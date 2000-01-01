Хумус из тыквы + Тыква — 0,5 кг

+ Чеснок — 1 головка

+ Паста тахини — 4 ст. л.

+ Сок лимона

+ Оливковое масло

+ Соль

+ Копченая паприка (по вкусу)

+ Кунжут, зеленый лук, овощи, гренки или крекеры для подачи Очищенную и нарезанную кубиками тыкву посолить и запечь с головкой неочищенного чеснока и небольшим количеством оливкового масла. Запеченная тыква, выжатый печеный чеснок, сок половины лимона, тахини и паприку перебить блендером. Для регулировки смеси можно добавить немного воды, оливкового масла или сливок. Посыпать кунжутом или зеленым луком, подавать с нарезанными соломкой овощами, гренками или крекерами.

Салат из тыквы и козьего сыра + Тыква — 0,5 кг

+ Чеснок — 2 головки

+ Козий сыр — 100 г

+ Оливковое масло

+ Соль

+ Итальянские травы

+ Вяленая клюква, конопляное масло и семена для первого варианта подачи

+ Тыквенные семечки и руккола для второго варианта подачи Очищенную и нарезанную тыкву запечь с оливковым маслом, итальянскими травами и неочищенными зубчиками чеснока. 1 вариант (рецепт (рецепт Пани Стефы ). Соединить тыкву с вяленой клюквой, конопляным маслом, жареными конопляными семенами, посолить по вкусу. 2 вариант. Выложить тыкву и измельченный творог на «подушку» из рукколы, украсить слегка поджаренными тыквенными семечками, заправить оливковым маслом.

Куриный рулет с тыквой + Тыква — 200 г

+ Куриное филе — 1 шт

+ Дижонская горчица (в зернах) — 1 ст. л.

+ Половина лимонаИзюм — 1 ст. л

+ Мед — 1 ст. л.

+ Соль, перец Залить изюм кипятком. Куриное фило разрезать вдоль, не дорезая 1–2 см, раскрыть его, как книгу. Под пищевой пленкой отбить молотком филе до толщины 0,5 см. Посолить и поперчить отбитое мясо, смазать филе с одной стороны дижонской горчицей в зернах. На смазанную горчицей сторону филе выкладывать тертую на крупной терке тыкву и полить сверху медом (мед можно разогреть на водяной бане). Слить воду из изюма и просушить его бумажным полотенцем. Выложить изюм на тыкву. Сбрызнуть лимонным соком и присыпать цедрой лимона, посолить и поперчить по вкусу. Завернуть рулет по узкому краю и плотно обмотать пищевой пленкой в 5–6 слоев, завязать пленку на концах для герметичности упаковки. Положить в форму для запекания и залить водой, чтобы полностью покрывала рулет. Если формы для этого недостаточно, накрыть дополнительно сверху фольгой. Выпекать час при температуре 160 градусов. Готовый рулет достать из воды и поставить под гнет до полного охлаждения. Затем достать из пленки и нарезать кусочками. Рецепт Евгения Клопотенка

Тыквенные сырники + Тыква — 150 г

+ Сыр — 400 г

+ Сахар — 1,2 ст. л.

+ Мука — 2 ст. л. без горки

+ Яйца — 1 шт

+ Цедра 1 апельсина

+ Корица (по вкусу)

+ Соль

+ Мука для обваливания

+ Масло для жарки Тыкву натереть, добавить цедру апельсина и корицу. Сыр перетереть с сахаром, солью и мукой. Добавить тыкву в сыр, перемешать. Сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить в растительном масле. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Рецепт Лизы Глинской

Тыквенные кексы + Тыква — 200 г

+ Мука — 200 г

+ Сахар — 70 г

+ Масло растительное — 70 г

+ Апельсиновый сок — 4 ст. л.

+ Цедра 1 апельсина

+ Разрыхлитель — 2 ст. л. с горкой

+ Финики — 50 г

+ Миндальные слайсы — 30 г Тыкву натереть, финики измельчить ножом. Сок, сахар, цедра, финики, тыква и масло смешать. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и замесить тесто. Форму смазать маслом и посыпать миндальными слайсами. Тесто выложить внутрь формы. Поставить в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекать около 45 мин. Готовый кекс достать, охладить, завернуть в пищевую пленку и оставить «созревать» на ночь. Рецепт Лизы Глинской

Тыквенно-яблочный суп-пюре + Тыквенное пюре — 400 г

+ Овощной бульон — 1 л

+ Лук-порей — 1 шт

+ Луковица — 1 шт

+ Стебель сельдерея — 1 шт

+ Яблоко — 1 большое

+ Паприка, чили, куркума, чабрец — 0,5 ч. л.

