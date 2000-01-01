Хумус из тыквы
+ Тыква — 0,5 кг
+ Чеснок — 1 головка
+ Паста тахини — 4 ст. л.
+ Сок лимона
+ Оливковое масло
+ Соль
+ Копченая паприка (по вкусу)
+ Кунжут, зеленый лук, овощи, гренки или крекеры для подачи
Очищенную и нарезанную кубиками тыкву посолить и запечь с головкой неочищенного чеснока и небольшим количеством оливкового масла.
Запеченная тыква, выжатый печеный чеснок, сок половины лимона, тахини и паприку перебить блендером. Для регулировки смеси можно добавить немного воды, оливкового масла или сливок.
Посыпать кунжутом или зеленым луком, подавать с нарезанными соломкой овощами, гренками или крекерами.
Салат из тыквы и козьего сыра
+ Тыква — 0,5 кг
+ Чеснок — 2 головки
+ Козий сыр — 100 г
+ Оливковое масло
+ Соль
+ Итальянские травы
+ Вяленая клюква, конопляное масло и семена для первого варианта подачи
+ Тыквенные семечки и руккола для второго варианта подачи
Очищенную и нарезанную тыкву запечь с оливковым маслом, итальянскими травами и неочищенными зубчиками чеснока.
1 вариант
(рецепт Пани Стефы
). Соединить тыкву с вяленой клюквой, конопляным маслом, жареными конопляными семенами, посолить по вкусу.
2 вариант. Выложить тыкву и измельченный творог на «подушку» из рукколы, украсить слегка поджаренными тыквенными семечками, заправить оливковым маслом.
Куриный рулет с тыквой
+ Тыква — 200 г
+ Куриное филе — 1 шт
+ Дижонская горчица (в зернах) — 1 ст. л.
+ Половина лимонаИзюм — 1 ст. л
+ Мед — 1 ст. л.
+ Соль, перец
Залить изюм кипятком.
Куриное фило разрезать вдоль, не дорезая 1–2 см, раскрыть его, как книгу. Под пищевой пленкой отбить молотком филе до толщины 0,5 см.
Посолить и поперчить отбитое мясо, смазать филе с одной стороны дижонской горчицей в зернах.
На смазанную горчицей сторону филе выкладывать тертую на крупной терке тыкву и полить сверху медом (мед можно разогреть на водяной бане).
Слить воду из изюма и просушить его бумажным полотенцем. Выложить изюм на тыкву. Сбрызнуть лимонным соком и присыпать цедрой лимона, посолить и поперчить по вкусу.
Завернуть рулет по узкому краю и плотно обмотать пищевой пленкой в 5–6 слоев, завязать пленку на концах для герметичности упаковки. Положить в форму для запекания и залить водой, чтобы полностью покрывала рулет. Если формы для этого недостаточно, накрыть дополнительно сверху фольгой.
Выпекать час при температуре 160 градусов. Готовый рулет достать из воды и поставить под гнет до полного охлаждения. Затем достать из пленки и нарезать кусочками.
Тыквенные сырники
+ Тыква — 150 г
+ Сыр — 400 г
+ Сахар — 1,2 ст. л.
+ Мука — 2 ст. л. без горки
+ Яйца — 1 шт
+ Цедра 1 апельсина
+ Корица (по вкусу)
+ Соль
+ Мука для обваливания
+ Масло для жарки
Тыкву натереть, добавить цедру апельсина и корицу.
Сыр перетереть с сахаром, солью и мукой. Добавить тыкву в сыр, перемешать.
Сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить в растительном масле.
Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Тыквенные кексы
+ Тыква — 200 г
+ Мука — 200 г
+ Сахар — 70 г
+ Масло растительное — 70 г
+ Апельсиновый сок — 4 ст. л.
+ Цедра 1 апельсина
+ Разрыхлитель — 2 ст. л. с горкой
+ Финики — 50 г
+ Миндальные слайсы — 30 г
Тыкву натереть, финики измельчить ножом.
Сок, сахар, цедра, финики, тыква и масло смешать.
Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и замесить тесто.
Форму смазать маслом и посыпать миндальными слайсами. Тесто выложить внутрь формы.
Поставить в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекать около 45 мин.
Готовый кекс достать, охладить, завернуть в пищевую пленку и оставить «созревать» на ночь.
Тыквенно-яблочный суп-пюре
+ Тыквенное пюре — 400 г
+ Овощной бульон — 1 л
+ Лук-порей — 1 шт
+ Луковица — 1 шт
+ Стебель сельдерея — 1 шт
+ Яблоко — 1 большое
+ Паприка, чили, куркума, чабрец — 0,5 ч. л.
+ Оливковое масло — 2–3 ст. л.
+ Соль, перец, сливки — по вкусу
Измельченный лук и сельдерей припустить в растительном масле до мягкости.
Добавить мелко нарезанное яблоко, тушить 2–3 мин.
