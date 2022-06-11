Сладкого Нового года!
К новогодним праздникам собрали для вас рецепты ароматной выпечки, а также сладостей, которые совсем не нуждаются в выпекании. Эти рецепты могут подсластить новогодние праздники и украсить как праздничный стол, так и повседневное меню.
Португальские пирожные Паштел-де-ната
Бездрожжевое слоеное тесто — 500 г
Мука для подпыла — 1 ст. л.
Молоко — 300 мл
Вода — 150 г
Сахар — 150 г
Желток — 4 шт.
Корица — 1 ч. л.
Цедра половины лимона
► 200 мл молока прогреть в сотейнике с корицей и лимонной цедрой.
► Приготовить сироп. Сахар смешать с водой и разогреть, помешивая до растворения.
► Тогда снять с огня и дать немного остыть.
► Оставшееся молоко (100 мл) смешать с 1 ст. л. муки до однородности.
► Добавить смесь молока с мукой в смесь молока с корицей и цедрой. Постоянно размешивать до однородности, прогревая на маленьком огне.
► Когда смесь станет гуще, снять с огня и дать немного остыть. Помешивая, влить сахарный сироп.
► Добавить в молочный крем 4 желтка и хорошо размешать. Масса должна быть немного жидкой.
► Рабочую поверхность посыпать мукой и выложить на нее слоеное тесто. Раскатать тесто, сформировав прямоугольник.
► Раскатанное тесто свернуть в рулет и порезать на 12 одинаковых частей.
► Тесто разложить разрезами вниз в формы для кексов, смазанные сливочным или растительным маслом.
► Пальцами из каждого куска теста сформировать корзинки.
► Разлить в корзинки крем, наливая как можно больше, поскольку в процессе выпекания он уменьшится в объеме.
► Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Дать остыть.
Печенье Мадлен
Рецепт на 30–40 шт.
Яйца — 3 шт.
Сахар — 130 г
Мука — 200 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Цедра 1 апельсина
Корица — 1/2 ч. л.
Гвоздика — 2 бутона
Кардамон — 1 бутон
Молотый имбирь — ¼ ч. л.
Масло мягкое — 150 г
Соль — щепотка
Ванильный сахар — щепотка
Темный шоколад по желанию
► Пряности измельчить в ступке до однородности.
► Масло взбить с сахаром.Добавить цедру апельсина.
► Ввести поочередно три яйца комнатной температуры.
► Просеянную муку с разрыхлителем добавить частями. Замесите однородное тесто, по консистенции, как для кексов.
► Выложить тесто в специальные формы для печенья Мадлен или в смазанные маслом столовые ложки на 2/3 объема.
► Выпекать первые 5 мин при 220 °C, затем еще 5–7 мин при 180 °C.
► Остудить. Можно полить шоколадом или глазурью.
Витражный торт
Фруктовое желе — 3–4 пакета разных вкусов (по 70 г)
Желатин — 25 г на 100 г воды
Печенье по желанию
1 вариант:
Крем-сыр — 250 г
Сгущенка — 250 г
Молоко — 125 г
2 вариант:
Сметана или йогурт — 600 г
► Приготовить фруктовое желе по рецепту на упаковке, поставить охлаждаться в холодильник на ночь. Предварительно формы лучше смазать растительным маслом или укрыть пищевой пленкой, чтобы легче было достать застывшее желе.
► Когда фруктовое желе будет готово, извлечь его из форм и нарезать кубиками или кусками произвольной формы, но не слишком мелкими.
► Приготовить белое желе. Желатин залить водой и дать разбухнуть, затем разогреть на водяной бане. Взбить в блендере молочные ингредиенты и разогретый желатин.
► Форму застелить пищевой пленкой так, чтобы потом было легко достать из нее торт. На дно формы по желанию выложить печенье. Далее выкладывать слоями куски цветного желе и заливать их не застывшим белым.
► Оставить в холодильнике на всю ночь или не менее 6 часов для полного застывания. Выложить торт на сервировочную тарелку. Нарезать горячим ножом.
Мятное печенье
Листья мяты из одного пучка
Яйцо — 1 шт.
Мягкое масло — 100 г
Мука — 250–300 г
Сахар — 150 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Шоколадная крошка – по желанию
► Смешать все, кроме муки и разрыхлителя, в блендере. При отсутствии блендера листья мяты нужно предварительно тщательно измельчить. Добавить сухие ингредиенты и вымесить тесто руками. Оно должно получиться мягким, немного прилипать к рукам.
► Поставить тесто в холодильник на 30–60 минут.
► Сделать из теста небольшие шарики и выложить на застеленный пергаментом противень, оставляя между шариками расстояние в несколько сантиметров.
► Шоколадную крошку можно добавить в тесто или украсить ею уже сформированные шарики.
► Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °C.
Пана-кота с ромашкой и соусом из клюквы
Рецепт на 4 порции
Для пана-коты:
Молоко — 300 мл
Сливки 33% — 300 мл
Сахар — 3 ст. л.
