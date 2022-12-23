Команда WINETIME первой в Украине поставила на полку вино от Сары Джессики Паркер из «Секса и города». Убедила производителя 90±бальных вин из Грузии сделать исключение и включить Украину в географию экспорта. Они ищут игристые вина в Англии, видят перспективы в винах Балкан и верят в виноделие Украины. «Если гость не находит ничего нового у нас в магазинах, то чем мы лучше других? Человек должен находить у нас новизну, уникальность, вкус, а главное, эмоцию!» — объясняют свой подход в WINETIME. Первый супермаркет сети открылся в 2010 году в Ивано-Франковске. За 12 лет семья магазинов выросла до 30 точек в 14 областях Украины и стала местом, где можно обнаружить почти все новинки мира напитков.



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5 минут — примерно столько занимает путь от идеи закупки вина до ее реализации у категорийного менеджера WINETIME Вадима Гурова. «Никаких длинных согласований. Путь принятия решения очень короткий. Это возможно благодаря кредиту доверия от руководства и свободе в принятии решений. Главное, чтобы вина, которые везем в Украину, были качественными и нравились нам самим — нам доверяют, если мы верим в продукт», — говорит Гуров.

Фото: Вадим Гуров, категорийный менеджер WINETIME

Вадим рассказывает о своей работе среди винных рядов в одном из 30 магазинов сети, на проспекте Бажана в Киеве. «Компания существует с 2010 года, а в 2014 году я открывал этот магазин как рядовой сотрудник. Теперь отвечаю за винный ассортимент сети, более 2000 SKU вина. Не помню, чтобы у нас как-то специально культивировались свобода и инициативность. Эти подходы работали всегда как лучший путь развития. Иначе упускается шанс быть первыми».

В качестве примера Вадим упоминает появление в WINETIME аквариумов с устрицами в 2017 году, когда он отвечал за рыбу и морепродукты. «Экономнее было бы положить моллюсков на лед. Но в природе устрица живет в воде, поэтому я предложил аквариумы, хотя и понятия не имел об окупаемости этой системы — никто до нас так не делал. Просто верил в эту идею, и меня поддержали». Идея выстрелила — на пике количество продаж устриц достигало 10 000 штук ежемесячно. Этот подход распространяется на новые напитки, продукты, идеи дизайна, сервиса: если автор или команда верит в нововведения, то он получает зеленый свет от руководителей сети.

5 минут занимает путь от идеи до реализации у категорийных менеджеров WINETIME. Никаких длинных согласований — иначе упускается шанс быть первыми

В поисках эмоций

Фото: Юрий Саченко, руководитель отдела алкоголя WINETIME

«Мы продаем не только напитки и еду, но и эмоции. Поэтому наши категорийщики ищут в винах эмоцию, а кависты считывают ее и делятся с гостями», — рассказывает Юрий Саченко, руководитель отдела алкоголя WINETIME, работающий в сети уже девять лет. В подтверждение слов руководителя Вадим Гуров снимает с полки бутылку вина совиньон блан из Новой Зеландии. «Казалось бы, что здесь особенного? Ароматный, сочный новозеландский совблан, сотни которых на рынке. Но это совблан со «звездной нотой« — на этикетке есть автограф актрисы Сары Джессики Паркер!». Менеджер признается, что не смотрел сериал «Секс и город», но когда прочел в новостях об этом вине, то сразу понял, каким желанным оно будет для зрителей. В течение пяти минут Гуров написал производителю вина в «Фейсбук», «Инстаграм», на почту. Так получил первую партию в 1200 бутылок, которую раскупили за месяц. Менеджер руководствовался принципом, что первую покупку сделает имя, а вторую — вкус: «Кроме звездного статуса, первый винтаж вина актрисы получил 90 баллов от авторитетного журнала Wine Spectator (США) и вошел в ТОП-100 лучших вин 2020 года».