Добавить тыкву и пряности, готовить еще 2–3 мин.
Влить бульон, посолить и поперчить. Довести до кипения, варить на медленном огне около 10 мин.
Перебить суп блендером. По желанию можно добавить сливки.
При подаче суп можно украсить паприкой, тимьяном и семенами.
Тыквенная паста
+ Тыква — 500 г
+ Короткая паста (макароны) — 350 г
+ Луковица — 1 шт
+ Чеснок — 2 зубчика
+ Молоко — 50–100 мл
+ Измельченные томаты — 2 ст. л.
+ Маскарпоне — 2 ст. л.
+ Пармезан — 40 г
+ Оливковое масло — 2 ст. л.
Тыкву почистить и нарезать кубиками около 3 см. Варить в подсоленной кипящей воде до мягкости.
Масло разогреть в сковороде и на небольшом огне жарить лук с щепоткой соли до мягкости и прозрачности. Добавить чеснок и обжаривать еще около минуты. Снять с огня и дать остыть.
Перебить в блендере вареную тыкву вместе с жареным луком и чесноком, доливая молоко. Следите, чтобы масса не была слишком жидкой.
Тыквенную массу, измельченные томаты и сыр маскарпоне смешайте в сковороде и доведите до кипения на медленном огне.
Отваренные по инструкции на упаковке макароны смешайте с тыквенным соусом и тертым пармезаном. Соус можно немного разбавить водой, в которой варилась паста. При подаче украсьте пармезаном.
Тыквенно-шоколадные мафины
+ Пюре запеченной тыквы — 200 г
+ Сахар — 100 г
+ Яйца — 2 шт.
+ Молоко — 60 мл
+ Мука — 250 г
+ Масло подсолнечное — 90 мл
+ Черный шоколад (56 %) — 90 г
+ Ванильный сахар — 10 г
+ Разрыхлитель — 12 г
+ Соль — ¼ ч. л.
+ Корица — 0,5 ч. л.
Яйца, соль, сахар и пюре запеченной тыквы соединить и перемешать. Добавить подсолнечное масло и перемешать.
Добавить просеянную муку с разрыхлителем и корицей.
Добавить теплое молоко. Из всех ингредиентов замесите тесто до консистенции густой сметаны.
В тесто добавить измельченный шоколад, перемешать.
Наполнить маленькие формы для кексов на ⅔. Сверху украсить измельченным шоколадом.
Выпекать при температуре 190 градусов около 20 мин.
Тыквенный чизкейк
Корж:
+ Песочное печенье — 300 г
+ Грецкие орехи — 35 г
+ Сахар — 200 г (100 г — в корж, 100 г — в начинку)
+ Сливочное масло — 150 г
Начинка:
+ Творог — 300 г
+ Тыква печеная — 400 г
+ Яйца — 2 шт
+ Сметана — 100 г
+ Сахар ванильный — 3 г
+ Корица молотая — ½ ч. л.
+ Цедра апельсина — 1 ч. л.
+ Манка — 2 ст. л.
+ Пакет апельсинового желе (по желанию)
В комбайне размельчить печенье с орехами, добавить масло, сахар, смешать до однородности.
В разъемную форму выкладывать тесто для коржа, сформировать бортики, поставить на час в холодильник.
Яйца, сыр, ванильный сахар, корицу, сахар, цедру и сметану взбить до однородной массы, добавить манку, добавить пюре из тыквы и перемешать.
Достать форму из холодильника и выложить творожную массу на песочное тесто, разровнять и поставить в духовку, разогретую до 170–180 градусов.
Выпекать около 50 мин.
Оставить охлаждать в духовке с открытой дверцей, затем убрать на 3–4 часа в холодильник.
По желанию можно сделать желе по инструкции на упаковке и залить им чизкейк. Оставить в холодильнике до застывания, желательно на ночь.
Тыквенное ризотто
+ Тыква — 250 г
+ Овощной бульон — 600 г
+ Рис Арборио, Карнароли или Виалоне Нано — 120 г
+ Белый лук — 30 г
+ Белое сухое вино — 40 г
+ Оливковое масло для жарки — 15 г
+ Сливочное масло — 35 г
+ Тертый пармезан — 80 г
+ Веточки розмарина и тимьяна
Нарезанный мелким кубиком лук обжарить в сковороде.
В сковороду добавить нарезанную кубиком тыкву, немного обжарить.
Добавить в сковороду рис (не промывать).
Добавить белое вино и выпарить, помешивая блюдо.
Посолить, добавить травы и готовить, подливая маленькими порциями овощной бульон. Постоянно помешивать деревянной лопаткой.
Когда рис будет готов, но не разварен, убрать травы. Добавить сливочное масло, размешать. Добавить пармезан и снова хорошо перемешать.
Можно добавить в блюдо апельсиновую цедру, корицу и другие специи по вкусу.
Подавать сразу. При подаче можно добавить тыквенные семечки, творог, оливковое масло или жареный бекон.