Полномасштабное вторжение россии коренным образом изменило мировоззрение украинского общества. Навязанные постсоветской ментальностью тезисы неполноценности и «недоразвитости» отступили перед стремлением украинцев узнавать как можно больше о собственной стране, ее сильных сторонах и потенциале.

В частности, фармацевтическая компания «Фармак» разрушает устоявшиеся мифы об украинской фармацевтике изнутри, демонстрируя врачам процессы создания современных лекарств на новейшем оборудовании.

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С начала года более 100 врачей из Чернигова, Полтавы, Сум, Конотопа, Пирятина, Кременчуга, Броваров и Киева посетили производство и лаборатории контроля качества завода «Фармак» и своими глазами увидели процессы создания готовых лекарственных средств в разных формах.

«Такое впечатление, что я побывал где-то в Японии, а не у нас в Украине», — рассказывает Евгений Люлька, кардиохирург Полтавского областного кардиоваскулярного центра.

Фото: участок по производству биотехнологических активных фармацевтических ингредиентов

В ходе экскурсии врачи узнали, что «Фармак», как крупнейшее фармацевтическое предприятие Украины, за год проходит около 10 украинских и международных проверок, а также имеет сертификаты соответствия производства и лабораторий всем требованиям Евросоюза — GMP ЕС (Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная практика).

Компания покупает сырье у проверенных поставщиков из США, Японии, Италии, Германии, Испании, Индии, Китая и т. д. Каждая партия сырья проходит жесткий входной контроль качества. Также каждая партия готовых лекарственных средств проходит минимум пять этапов контроля и отправляется сразу в несколько лабораторий, где ее качество проверяют по четко определенному ряду показателей. В целом лаборатории завода «Фармак» владеют 135 разными методами испытаний, утвержденными ведущими фармакопеями мира — Европейской, Британской и Фармакопеей США.

Фото: группа врачей наблюдает за процессом производства жидких асептических лекарственных средств

«Я приятно удивлен масштабностью и современностью производства „Фармак“, строгими стандартами качества и горжусь, что такие компании есть у нас в Украине», — отмечает Юрий Голёванёв, семейный врач Консультативно-диагностического центра № 1 г. Борисполь.

Все процессы на производстве максимально автоматизированы и диджитализированы. К изготовлению и контролю качества лекарственных средств привлечено высокотехнологичное оборудование, производимое в ЕС. Всего на предприятии функционируют 25 производственных участков, один из которых — для изготовления лекарств в небулах — был открыт уже во время полномасштабного вторжения врага.

Каждый год «Фармак» инвестирует примерно 100 млн грн в обеспечение контроля качества продукции: закупку реактивов и материалов для проведения исследований. А также реинвестирует более 90% прибыли в усиление собственных производственных мощностей. Война не стала поводом приостановить инвестиции. Таким образом, в 2022 году в исследование и разработку нового лекарства компанией вложено более 400 млн грн.

Фото: цех по производству асептических лекарственных средств в ампулах и флаконах

Сегодня «Фармак» является лидером фармацевтического рынка Украины по объемам продаж лекарственных средств*. На заводах в Киеве и Шостке Сумской области компания производит около 400 наименований противопростудных, эндокринологических, гастроэнтерологических, кардиологических, неврологических и других лекарственных препаратов. Эти лекарства экспортируются в более чем 50 стран мира, в том числе в Швейцарию, Великобританию, Данию, Польшу и Францию.

Компания продолжает приглашать врачей на экскурсию по предприятию на постоянной основе. Записаться можно по электронной почте info@farmak.ua

Также смотрите онлайн-экскурсию по производству «Фармак».

* — по данным Proxima Research по состоянию на март 2023 года.