В журнале Decanter (Великобритания) Гуров прочитал о новом производителе из Грузии Papari Valley. «Меня поразила оценка 94 балла, которую дали маститые британские критики грузинскому вину. Оказалось, что это один из самых лучших производителей натурального вина в Грузии. Они приверженцы органики, свели к минимуму вмешательство человека в процесс производства, работают с дикими дрожжами и „аристократическим“ методом квеври (традиционная выдержка вин в кувшине под землей, имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО — авт.)», — вспоминает менеджер. На первый запрос Papari Valley отказали — все релизы были давно поделены между рынками США, Японии, Великобритании и прочих. Тогда Гуров полетел в Грузию и в личном разговоре убедил основателя Papari Valley Нукри Курдадзе пойти навстречу. «Господин Нукри объяснил, что провел в Украине свои студенческие годы и страна стала для него вторым родным домом. Поэтому сделал для нас исключение», — вспоминает менеджер. Он описывает саперави от Papari Valley как вино фантастической энергии и безграничного потенциала выдержки. Бутылку легко найти на полке по яркой этикеткой с кузнечиком — его нарисовал пятилетний сын винодела.



Фото: Юрий Саченко, руководитель отдела алкоголя WINETIME

Винодел рейтинговых ( 94 балла от Decanter) вин Papari Valley из Грузии не рассматривал Украину для экспорта. Но вспомнил, что учился здесь, и сделал исключение для своего « второго дома»

Фото: Нукри Курдадзе, основатель винодельни Papari Valley

Вкусы в Европе стали, в Украине — меняются

По словам Юрия Саченко, WINETIME стремится, чтобы ежегодная ротация ассортимента в сети достигала 15%. «Это не обязательная планка, скорее ориентир. Современные украинские потребители вина — это привередливые люди, которые путешествовали по винным регионам, познакомились с винной культурой. Нам важно, чтобы кавист (продавец вина в специализированном магазине — авт.) мог поддержать разговор. И на вопрос, что у нас есть нового, всегда было что предложить», — рассказывает руководитель департамента алкоголя.

В WINETIME видят свои магазины территорией, где встречаются два мира — украинские эноэнтузиасты и виноделы и создатели крепкого алкоголя со всего мира. Идея, что так сеть улучшает жизнь украинцев и расширяет их мировоззрение, вдохновляет команду. «Кайфуем от мысли, что в эфире WINETIME открываем людям новые эмоции и вкусные впечатления, это добавляет смелости в поиске увлекательных новинок!», — говорят в команде сети.

Юрий сравнивает ритейл Украины с другими странами Европы и обращает внимание на отличия. «Например, в Нидерландах есть алкогольная сеть Gall&Gall, насчитывающая около 600 магазинов. Но во всех их магазинах вы найдете давно устоявшийся ассортимент. Можно пойти в магазин нишевого ритейлера, однако и там ассортимент, как правило, ограничен возможностями импортера или регионом. У нас же сегодня можно найти все!» — уверяет менеджер. По мнению Вадима Гурова, разница ассортимента на полках в Украине и ЕС отражает разность вкусов. В странах с древней винной культурой вкусы уже сформированы, в Украине же винная культура формируется, вкусы меняются, поэтому и ритейл не может стоять на месте, должен быть в движении.

«Украинские потребители вина находятся на разных ступенях познания вина, единого портрета нет. Если это первые шаги в мире вина, то человек ищет насыщенные, яркие вина, едва не выпрыгивающие из бокала. Это совиньон бланы из Новой Зеландии или южные фруктовые вина. На высших ступенях люди ищут что-то необычное, утонченное или классическое — то, что их удивит. А если люди хотят, должны найти», — подтверждает слова коллеги Юрий Саченко.

