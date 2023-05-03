«Абсолютную рыгачку готовит». В сети высмеивают «кулинарные шедевры» когда-то популярного российского шоу Юлии Высоцкой

В TikTok появился новый тренд — пользователи находят старые выпуски известного в нулевых годах шоу Юлии Высоцкой Едим дома, по которым видно, что женщина далеко не лучший кулинар.

Юлия Высоцкая — когда-то известная российская телевизионная ведущая кулинарного шоу Едим дома, которое показывали и по украинскому телевидению.

Пользователи TikTok делятся фрагментами ее выпусков, в которых женщине даже близко не удавалось приготовить запланированные вкусные блюда, однако телевизионная кулинарка этого не признает, а только рассказывает, что так и должно быть.

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Вот, например, Высоцкая решила приготовить шашлык. И все бы ничего, если бы в кадре не было заметно, как мясо загорелось и начало дымить, а корочка превратилась в уголь.

В другом эпизоде, кулинарка планировала приготовить маленькие сырники с золотистой корочкой. В результате корочка подгорела, а начинка осталась сырой. Но это не огорчило Юлию, ведь она утверждает, что такой результат должен быть.

Супы кулинарка тоже готовила. К примеру, окрошку. Однако с этим блюдом все было примерно так же, как и с другими. По мнению пользователей, окрошка от Высоцкой больше похожа на еду для скота.

Общество высмеивает передачи ведущей и удивляется, как раньше могли смотреть подобное по телевидению.

Фото: Twitter leosnow7

Фото: Twitter leosnow7

Фото: Twitter leosnow7