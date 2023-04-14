От Украины до границ стран за тысячи километров существует множество пасхальных традиций. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие празднования Пасхи и покажем, как украинцы отмечают этот праздник своим уникальным образом (спойлер: у нас точно было много общего с нашими предками).

При поддержке Олейна

Пасха — время духовного обновления и радости, особенно важный праздник со своими уникальными обычаями и обрядами, которые передаются украинцами из поколения в поколение. В этом году по юлианскому календарю празднование приходится на 16 апреля.

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Хотя некоторые традиции могут казаться старомодными для молодых поколений, они остаются важной частью украинской культуры и идентичности. Сохранение этих традиций не только помогает связать людей со своим наследием, но и гарантирует, что они будут переданы будущим поколениям.

Накануне праздника Пасхи наши предки обычно посещали церковь, где слушали вечернюю службу. В полночь начинался крестный ход, после него продолжалась служба. По завершении литургии утром священники совершали освящение корзинок. Там обязательно должно быть несколько пасхальных яиц, которыми обменивались с теми, с кем придется причаститься. Традиционно красили 13 яиц, олицетворявших 12 апостолов и Иисуса Христа. Больше всего делали красных яиц, символизирующих кровь Спасителя.

Фото: depositphotos

А как сейчас? Традиция собираться за праздничным столом, сразу вернувшись из церкви, сохранилась до сих пор. Начинаем праздничный завтрак с освященного яйца — символа новой жизни во Христе. В некоторых регионах на западе придерживаются и давних примет: девушки умываются водой, в которую кладут освященные пасхальные яйца, чтобы быть еще более красивыми, «как яйцо»; в гости в этот день не ходят, чтобы весь год семья была вместе; женщины завтракают стоя — чтобы быть здоровыми и проворными. Довольно необычные обряды для космополитов из больших городов, но наши предки были уверены, что эти ритуалы волшебные.

Кстати, привычка обмениваться крашеными яйцами в праздник Пасхи была начата не христианами. Подобный обряд практиковали еще древние египтяне и персы, дарившие яйца друг другу, отмечая таким образом наступление весны и желая плодородия.

От причудливо разрисованных писанок до особого пасхального хлеба и других праздничных блюд. Пасха в Украине — это время семейного уюта и вкусных угощений, причем каждый регион вкладывает в эти угощения свой собственный «оттенок». Эти традиционные блюда являются важной частью Пасхи в Украине и помогают создать ощущение тепла и семейного единства.

Хорошая паска требует высококачественных ингредиентов, таких, как свежие яйца, жирное сливочное масло, качественное рафинированное подсолнечное масло, мука высшего сорта.

Раньше паски готовили только из белой пшеничной муки, которую хорошо просеивали, чтобы избежать остатков отрубей. Мы же сейчас имеем десятки вариантов рецептов пасок с разными видами муки: рисовой, овсяной, кукурузной и т. д. Попробуем приготовить классическую паску на пшеничной муке, как это делали наши предки.

Фото: depositphotos

Классическая паска на пшеничной муке с изюмом

Ингредиенты:



Дрожжи — 80 граммов;

Молоко — 600 мл.;

Сахар — 350 граммов;

Сливочное масло — 200 граммов;

Рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 1 ст. л.;

Яйцо — 5 штук;

Пшеничная мука — 1.5 кг;

Соль — ½ ч. л.;

Изюм — 200 граммов;

Вода — 2 ст. л.

Приготовление:

Прессованные дрожжи раскрошить и растворить в 250 мл теплого молока. Добавить 3 ст. л. сахара, перемешать и оставить в тепле, пока поверхность смеси не вспенится. Растопить сливочное масло и дать охладиться до слегка теплого. Добавить к дрожжевой смеси оставшееся теплое молоко, подсолнечное масло, сахар, масло и четыре яйца комнатной температуры. Взбить венчиком до однородности. Постепенно в смесь добавить просеянную муку, соль и замесить мягкое и эластичное тесто. Накрыть емкость с тестом влажным полотенцем и оставить в теплом месте без сквозняков до увеличения объема вдвое. Изюм обдать кипятком и подсушить. Подошедшее тесто обмять. Добавить в тесто изюм. Еще раз тщательно вымесить до равномерного распределения изюма в тесте. Духовку разогреть до 190 °C. Тесто разделить на части ( по количеству форм для пасок). Каждую округлить и выложить в формы, заполняя их на ½ объема. Накрыть формы влажным полотенцем и оставить подняться в теплом месте без сквозняков. Яйцо комнатной температуры взбить до однородности с водой комнатной температуры. Смазать смесью поверхность поднявшегося теста. Выпекать небольшие паски около 30 минут, большие — около часа. Готовность паски проверять деревянной палочкой: если из центра паски она выходит сухой и без комочков теста, выпечка готова.

На Галичине и Закарпатье паски имели форму круглого хлеба и были украшены геометрическими орнаментами.