Желатин в листах (или обычный) — 10 г (6 шт.)
Вода — 100–150 мл
Сухая ромашка — 1–1,5 ст. л.
Для соуса:
200 г клюквы
120 г сахара
1–2 веточки розмарина
► Смешать сливки и молоко в сотейнике или кастрюле с толстым дном.
► Добавить сахар и ромашку.
► Листовой желатин замочить в 100–150 мл холодной воды на 3–5 мин. Можно заменить обычным желатином, который следует замочить в соотношении 1:5 в холодной воде на 10 минут.
► Сливки с молоком нагреть до 80 °С или до появления пара над сотейником, не доводить до кипения.
► Процедить смесь через мелкое сито от кусков ромашки. Листовой желатин отжать и добавить в горячую молочно-сливочную смесь. Хорошо перемешайте до полного растворения желатина.
► Разлить смесь в стаканы или специальные керамические или силиконовые формы. Охлаждать в холодильнике минимум 4 часа, а лучше всю ночь.
► Приготовить соус. В сотейнике смешать клюкву и веточки розмарина с сахаром, добавить 30–50 мл воды. Поставить на средний огонь и варить до растворения сахара примерно 2 мин.
► Когда клюква начнет лопаться, убавить огонь и варить соус 3–4 мин. Убрать розмарин. Перетереть соус через сито и охладить до комнатной температуры.
► Пана-коту можно подавать в формах или аккуратно достать на тарелку, подцепив ножом или смочив дно формы горячей водой. Дополнить десерт соусом.
► Хранить десерт в холодильнике не более 48 часов.
Песочное печенье с корицей
Масло (размягченное) — 200 г
Яйца — 3 шт.
Крахмал — 1 ст. л. с горкой
Сода — ½ ч.л. (погасить уксусом)
Сахар — 200 г
Мука — 3 стакана
Сахар и корица для присыпки
► Замесите тесто из всех ингредиентов. Оно должно получиться мягким и немного липнуть к рукам.
► Поставить тесто в холодильник в час.
► На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто до листа толщиной 1 см. Выдавить формочками печенье.
► Выложить на посыпанный мукой противень или пергаментную бумагу, посыпать сахаром и корицей.
► Выпекать 20–25 минут при температуре 180 °C.
Морковно-апельсиновый пирог
Для теста:
Масло — 150 г
Сахар — 60 г
Яйца — 3 шт.
Морковь — 200 г
Мука пшеничная — 250 г
Апельсин (сок и цедра) — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ст. л.
Соль — щепотка
Ванилин — на кончике ножа
Орехи
Для заливки:
Вода — 180 мл
Сахар — 100 г
Апельсиновый сок — 100 мл
► Размягченное масло перетереть с сахаром, ванилином и солью.
► Добавить яйца и выжатый из апельсина сок, слегка взбить венчиком.
► Добавить натертую на мелкой терке морковь и цедру апельсина, перемешать.
► Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и снова перемешать.
► Тесто выложить в форму и выпекать в разогретой духовке до 180 °C 30–40 мин до готовности.
► Пока пирог выпекается, приготовить заливку.
► Добавить сахар в воду и проварить около 3 минут.
► Сразу добавить апельсиновый сок и перемешать.
► Готовый пирог сразу, не вынимая из формы, полить заливкой, дать ей впитаться.
► В таком виде готовый морковно-апельсиновый пирог полностью остудить и подать на стол.
Фруктовые галеты
Для теста (на две галеты):
Мука пшеничная — 360 г
Молоко — 100–150 мл
Масло (рафинированное) — 100 мл
Соль — 1 ч. л.
Сахар (по вкусу)
Для начинки (на одну галету):
Вишни — 300 г (можно брать другие ягоды или фрукты)
Яблоки — 2 шт.
Сахар — 2 ст. л. (по вкусу)
Крахмал — 2 ст. л.
► Муку смешать с солью, можно добавить немного сахара.
► Добавить масло и молоко. Все перемешать ложкой, а затем руками слепить в шар, не месить. Если тесто слишком рассыпчатое, можно добавить молока.
► Разделить тесто на две равные части.
► На пергаменте раскатайте каждый кусок в круг диаметром 30–35 см.Включить духовку, разогреть до 200 °C.
► Смешать ягоды и нарезанные тонкими ломтиками или кубиками яблоки. В зависимости от желаемой сладости начинки добавить сахар. Добавить кукурузный или картофельный крахмал. Всё перемешать.
► Выложить начинку на галеты, не докладывая 5 см до краев.
► Подвернуть тесто с краев к середине, скрепляя складки теста между собой. Убедитесь, что тесто надежно удерживает начинку.
► Галету на пергаментной бумаге переложить на противень в разогретой духовке. Выпекать 30 мин до золотистой корочки.
Бисквитный рулет
Яйца — 250 г (5 шт.)
Сахар — 120 г
Мука — 130 г
Ванильный сахар
Разрыхлитель — 5 г
Абрикосовое (или другое) варенье или вареная сгущенка — 200 г
Масло (62% жирности) — 50 г
Сахарная пудра для декора
► Смешать муку с разрыхлителем. Отдельно смешать сахар с ванильным сахаром.