Так, например, в WINETIME появилась подборка пино нуаров из штата Орегон в США. По словам Гурова, два-три года назад он заметил рост спроса на красные вина из сорта Пино Нуар. Последний имеет ореол культовости, считается, что именно из него производят одни из самых тонких и интересных вин. Недаром сорт называют «принц среди красных». «Как раз когда я думал о расширении полки пино нуаров, меня познакомили с молодым американцем Крисом, чьи родители держали винодельню в Орегоне, которую в честь Криса и его брата Тома назвали Cristom. Оказалось, что они делают невероятные пино нуары», — рассказывает Вадим. Сначала ценник титулованных вин умерил пыл менеджера, но дегустация убедила — нужно брать. «Теперь кроме Орегона есть пино нуары из любого уголка мира. Такая же ситуация с игристым вином кава из Каталонии — сейчас его у нас много, как никогда, потому что есть интерес к категории. Думаю, как потребитель, — если не вижу ничего нового и интересного в магазине, мне становится грустно», — шутит Вадим. В команде WINETIME верят, что сеть из 30 магазинов в разных областях стала еще и мостом алкогольной культуры в регионы страны. Кое-где она остается единственным местом, где можно купить вина редких сортов или крепкий алкоголь ограниченных релизов.

Гостям так понравился новый сорт неро ди троя из Италии, что доходило до жалоб, если люди не находили его в магазинах. Хотя еще недавно они о нем и не слышали!

Сила внутренней конкуренции

Из более чем 5000 SKU напитков на полках WINETIME около 35% занимает крепкий алкоголь. Категорийный менеджер этого направления Богдан Дубовый говорит, что до 50% продаж всего крепкого алкоголя формирует виски: «Работаю в сети более семи лет и помню, что мы всегда искали сингл молты от независимых ботлеров. Потому что это интересный авторский продукт, которым можно удивить». Категорийщик приводит пример шотландского производителя Elixir Distillers, которому удается сохранять независимость в эпоху слияний и поглощений. Советует попробовать их мега-дымный, торфяно-фруктовый со щепоткой специй молт Elements of Islay. Или серию Director’s Special, которая создается из старых спиртов бочковой выдержки и выходит в свет релизами всего в несколько сотен бутылок. Да, это напитки не на каждый день. Но есть также, наверное, самый доступный односолодовый виски на рынке Украины — Glen Clan, который стоит около 650 грн на полке. Рассматриваем его как возможность для потребителей перейти на другой уровень вкуса". За годы работы в сети и на алкогольном рынке менеджер понял, что без роста культуры пития украинцев развитие бизнеса невозможно.

Фото: Богдан Дубовой, категорийный менеджер WINETIME

Как говорит Богдан, сейчас в WINETIME видят перспективу в бурбонах — стиле виски, производимом дистиллериями США. «Мы привезли Elijah Craig из Кентукки с очень богатым вкусовым профилем, имеем совершенно уникальные бутылки Old Fitzgerald и, по словам поставщика, вышли на первое место в Европе по продажам доступного Rittenhouse Rye Whiskey». Категорийный менеджер верит в тренд бурбонов, потому что американский рынок на его памяти уже не в первый раз выступает в роли трендсеттера. Так, к примеру, из США пришла идея текилы как терруарного продукта собственной местности. «Попробуйте артизанальную текилу Cobalto, которую мы привезли в Украину. Это уникальный вкусовой профиль с нотами печеных овощей, агавы, фруктов и цитрусов, который не найдете в другом месте. Поиск таких вещей продолжается, потому что нише премиальных текил есть куда расти в Украине». В Winetime объясняют, что перед ее категорийными менеджерами стоит задача создать внутреннюю конкуренцию брендов на полках. Если менеджер заводит новый бренд и он попадает в ТОП-100 внутренних продаж сети, это постоянно оптимизирует ассортимент, оставляет на полках самое лучшее. Кроме того, компания мотивирует категорийных менеджеров на поиск новинок. Если новый бренд за полгода стал коммерчески успешным, то менеджера поощряют", — рассказывает Богдан Дубовый.