+ Оливковое масло — 2–3 ст. л.

+ Соль, перец, сливки — по вкусу Измельченный лук и сельдерей припустить в растительном масле до мягкости. Добавить мелко нарезанное яблоко, тушить 2–3 мин. Добавить тыкву и пряности, готовить еще 2–3 мин. Влить бульон, посолить и поперчить. Довести до кипения, варить на медленном огне около 10 мин. Перебить суп блендером. По желанию можно добавить сливки. При подаче суп можно украсить паприкой, тимьяном и семенами. Рецепт Эдуарда Насирова

Тыквенная паста + Тыква — 500 г

+ Короткая паста (макароны) — 350 г

+ Луковица — 1 шт

+ Чеснок — 2 зубчика

+ Молоко — 50–100 мл

+ Измельченные томаты — 2 ст. л.

+ Маскарпоне — 2 ст. л.

+ Пармезан — 40 г

+ Оливковое масло — 2 ст. л. Тыкву почистить и нарезать кубиками около 3 см. Варить в подсоленной кипящей воде до мягкости. Масло разогреть в сковороде и на небольшом огне жарить лук с щепоткой соли до мягкости и прозрачности. Добавить чеснок и обжаривать еще около минуты. Снять с огня и дать остыть. Перебить в блендере вареную тыкву вместе с жареным луком и чесноком, доливая молоко. Следите, чтобы масса не была слишком жидкой. Тыквенную массу, измельченные томаты и сыр маскарпоне смешайте в сковороде и доведите до кипения на медленном огне. Отваренные по инструкции на упаковке макароны смешайте с тыквенным соусом и тертым пармезаном. Соус можно немного разбавить водой, в которой варилась паста. При подаче украсьте пармезаном.

Тыквенно-шоколадные мафины + Пюре запеченной тыквы — 200 г

+ Сахар — 100 г

+ Яйца — 2 шт.

+ Молоко — 60 мл

+ Мука — 250 г

+ Масло подсолнечное — 90 мл

+ Черный шоколад (56 %) — 90 г

+ Ванильный сахар — 10 г

+ Разрыхлитель — 12 г

+ Соль — ¼ ч. л.

+ Корица — 0,5 ч. л. Яйца, соль, сахар и пюре запеченной тыквы соединить и перемешать. Добавить подсолнечное масло и перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и корицей. Добавить теплое молоко. Из всех ингредиентов замесите тесто до консистенции густой сметаны. В тесто добавить измельченный шоколад, перемешать. Наполнить маленькие формы для кексов на ⅔. Сверху украсить измельченным шоколадом. Выпекать при температуре 190 градусов около 20 мин.

Тыквенный чизкейк Корж:

+ Песочное печенье — 300 г

+ Грецкие орехи — 35 г

+ Сахар — 200 г (100 г — в корж, 100 г — в начинку)

+ Сливочное масло — 150 г



Начинка:

+ Творог — 300 г

+ Тыква печеная — 400 г

+ Яйца — 2 шт

+ Сметана — 100 г

+ Сахар ванильный — 3 г

+ Корица молотая — ½ ч. л.

+ Цедра апельсина — 1 ч. л.

+ Манка — 2 ст. л.

+ Пакет апельсинового желе (по желанию) В комбайне размельчить печенье с орехами, добавить масло, сахар, смешать до однородности. В разъемную форму выкладывать тесто для коржа, сформировать бортики, поставить на час в холодильник. Яйца, сыр, ванильный сахар, корицу, сахар, цедру и сметану взбить до однородной массы, добавить манку, добавить пюре из тыквы и перемешать. Достать форму из холодильника и выложить творожную массу на песочное тесто, разровнять и поставить в духовку, разогретую до 170–180 градусов. Выпекать около 50 мин. Оставить охлаждать в духовке с открытой дверцей, затем убрать на 3–4 часа в холодильник. По желанию можно сделать желе по инструкции на упаковке и залить им чизкейк. Оставить в холодильнике до застывания, желательно на ночь.