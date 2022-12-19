Женщины всю свою жизнь беспокоятся о внешней красоте. В период наступления климакса этот вопрос становится более актуальным и острым. Почему изменяется внешность женщины? Какие составляющие ее красоты и как их сохранить?



На что необходимо обратить внимание?



Выделяют ряд признаков, сигналящих о том, что на фоне климакса в организме женщины происходят негативные изменения во внешности.



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Состояние кожи. В этот период кожа лица претерпевает существенные изменения, разделенные на три этапа: атрофия, увядание, сухость.



Ухудшение состояния волос. Из-за уменьшения уровня гормонов в организме необходимые для волос белки и витамины усваиваются хуже. Именно поэтому волосы становятся более тонкими и активно выпадают.



Увеличение веса. Появление нескольких лишних килограммов считается нормальной защитной реакцией организма, способной уберечь его от негативных последствий снижения уровня эстрогенов. Это объясняется тем, что жировая ткань производит неклассические эстрогены. В норме пара лишних килограммов. Если же вы набрали больше, то следует немедленно обратиться к врачу.



Состояние ногтей. Они становятся более сухими и ломкими.

Улыбка. Разрушение зубов — это один из признаков постепенного старения организма и потери кальция. Своевременно обращайтесь к стоматологу, дабы решить эту проблему.



Осанка позвоночника. Выпрямление поясничного изгиба и усиление грудного — «крючковидная» спина с округлой верхней частью; изменение осанки — выпячивание живота, появление складок кожи по бокам грудной клетки; шаркающая походка, боль в спине, ногах и руках.



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Два важных шага к красоте и здоровью

Во-первых, это правильное и сбалансированное питание. Правильное питание основано на энергетической ценности пищи — калории, которые соответствуют израсходованной организмом энергии. Помните, если много есть и мало двигаться, то неизрасходованная энергия превратиться в лишний вес. А сбалансированное питание — это пища, содержащая белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины.



Во-вторых, умеренные физические нагрузки, подходящие именно вам. Обычно женщинам «осеннего» возраста врачи рекомендуют йогу, плавание, велоспорт и пешие прогулки в среднем темпе. Помните, что для поддержания постоянного веса необходимо регулярно заниматься спортом.



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Какие обследования необходимы в этот период?

Женщинам после 50 лет необходимо проходить:



✔ маммографию — один раз в два года;

✔ колоноскопию — один раз в пять лет.



А после 60 лет другие обследования назначают семейный врач или терапевт.



Также женщинам крайне важно обращаться ежегодно к гинекологу. Он может назначить дополнительные обследования с учетом вашей ситуации.



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Оптимальное решение — менопаузальная гормональная терапия.



Оптимальное решение, которое вы можете принять по назначению врача-гинеколога, — индивидуально подобранная менопаузальная гормональная терапия (МГТ). Именно она поможет избавиться от климактерических симптомов, оказывающих существенное влияние на качество жизни, и получить максимальный эффект от эстетических процедур.





По словам гинеколога-эндокринолога Татьяны Татарчук , в Польше препараты для менопаузальной гормональной терапии принимают 23% женщин. А в Украине — менее 2%.

Конечно, добиться таких результатов можно только при условии того, что вы внимательно прислушиваетесь к рекомендациям гинеколога-эндокринолога и четко их выполняете. В ходе такого лечения может улучшиться состояние кожи и волос, а вес постепенно придет в обычную норму. К тому же появится внутренняя поддержка для костей и зубов, ведь эстроген и прогестерон предупреждают потерю костной массы.



Главное — устранить с помощью менопаузальной гормональной терапии нехватку женских половых гормонов, тогда и косметологические процедуры могут обеспечить ожидаемый эффект. Компоненты, входящие в состав таких препаратов, вовсе не чужды нашему организму. Это аналоги природных гормонов, производимых яичниками.



И помните, что именно врач подберет для вас гормонозамещающие препараты и тот ритм употребления, который подойдет именно вам.



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