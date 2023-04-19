Кулинарные хитрости: как дать вторую жизнь праздничной/пасхальной выпечке — 5 вкусных рецептов
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Пасхальные праздники закончились, а вкусная еда осталась. Обычно паску доедают целую неделю, но выпечка быстро теряет аромат и засыхает, как только ее разрезали. Также часто остаются небольшие куски паски, которые никто не ест, а выбросить жалко. К тому же верующие знают: выбрасывать праздничную выпечку — большой грех. Неприятно это говорить, но даже с этими вкусными изделиями из муки приходится прощаться. Что же делать с пасками, которые уже несколько дней ждут своей очереди?
При поддержке Олейна
Включим фантазию и дадим вторую жизнь в новых блюдах, ведь креативность и забота об окружающей среде могут продлить празднование.
1. Пирожное «Картошка»
Подсохшая паска станет прекрасной основой для любимых пирожных, которые мы любим с детства — «Картошка».
Ингредиенты:
- остатки паски — 300 г;
- сгущенка — 120 г;
- сливочное масло — 85 г;
- сахар — 70 г;
- рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 1 ст. л.;
- грецкие орехи — 50 г;
- молоко — 40 мл;
- какао-порошок — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде. Измельчите до состояния крошки.
- Смешайте орехи с остатками паски.
- В отдельной миске соедините сгущенку, мягкое сливочное масло, сахар и 2 ст. л. какао-порошка.
- Взбейте все миксером до образования пышной однородной массы.
- Смешайте крем с миксом грецких орехов и паски из п. 1. Масса получится достаточно рассыпчатой.
- Добавьте 1 ст. л. растительного масла, чтобы консистенция не была слишком сухой.
- Затем понемногу вливайте молоко, каждый раз перемешивая массу.
- Когда масса станет пластичной и из нее можно будет лепить, сформируйте пирожные.
- Каждое пирожное обваляйте в оставшемся какао-порошке и поставьте десерт в холодильник на пару часов.
- По желанию пирожные можно смазать кремом.
2. Хлебный пудинг
Предлагаем вам рецепт хлебного пудинга — блюда, легкого в приготовлении, превращающего черствую паску во вкусный завтрак или аппетитный десерт.
Ингредиенты:
- паска — 700 г;
- молоко — 550 мл;
- масло сливочное — 100 г;
- желтки — 8 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 150 г;
- корица молотая — 5 г;
- сливки 10% — 500 мл;
- цедра апельсина — 1 ст. л.;
- ванилин — 5 г;
- рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 1 ст. л.;
- пудра сахарная — по вкусу;
- мускатный орех молотый — 5 г.
Способ приготовления:
- Сливочное масло комнатной температуры вместе с рафинированным подсолнечным маслом «Олейна», мускатным орехом, корицей и цедрой апельсина разомните вилкой.
- Смажьте форму для выпекания массой, получившейся в п. 1.
- Нарежьте паски на кусочки и смажьте их той же массой.
- Выложите смазанные кусочки в подготовленную форму для выпечки.
- Желтки и яйцо взбейте с сахаром до однородного состояния.
- Молоко комнатной температуры смешайте со сливками и нагрейте на среднем огне, но не кипятите.
- Медленно влейте молочную смесь в яичную, постоянно помешивая, а затем взбивая венчиком или миксером.
- Вылейте полученный крем в форму с кусочками паски. Оставьте на 20 минут, чтобы паска пропиталась кремом.
- Выпекайте пудинг в течение 40−45 минут при 180 °C.
3. Французские тосты на завтрак
Эти нежные тосты готовятся из доступных продуктов. Очень просты в приготовлении и очень вкусные. Осторожно — эти тосты вызывают кулинарную зависимость!
Ингредиенты:
- паска — 400 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 г;
- сливки от 30% жирности — 400 г;
- рафинированное подсолнечное масло «Олейна».
Способ приготовления:
- Желтки взбейте вилкой с ванильным сахаром, обычным сахаром и сливками.
- Порежьте остатки паски на маленькие кусочки и полейте тонкой струйкой масла, чтобы размягчить сухое тесто и придать ему аромат.
- Каждый кусочек паски окуните в смесь из п. 1 и удерживайте несколько секунд.
- Поставьте сковороду на средний огонь и налейте масло.
- Жарьте тосты по 2 мин с каждой стороны до образования корочки.
- Готовые тосты подавайте горячими с дополнениями по вашему выбору: нутеллой, свежими ягодами и фруктами, карамелью, джемом или мороженым.
4. Панцанелла
Панцанелла — итальянское блюдо, до безобразия простое в приготовлении. Традиционно в ней используют хлеб, который мелко рвется руками. Мы же возьмем за основу остатки паски после Пасхи.
Ингредиенты:
- остатки паски — 300 г;
- помидоры — 250 г;
- красный лук — 1 шт.;
- базилик — 20 г;
- маслины — 10 шт.;
- рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 60 мл;
- красный винный уксус — 40 мл;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Черствую паску нарезать большими кусками, положить в глубокую миску и залить водой, смешанной с уксусом. Оставить на 30 мин, чтобы паска впитала воду.
- Нарезать лук тонкой соломкой, помидоры — средними кусочками, а листья базилика — порвать.
- Отжать паску руками и переложить в салатницу.
- Добавить подготовленные овощи и маслины к паске, влить «Олейну», посолить и перемешать.
5. Яблочная шарлотка
Из очерствевшей паски можно приготовить нежную сладкую шарлотку с яблоками. Вкус невероятный!
Ингредиенты:
- черствая паска — 400−450 г;
- яблоки — 3 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 200 мл;
- сахар — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 70 г;
- рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 2 ст. л.;
- корица — по вкусу.
Способ приготовления:
- Порежьте паску, сбрызните маслом и залейте теплым молоком, чтобы она размякла.
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте большими кубиками.
- Размякшую паску помните прессом для пюре, вбейте в эту массу яйцо, добавьте сахар и тщательно вымешайте.
- Выложите половину массы в смазанную маслом форму. Затем распределите яблочные кубики и покройте сверху оставшейся массой из п. 3.
- На поверхности шарлотки разложите небольшие кусочки сливочного масла и посыпьте корицей.
- Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 40 мин.
Теперь вы знаете, как дать вторую вкусную жизнь остаткам паски, а себе и своим близким — вкусные завтраки, обеды и ужины. Кроме того, такой подход — экологичный и экономичный, что позволяет сократить количество отходов и сэкономить деньги на покупку новых продуктов. Попытайтесь приготовить одно из предложенных блюд и убедитесь в том, насколько это вкусно.
Олейна, готовим с любовью!