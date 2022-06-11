Сладкого Нового года!

Витражный торт

Фруктовое желе — 3–4 пакета разных вкусов (по 70 г)

Желатин — 25 г на 100 г воды

Печенье по желанию



1 вариант:

Крем-сыр — 250 г

Сгущенка — 250 г

Молоко — 125 г



2 вариант:

Сметана или йогурт — 600 г

► Приготовить фруктовое желе по рецепту на упаковке, поставить охлаждаться в холодильник на ночь. Предварительно формы лучше смазать растительным маслом или укрыть пищевой пленкой, чтобы легче было достать застывшее желе.



► Когда фруктовое желе будет готово, извлечь его из форм и нарезать кубиками или кусками произвольной формы, но не слишком мелкими.



► Приготовить белое желе. Желатин залить водой и дать разбухнуть, затем разогреть на водяной бане. Взбить в блендере молочные ингредиенты и разогретый желатин.



► Форму застелить пищевой пленкой так, чтобы потом было легко достать из нее торт. На дно формы по желанию выложить печенье. Далее выкладывать слоями куски цветного желе и заливать их не застывшим белым.



► Оставить в холодильнике на всю ночь или не менее 6 часов для полного застывания. Выложить торт на сервировочную тарелку. Нарезать горячим ножом.