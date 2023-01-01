ПАРТНЕРСЬКИЙ ПРОЄКТ
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Святкові смаки:
від Великодня до барбекю

Запрошуємо вас у смачну подорож крізь традиції та культуру нашої країни. Від смаколиків, які ми готуємо на Великдень, до неймовірно смачного меню на барбекю - усі ці страви розкажуть про унікальний дух та смак України. Ви дізнаєтеся про те, як готувалися до свята наші предки, як зберігати кулінарну спадщину та як насолоджуватися смаком разом з близькими людьми. Також ми поділимось рецептами пасок з різних куточків України, які вражають своєю різноманітністю та унікальним смаком. Приєднуйтеся до нас у цій смачній подорожі і знайомтесь з кращими традиційними стравами!

«Скоро вже буде Паска»:
Як українці відзначають Великдень в такий історичний для нас час

Від України до кордонів країн за тисячі кілометрів існує незліченна кількість великодніх традицій. Ми запрошуємо вас у захопливу подорож святкування Великодня і покажемо, як українці відзначають це свято у свій унікальний спосіб (спойлер: у нас точно було багато спільного з нашими пращурами)
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Кулінарні хитрощі: як дати друге життя великодній випічці — 5 смачних рецептів

Великодні свята закінчились, а смачна їжа залишилась. Зазвичай паску доїдають цілий тиждень, але випічка швидко втрачає аромат і засихає щойно її розрізали. Також часто залишаються невеликі шматки паски, які ніхто не їсть, а викинути шкода.
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5 ідей для страв на барбекю: як приготувати смачне меню на грилі для зустрічі з друзями та родиною

Великодні свята завершуються, останні пасочки ми з'їли або приготували з них нові смачні страви, але кулінарні експерименти на цьому не закінчуються. Нарешті погода дозволяє влаштовувати зустрічі з друзями та родиною на природі за барбекю! Готування на вогні додає особливого шарму та смаку стравам, особливо коли можна насолоджуватися чарівним ароматом та смаком свіжої грильованої їжі просто неба.
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Олейна, готуємо з любов'ю.
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