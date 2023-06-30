На украинском рынке появился новый высококачественный продукт — премиум-лагер «SEÑOR CARTEL», отличающийся своей уникальной рецептурой.

Пиво «SEÑOR CARTEL» разработано в сотрудничестве с мексиканской пивоварней «Cerveceria Allende», а его производство осуществляется на мощностях Фастовского пивоваренного завода.

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Одним из основных преимуществ «SEÑOR CARTEL» является уникальный состав, который включает отборные натуральные ингредиенты: хмель, солод, рис и кукурузу. Эта комбинация тщательно подобранных компонентов придает пиву мягкость и соответствует мексиканским традициям пивоварения.

Особенность «SEÑOR CARTEL» заключается в его утонченности и легкости. Пиво имеет свежий вкус, который идеально подходит для наслаждения во время теплых летних вечеров и встреч с друзьями.

Благодаря своей легкости, пиво «SEÑOR CARTEL» является идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество и умеет наслаждаться приятными моментами.

В жизни, наполненной рабочими буднями, встречами, бумагами, деловыми переговорами, очень важно ценить себя, уметь откладывать дела и посвятить время полноценному релаксу. А пиво «SEÑOR CARTEL» поможет поймать момент, чтобы сполна насладиться жизнью и расслабиться.

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Фото: SEÑOR CARTEL