Фото: KRYNYTSIA.COM

В Полесье, в частности в Ровенском районе, паски не были очень большими и обычно не имели декораций, кроме редких маленьких крестиков сверху. Вместе с паской в этом регионе выпекали также «артусы», напоминавшие булочки и запекавшиеся в смазанной воском форме.

Фото: depositphotos

Сырную паску с большим количеством яиц, сахара и изюма традиционно готовили на Черниговщине и Полтавщине. Однако, в отличие от других видов пасок, ее не выпекали. Вместо этого творожную массу выкладывали в форму, где ее сжимали, и затем она выстаивалась до празднования.

Такие виды пасок очень популярны в наше время — творожная паска имеет нежный сливочный вкус и невероятный аромат. Рецепт в приготовлении очень простой и не требует выпечки. Давайте приготовим такую?

Фото: depositphotos

Классический рецепт творожной паски

Ингредиенты:

400 г творога;

200 г жирных сливок;

2 яичных желтка;

170 г сахара;

150 г сливочного масла;

½ ложки рафинированного подсолнечного масла " Олейна ";

ванильный сахар — по вкусу;

наполнитель ( сухофрукты, цукаты, орехи) — по вкусу.

Приготовление:

Миксером доведите холодные сливки до кремообразного состояния. Отдельно начните взбивать желтки и не останавливаясь всыпьте половину сахара. Введите в смесь 1−2 столовые ложки сливок. В другой емкости взбейте размягченное масло с оставшимся ванильным и обычным сахаром. Миксером соедините творог, сливочное и подсолнечное масло и желтки. Введите сливки и пробейте на малой скорости до однородной смеси. Добавьте в творожную массу наполнитель. Выложите ее в форму и поставьте в холодильник под гнет минимум на 12 часов.

Сырную паску делают в специальной форме — пасочнице. Ее нужно застелить марлей в два слоя и поставить на тарелку большим отверстием вверх. Внутрь формы выкладывается подготовленная творожная масса.

Если у вас нет пасочницы, можно использовать пластиковое ведерко с несколькими отверстиями в дне или обычный дуршлаг.

Верхние края марли сложите и поставьте сверху что-нибудь тяжелое, например, банку с водой. Чтобы схватиться, паска должна постоять под гнетом в холодильнике не менее 12 часов.

Наши предки начинали с молитвы, а стол был обильно накрыт пасками, пасхальными яйцами, разнообразными мясными блюдами, пирожками, сыром и сметаной, настойками и вином ( кагором). Сейчас, сквозь века, мы угощаемся так же, несмотря на то, что мы можем находиться не на родной земле, а с течением времени в семьях меняется и празднование Пасхи, создавая новые традиции, которые чтят прошлое и в то же время принимают настоящее.

Для многих украинцев Пасха — это не просто праздник, а очень уважаемая традиция, связывающая их со своей культурой и наследием. А для тех, кто был вынужден покинуть родину из-за войны, празднование Пасхи оборачивается новым интересным опытом.

Исследователь украинского фольклора Олекса Воропай в одной из своих статей рассказывает о давней традиции на Пасху качаться на так называемых «качелях». Перед Пасхой парни должны были построить качели в центре села: зарыть в землю два столба, наверху соединить их перекладиной, снизу прикрепляли доску. Качели были центром развлечения для всех: с самого утра допоздна на Пасху и два дня после у качелей собиралась не только вся молодежь, но и пожилые люди. Дети играли пасхальными яйцами, танцевали и пели. Это была возможность пообщаться и развлечься для всех жителей. Такой аутентичный вариант нетворкинга.

Вот нечто подобное сейчас происходит и за границей — «аутентичный нетворкинг по-украински». Наши земляки находят способы сохранить свои пасхальные традиции, адаптируя их к новой среде. Например, украинские общины в Европе, США, Канаде организуют мастер-классы по росписи писанок, традиционные музыкальные и танцевальные выступления и другие культурные мероприятия по случаю праздника.

Кстати, во многих странах существует такая же традиционная пасхальная игра, в которую играли еще наши предки. Украинцы называли игру « в котка», «котючки», а сейчас это вариант боулинга: из наклонного места с преградой внизу катят яйца, одно за другим, пытаясь катить так, чтобы попасть своим яйцом в яйцо партнера. И кто чаще попадает, тот выигрывает.

Один из способов, которым украинки за границей поддерживают связь со своими корнями, — это приготовление блюд этнической кухни. Вопреки обстоятельствам наши земляки не опускают руки. Наоборот — этими руками разрисовывают пасхальные яйца, готовят традиционные блюда, живут, улыбаются и любят, ведь праздничная трапеза и любовь к ней в этот период являются неизменным ритуалом в каждой семье.

Адаптируя традиционное празднование Пасхи к современным семейным традициям, где бы кто ни находился — в Украине или за тысячи километров, мы можем творить новые значимые традиции, которые сближают нас и позволяют чтить наше наследие.

Олейна, готовим с любовью!