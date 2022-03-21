Чайная компания в Ассаме назвала свою новую крепкую смесь в честь президента Украины Владимира Зеленского.

«Украинский президент доказал свою исключительную храбрость и силу посе того, как Россия вторглась в его страну», — пишет издание Indian Express, в то веря как официальный Дели воздерживается от поддержки одной из сторон в войне между Россией и Украиной. — «В знак уважения к его доблести компания Aromica Tea посвятила ему свой новейший купаж „крепкого черного чая Ассам“».



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«Артизанальный листовой чай создает вкус, а гранулированная заварка добавляет дополнительную крепость, которая нравится индийцам», — объяснил изданию директор Aromica Tea Ранджит Баруа рецепт нового особенно крепкого чая Zelenskyy,состоящего из листового и CTC-чая.

«Чай Ассам известен своим приятным ароматом и дерзким вкусом, и, видя, как президент Украины выстоял перед лицом невзгод, показалось уместным назвать этот купаж его именем», — добавил он. — «Я был действительно впечатлен тем, как Зеленский отклонил предложение правительства США эвакуировать его, когда напала Россия. Он решил не бежать, а остаться в стране и бороться», — сказал Баруа и добавил: «Крепче него на данный момент в мире нет ничего, поэтому я пытался провести аналогию, что этот чай такой же крепкий, как Зеленский».

Чай Zelenskyy / Фото: Indian Express

Приобрести крепкий чай Zelenskyy можно за 90 рупий за упаковку 200 г на сайте компании (около 1,2 доллара США). Всего на сайте представлено около 40 чайных блендов, в том числе чай, например, чай с перцем чили.

На вопрос, пожертвует ли компания часть выручки, если смесь будет успешной, директор сообщил, что рассматривает такой вариант: «Я был бы рад пожертвовать часть прибыли любой организации, непосредственно связанной с гуманитарным делом помощи людям Украины, перемещенным в результате войны», — сказал он.

Напомним, ранее украинских шеф Евгений Клопотенко рассказывал, как приготовить особенно крепкий кофе по-украински, унизив российского диктатора Путина.

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