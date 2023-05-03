«Абсолютную рыгачку готовит». В сети высмеивают «кулинарные шедевры» когда-то популярного российского шоу Юлии Высоцкой

3 мая, 20:08
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Блюда Высоцкой часто подгорали и были несъедобны (Фото:TikTok neonmeshock)

Блюда Высоцкой часто подгорали и были несъедобны (Фото:TikTok neonmeshock)

В TikTok появился новый тренд — пользователи находят старые выпуски известного в нулевых годах шоу Юлии Высоцкой Едим дома, по которым видно, что женщина далеко не лучший кулинар.

Юлия Высоцкая — когда-то известная российская телевизионная ведущая кулинарного шоу Едим дома, которое показывали и по украинскому телевидению.

Пользователи TikTok делятся фрагментами ее выпусков, в которых женщине даже близко не удавалось приготовить запланированные вкусные блюда, однако телевизионная кулинарка этого не признает, а только рассказывает, что так и должно быть.

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Вот, например, Высоцкая решила приготовить шашлык. И все бы ничего, если бы в кадре не было заметно, как мясо загорелось и начало дымить, а корочка превратилась в уголь.

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В другом эпизоде, кулинарка планировала приготовить маленькие сырники с золотистой корочкой. В результате корочка подгорела, а начинка осталась сырой. Но это не огорчило Юлию, ведь она утверждает, что такой результат должен быть.

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Супы кулинарка тоже готовила. К примеру, окрошку. Однако с этим блюдом все было примерно так же, как и с другими. По мнению пользователей, окрошка от Высоцкой больше похожа на еду для скота.

@neonmeshock Окрошка від Висоцької Юлі Багато інших рецептів в нас на сторінці #юлиявысоцкая #едимдома #высоцкая #висоцька #хочуврекомендации #хочуврек #рек ♬ оригинальный звук - Neon

Общество высмеивает передачи ведущей и удивляется, как раньше могли смотреть подобное по телевидению.

Twitter leosnow7
Фото: Twitter leosnow7
Twitter leosnow7
Фото: Twitter leosnow7
Twitter leosnow7
Фото: Twitter leosnow7
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Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Шоу Кулинария Тренд TikTok

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