Задача менеджеров WINETIME состоит в том, чтобы создать внутреннюю конкуренцию брендов. Это оставляет на полках лучшие напитки

Украинское вино как супертренд

Чтобы быть в курсе всех новинок, команда WINETIME внимательно следит за происходящим на мировом винном рынке. «Посмотрите, как бушует Испания! Какое стилистическое разнообразие дает эта страна, какие понятные и, главное, честные вина там производят. Невероятными темпами растет Португалия, у нас пока одна из самых недооцененных стран», — говорит о направлениях работы команды Юрий Саченко. Среди португальских вин в WINETIME категорийные менеджеры советуют обратить внимание на вина «новой волны» из региона Виньо Верде. Не на массовый продукт с легкой газацией и сладковатостью, а на серьезные и интересные сухие вина из уникальных локальных сортов вроде лоурейро и альвариньо. «Эта страна имеет в своем арсенале новые, пока неизведанные большинством потребителей сорта. Верим в их потенциал и уверены, что сможем зажечь интерес к ним украинских любителей вина», — уверен Вадим Гуров.

В качестве примера продвижения новых вин, регионов и сортов менеджер вспоминает историю успеха на полках WINETIME вин из красного сорта неро ди троя. Это локальная лоза из плеяды сортов юга Италии, таких как негроамаро и примитиво, богатых, щедрых, экспрессивных вин. Украинские категорийные менеджеры заметили сорт на одной из выставок Vinitaly и на дегустации выяснили, что вино из него густое, насыщенное, даже масляное, с нотами сандалового дерева. «Как смола, только вкусная!» — вспоминает менеджер. Первые партии были небольшими, но потом стали расти в геометрической прогрессии, потому что вина постоянно не хватало. Доходило до споров, если гости не находили неро ди троя в магазине. «Хотя еще недавно мало кто слышал о существовании сорта. Для нас это пример, как находить достопримечательности и доносить их до людей», — говорит Вадим.

В команде WINETIME отмечают, что в последние год-два мало что может сравниться по спросу с украинскими винами. «Мы, возможно, одни из первых, кто поставил на полку большого ритейла вина Father’s wine (Тернопольская обл.). Работаем с Biologist (Киевская обл.), ждем возможности поработать с винами Bohdan’s Winery винодела Богдана Павлия (Хмельницкая обл.). Это маленькие производители, и наша история с ними не о заработке, а о поддержке. Потому что выиграют все», — убежден Гуров. Менеджер упоминает «Недели украинского вина», прошедшие в WINETIME в июне 2022 года. Тогда вина Shabo, Leleka Wines, Villa Tinta, Beykush, «Колонист», Chizay Chateau и т. д. гости могли купить со скидкой 20%. «Мы почти ничего не заработали на этом, но продажи украинских вин увеличились почти в десять раз! Если начинали с 1500 бутылок в месяц, то сейчас продаем уже 10 000 — 15 000».



В команде WINETIME верят, что за годы охоты за новинками в мире вина удалось приобрести опыт, подсказывающий: «Вот здесь будет взлет! Давайте следим, чтобы не упустить момент и быть первыми». Украина лишь одна из многих точек на карте, где специалисты ждут появления интересных вин. С таким же энтузиазмом Вадим Гуров наблюдает за винным рынком Бразилии, Балкан, Восточной Европы — даже Польша интересна для покупателя WINETIME. «Мы любим и ценим классику, но опыт учит, что даже Petrus (титулованная винодельня в Бордо — авт.) не может быть всегда самым лучшим. Мир вина постоянно растет и меняется, потому хотим одними из первых знакомить украинцев со всеми новинками. Принципы доверия и свободы решений в компании позволяют это делать», — заключает менеджер WINETIME.

Даже Petrus не может быть самым лучшим из года в год. Мир вина живет в постоянном движении, и мы двигаемся вместе с ним

Фото предоставлены компанией WINETIME