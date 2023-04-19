Кулинарные хитрости: как дать вторую жизнь праздничной/пасхальной выпечке — 5 вкусных рецептов

19 апреля, 10:51
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Пасхальные праздники закончились, а вкусная еда осталась. Обычно паску доедают целую неделю, но выпечка быстро теряет аромат и засыхает, как только ее разрезали. Также часто остаются небольшие куски паски, которые никто не ест, а выбросить жалко. К тому же верующие знают: выбрасывать праздничную выпечку — большой грех. Неприятно это говорить, но даже с этими вкусными изделиями из муки приходится прощаться. Что же делать с пасками, которые уже несколько дней ждут своей очереди?

При поддержке Олейна

Включим фантазию и дадим вторую жизнь в новых блюдах, ведь креативность и забота об окружающей среде могут продлить празднование.

1. Пирожное «Картошка»

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Фото: depositphotos

Подсохшая паска станет прекрасной основой для любимых пирожных, которые мы любим с детства — «Картошка».

Ингредиенты:

  • остатки паски — 300 г;
  • сгущенка — 120 г;
  • сливочное масло — 85 г;
  • сахар — 70 г;
  • рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 1 ст. л.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • молоко — 40 мл;
  • какао-порошок — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде. Измельчите до состояния крошки.
  2. Смешайте орехи с остатками паски.
  3. В отдельной миске соедините сгущенку, мягкое сливочное масло, сахар и 2 ст. л. какао-порошка.
  4. Взбейте все миксером до образования пышной однородной массы.
  5. Смешайте крем с миксом грецких орехов и паски из п. 1. Масса получится достаточно рассыпчатой.
  6. Добавьте 1 ст. л. растительного масла, чтобы консистенция не была слишком сухой.
  7. Затем понемногу вливайте молоко, каждый раз перемешивая массу.
  8. Когда масса станет пластичной и из нее можно будет лепить, сформируйте пирожные.
  9. Каждое пирожное обваляйте в оставшемся какао-порошке и поставьте десерт в холодильник на пару часов.
  10. По желанию пирожные можно смазать кремом.
Остатки паски можно также добавлять в тесто для блинов, придавая им особый вкус и аромат. Просто смешайте мелко-мелко нарезанную паску с тестом для блинов и выпекайте обычным способом. Вы получите вкусные блины с оригинальным запахом паски.

2. Хлебный пудинг

depositphotos
Фото: depositphotos

Предлагаем вам рецепт хлебного пудинга — блюда, легкого в приготовлении, превращающего черствую паску во вкусный завтрак или аппетитный десерт.

Ингредиенты:

  • паска — 700 г;
  • молоко — 550 мл;
  • масло сливочное — 100 г;
  • желтки — 8 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • корица молотая — 5 г;
  • сливки 10% — 500 мл;
  • цедра апельсина — 1 ст. л.;
  • ванилин — 5 г;
  • рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 1 ст. л.;
  • пудра сахарная — по вкусу;
  • мускатный орех молотый — 5 г.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло комнатной температуры вместе с рафинированным подсолнечным маслом «Олейна», мускатным орехом, корицей и цедрой апельсина разомните вилкой.
  2. Смажьте форму для выпекания массой, получившейся в п. 1.
  3. Нарежьте паски на кусочки и смажьте их той же массой.
  4. Выложите смазанные кусочки в подготовленную форму для выпечки.
  5. Желтки и яйцо взбейте с сахаром до однородного состояния.
  6. Молоко комнатной температуры смешайте со сливками и нагрейте на среднем огне, но не кипятите.
  7. Медленно влейте молочную смесь в яичную, постоянно помешивая, а затем взбивая венчиком или миксером.
  8. Вылейте полученный крем в форму с кусочками паски. Оставьте на 20 минут, чтобы паска пропиталась кремом.
  9. Выпекайте пудинг в течение 40−45 минут при 180 °C.
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Остатки паски можно добавлять к смузи или коктейлю — для добавления особого вкусового акцента. Просто измельчите нарезанную паску в блендере вместе с другими ингредиентами, такими как фрукты, йогурт, мед, мятные листики и т. д., и наслаждайтесь напитком со вкусом паски.

