю комплексную гинекологическую и маммологическую помощь. Ни одна пациентка не станет получать МГТ без консультации маммолога и тщательного обследования молочных желез. И в дальнейшем мы предлагаем даже планировать контрольное посещение гинеколога и маммолога за один визит — это позволяет не пропустить какую-то патологию молочной железы и проводить гормональное лечение с максимальным уровнем безопасности.

Только специалист учтет все ваши особенности здоровья, расспросит о том, какие болезни были у вашей мамы и бабушки, проведет нужное обследование, взвесит пользу и риски МГТ именно для вас. И только после этого будут сделаны подходящие именно вам назначения. Таким образом, мы удерживаем баланс, и польза от МГТ значительно превосходит возможные риски.

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— А как менопаузальная гормональная терапия влияет на вес?

— На фоне внутреннего дефицита гормонов женщины в период менопаузы активно набирают лишний вес. У гинекологов даже шутка такая профессиональная: «Чем ниже эстрадиол, тем шире талия». Это абдоминальное (висцеральное) ожирение, при котором идет накопление жировой прослойки в области живота и поясницы.

Благодаря менопаузальной гормональной терапии этого можно избежать и сохранить оптимальную форму тела. Плюс стройная осанка, ведь идет положительное влияние на кости и суставы. Кроме того, значительно лучше сохраняются мышцы и улучшается состояние кожи — так сказать, «внутренняя косметика».

— Как таковая гормональная терапия влияет на когнитивные функции (память и внимание) и предотвращает развитие депрессивно-тревожного состояния?

— Менопаузальная гормональная терапия оказывает положительное влияние на когнитивные функции. Именно те женщины, которые страдают приливами, получают наилучший эффект от такой терапии. Дело в том, что в такие моменты в организме активно продуцируется кортизол, просто выжигающий нейроны. А когда мы это корректируем и уменьшаем количество приливов, подскоки кортизола уменьшаются, и состояние такой пациентки улучшается.

Тем женщинам, у которых нет этих приливов, МГТ не даст ощутимого улучшения когнитивным функциям. Именно поэтому гинекологи так придирчиво изучают все симптомы, чтобы назначить оптимальный вариант лечения для той или иной женщины. Это лекарство, и для них должно быть показание.

Если же говорить о депрессиях, то, несмотря на то, что гормонозаместительные препараты — это не антидепрессант, эстрадиол оказывает легкое антидепрессантное воздействие. Улучшение настроения МГТ преимущественно срабатывает в тех случаях, когда женщина имеет нарушения сна и вазомоторные расстройства: приливы жара, повышенную потливость, головную боль, озноб, сердцебиение.

Именно поэтому с женщинами в менопаузе врачи всегда работают в команде, в которую входят гинекологи, кардиологи и эндокринологи. И эта командная работа приносит эффективные результаты. Почему бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью, чтобы улучшить свое состояние во время менопаузы?! Главное — вовремя обратиться к гинекологу.

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Фото: health warning

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