► Соединить яйца с сахаром и взбивать на высоких оборотах около 5–7 мин.
► Взбить варенье блендером до однородности.
► Растопить масло. Добавить масло во взбитые яйца. Осторожно перемешать.
► Добавляя понемногу муку с разрыхлителем, замесить тесто.
► Вылить тесто на застеленный пергаментом противень. Разровнять.
► Выпекать в разогретой духовке при 185 °C около 10–12 мин.
► Еще горячее тесто переложить на стол, накрыть пергаментом, перевернуть. Снять пергамент, на котором выпекалось тесто. Накрыть еще одним кусочком пергамента и перевернуть, как показано в видеорецепте.
► Еще теплый бисквит смазать вареньем.
► Свернуть бисквит в рулет. Поставить в холодильник на несколько часов. Охлажденный бисквит посыпать сахарной пудрой.
Клубничные мини-кейки
Рецепт на 6 шт
Для основания:
Песочное печенье — 50 г
Масло — 20 г⠀
Для творожной начинки:
Желатин — 5 г
Вода — 25 мл
Сливочный сыр или творог — 150 г
Сметана или сливки — 50 г
Сахарная пудра — 30 г
Для желе:
Желатин — 5 г
Вода — 25 мл
Клубника — 150 г
Сахар — 20 г
Листья мяты для подачи
► Печенье измельчить в крошку. Добавить растопленное масло и тщательно перемешать.
► Выложить первый слой из печенья в силиконовые формы (для кексов), образуя основание для чизкейков. Убрать формы в холодильник.
► Приготовить творожную начинку. Желатин залить водой на 15 мин. После этого растопите его на медленном огне, помешивая.
► В сливочный сыр добавить сметану или сливки, сахарную пудру и растопленный желатин. Все взбить миксером до однородности.
► Творожную начинку выложить вторым слоем в формочки. Накрыть пищевой пленкой, чтобы крем не обветрился, и снова убрать в холодильник на несколько часов.
► Приготовить клубничное желе. Желатин залить водой на 15 мин. Клубнику с сахаром перебить блендером. Поставить на огонь и довести до кипения. Выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.
► Немного охлажденную клубничную массу вылить верхним слоем в формочки. Убрать в холодильник на несколько часов.
► Готовые чизкейки можно украсить листьями мяты и нарезанной клубникой.
Рогалики с консервированной вишней или повидлом
Мука — ~ 600 г
Молоко — 1 стакан
Дрожжи прессованные — 50 г
Маргарин — 200 г
Масло — 200 г
Варенье с целыми вишнями или любое густое повидло
Соль
Сахар для обмакивания
► В теплом молоке растворить дрожжи. Добавить растопленное и немного охлажденное масло и маргарин.
► Добавить муку и соль. Замесить тесто. Муку добавлять, пока не будет впитывать тесто. Оно должно получиться достаточно мягким для раскатывания. Подержать тесто в холодильнике полчаса.
► Тонко раскатать тесто, вырезать небольшие квадраты. В центр каждого квадрата положить несколько вишен или ложку повидла.
► Завернуть квадраты конвертом или рогаликом.
► Каждое печенье слегка обмакнуть в сахар и выложить на присыпанный мукой или застеленный пергаментом противень.
► Выпекайте до легкой золотистости при температуре 180 °C.
Торт с заварным кремом
Тесто:
Масло — 50 г
Сахар — 1 стакан
Яйца — 3 шт.
Мед (лучше гречишный) — 1 ст. л.
Сода, погашенная уксусом — ½ ч. л.
Мука — 3 стакана
Крем:
Молоко — 1 стакан
Крахмал — 1 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Масло (размягченное) — 200 г
Сахар или пудра — 1 стакан
► Сделать лепешки. Масло, сахар, три слегка взбитых яйца, мед и гашеную соду перемешать и 10 мин варить на паровой бане, постоянно помешивая.Всыпать 2 стакана муки и далее, помешивая, варить на пару еще 5 мин.
► Высыпать на стол стакан муки. На него выложить заваренную смесь и вымесить тесто.
► Разделить тесто на 4–6 частей и каждую из них раскатать до тонкого коржа. Выпекать каждый корж отдельно при температуре 170 °C. Внимательно следить, они ведь выпекаются очень быстро.
► Сделать крем. Крахмал и муку растворить в половине стакана молока. Поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 5 минут, все время помешивая.
► Дать остыть, периодически помешивая или накрыв пищевой пленкой, чтобы крем не обветрился. Когда остынет, добавить размягченное масло и сахар (или пудру). Взбивать миксером в течение 20 мин.
► Собрать торт. Обрезать коржи по форме. Выложить коржи друг на друга, перемазываю их кремом. Верхний слой должен быть кремовым. Торт сверху можно присыпать крошкой от коржей, кокосовой стружкой или молотыми орехами. Дать торту настояться, чтобы коржи пропитались кремом.
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