3. Французские тосты на завтрак

depositphotos
Фото: depositphotos

Эти нежные тосты готовятся из доступных продуктов. Очень просты в приготовлении и очень вкусные. Осторожно — эти тосты вызывают кулинарную зависимость!

Ингредиенты:

  • паска — 400 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 г;
  • сливки от 30% жирности — 400 г;
  • рафинированное подсолнечное масло «Олейна».

Способ приготовления:

  1. Желтки взбейте вилкой с ванильным сахаром, обычным сахаром и сливками.
  2. Порежьте остатки паски на маленькие кусочки и полейте тонкой струйкой масла, чтобы размягчить сухое тесто и придать ему аромат.
  3. Каждый кусочек паски окуните в смесь из п. 1 и удерживайте несколько секунд.
  4. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте масло.
  5. Жарьте тосты по 2 мин с каждой стороны до образования корочки.
  6. Готовые тосты подавайте горячими с дополнениями по вашему выбору: нутеллой, свежими ягодами и фруктами, карамелью, джемом или мороженым.
Остатки паски можно использовать для приготовления свежих салатов и придания им дополнительной текстуры и вкуса. Паска может быть нарезана на кубики или натерта на терке, после чего можно добавить ее к зеленым листьям, овощам, орехам или другим составляющим салата. Это подчеркнет праздничный колорит и освежит вкус ваших салатов.

4. Панцанелла

depositphotos
Фото: depositphotos

Панцанелла — итальянское блюдо, до безобразия простое в приготовлении. Традиционно в ней используют хлеб, который мелко рвется руками. Мы же возьмем за основу остатки паски после Пасхи.

Ингредиенты:

  • остатки паски — 300 г;
  • помидоры — 250 г;
  • красный лук — 1 шт.;
  • базилик — 20 г;
  • маслины — 10 шт.;
  • рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 60 мл;
  • красный винный уксус — 40 мл;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Черствую паску нарезать большими кусками, положить в глубокую миску и залить водой, смешанной с уксусом. Оставить на 30 мин, чтобы паска впитала воду.
  2. Нарезать лук тонкой соломкой, помидоры — средними кусочками, а листья базилика — порвать.
  3. Отжать паску руками и переложить в салатницу.
  4. Добавить подготовленные овощи и маслины к паске, влить «Олейну», посолить и перемешать.
Если вы не можете использовать остатки паски сразу, вы можете их заморозить для будущего использования. Просто нарежьте паску на порции, заверните в пленку или пакеты для заморозки и поместите в морозильник. Замороженная паска может храниться до нескольких месяцев, и вы сможете использовать ее при необходимости, добавив в различные блюда или выпечку.

5. Яблочная шарлотка

depositphotos
Фото: depositphotos

Из очерствевшей паски можно приготовить нежную сладкую шарлотку с яблоками. Вкус невероятный!

Ингредиенты:

  • черствая паска — 400−450 г;
  • яблоки — 3 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 70 г;
  • рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 2 ст. л.;
  • корица — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Порежьте паску, сбрызните маслом и залейте теплым молоком, чтобы она размякла.
  2. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте большими кубиками.
  3. Размякшую паску помните прессом для пюре, вбейте в эту массу яйцо, добавьте сахар и тщательно вымешайте.
  4. Выложите половину массы в смазанную маслом форму. Затем распределите яблочные кубики и покройте сверху оставшейся массой из п. 3.
  5. На поверхности шарлотки разложите небольшие кусочки сливочного масла и посыпьте корицей.
  6. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 40 мин.

Теперь вы знаете, как дать вторую вкусную жизнь остаткам паски, а себе и своим близким — вкусные завтраки, обеды и ужины. Кроме того, такой подход — экологичный и экономичный, что позволяет сократить количество отходов и сэкономить деньги на покупку новых продуктов. Попытайтесь приготовить одно из предложенных блюд и убедитесь в том, насколько это вкусно.

Олейна, готовим с любовью!

Теги:   Рецепты Олейна Паска Яблучна шарлотка Панцанела Французькі тости Хлібний пудинг

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