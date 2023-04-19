Пасхальные праздники закончились, а вкусная еда осталась. Обычно паску доедают целую неделю, но выпечка быстро теряет аромат и засыхает, как только ее разрезали. Также часто остаются небольшие куски паски, которые никто не ест, а выбросить жалко. К тому же верующие знают: выбрасывать праздничную выпечку — большой грех. Неприятно это говорить, но даже с этими вкусными изделиями из муки приходится прощаться. Что же делать с пасками, которые уже несколько дней ждут своей очереди?

При поддержке Олейна

Включим фантазию и дадим вторую жизнь в новых блюдах, ведь креативность и забота об окружающей среде могут продлить празднование.

1. Пирожное «Картошка»

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Фото: depositphotos

Подсохшая паска станет прекрасной основой для любимых пирожных, которые мы любим с детства — «Картошка».

Ингредиенты:



остатки паски — 300 г;

сгущенка — 120 г;

сливочное масло — 85 г;

сахар — 70 г;

рафинированное подсолнечное масло « Олейна» — 1 ст. л.;

грецкие орехи — 50 г;

молоко — 40 мл;

какао-порошок — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде. Измельчите до состояния крошки. Смешайте орехи с остатками паски. В отдельной миске соедините сгущенку, мягкое сливочное масло, сахар и 2 ст. л. какао-порошка. Взбейте все миксером до образования пышной однородной массы. Смешайте крем с миксом грецких орехов и паски из п. 1. Масса получится достаточно рассыпчатой. Добавьте 1 ст. л. растительного масла, чтобы консистенция не была слишком сухой. Затем понемногу вливайте молоко, каждый раз перемешивая массу. Когда масса станет пластичной и из нее можно будет лепить, сформируйте пирожные. Каждое пирожное обваляйте в оставшемся какао-порошке и поставьте десерт в холодильник на пару часов. По желанию пирожные можно смазать кремом.

Остатки паски можно также добавлять в тесто для блинов, придавая им особый вкус и аромат. Просто смешайте мелко-мелко нарезанную паску с тестом для блинов и выпекайте обычным способом. Вы получите вкусные блины с оригинальным запахом паски.

2. Хлебный пудинг

Фото: depositphotos

Предлагаем вам рецепт хлебного пудинга — блюда, легкого в приготовлении, превращающего черствую паску во вкусный завтрак или аппетитный десерт.

Ингредиенты:

паска — 700 г;

молоко — 550 мл;

масло сливочное — 100 г;

желтки — 8 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 150 г;

корица молотая — 5 г;

сливки 10% — 500 мл;

цедра апельсина — 1 ст. л.;

ванилин — 5 г;

рафинированное подсолнечное масло « Олейна» — 1 ст. л.;

пудра сахарная — по вкусу;

мускатный орех молотый — 5 г.

Способ приготовления:



Сливочное масло комнатной температуры вместе с рафинированным подсолнечным маслом « Олейна», мускатным орехом, корицей и цедрой апельсина разомните вилкой. Смажьте форму для выпекания массой, получившейся в п. 1. Нарежьте паски на кусочки и смажьте их той же массой. Выложите смазанные кусочки в подготовленную форму для выпечки. Желтки и яйцо взбейте с сахаром до однородного состояния. Молоко комнатной температуры смешайте со сливками и нагрейте на среднем огне, но не кипятите. Медленно влейте молочную смесь в яичную, постоянно помешивая, а затем взбивая венчиком или миксером. Вылейте полученный крем в форму с кусочками паски. Оставьте на 20 минут, чтобы паска пропиталась кремом. Выпекайте пудинг в течение 40−45 минут при 180 °C.

Остатки паски можно добавлять к смузи или коктейлю — для добавления особого вкусового акцента. Просто измельчите нарезанную паску в блендере вместе с другими ингредиентами, такими как фрукты, йогурт, мед, мятные листики и т. д. , и наслаждайтесь напитком со вкусом паски.

3. Французские тосты на завтрак

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Эти нежные тосты готовятся из доступных продуктов. Очень просты в приготовлении и очень вкусные. Осторожно — эти тосты вызывают кулинарную зависимость!

Ингредиенты:



паска — 400 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 г;

сливки от 30% жирности — 400 г;

рафинированное подсолнечное масло « Олейна».



Способ приготовления:



Желтки взбейте вилкой с ванильным сахаром, обычным сахаром и сливками. Порежьте остатки паски на маленькие кусочки и полейте тонкой струйкой масла, чтобы размягчить сухое тесто и придать ему аромат. Каждый кусочек паски окуните в смесь из п. 1 и удерживайте несколько секунд. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте масло. Жарьте тосты по 2 мин с каждой стороны до образования корочки. Готовые тосты подавайте горячими с дополнениями по вашему выбору: нутеллой, свежими ягодами и фруктами, карамелью, джемом или мороженым.

Остатки паски можно использовать для приготовления свежих салатов и придания им дополнительной текстуры и вкуса. Паска может быть нарезана на кубики или натерта на терке, после чего можно добавить ее к зеленым листьям, овощам, орехам или другим составляющим салата. Это подчеркнет праздничный колорит и освежит вкус ваших салатов.

4. Панцанелла

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Панцанелла — итальянское блюдо, до безобразия простое в приготовлении. Традиционно в ней используют хлеб, который мелко рвется руками. Мы же возьмем за основу остатки паски после Пасхи.

Ингредиенты:



остатки паски — 300 г;

помидоры — 250 г;

красный лук — 1 шт.;

базилик — 20 г;

маслины — 10 шт.;

рафинированное подсолнечное масло « Олейна» — 60 мл;

красный винный уксус — 40 мл;

соль по вкусу.

Способ приготовления:



Черствую паску нарезать большими кусками, положить в глубокую миску и залить водой, смешанной с уксусом. Оставить на 30 мин, чтобы паска впитала воду. Нарезать лук тонкой соломкой, помидоры — средними кусочками, а листья базилика — порвать. Отжать паску руками и переложить в салатницу. Добавить подготовленные овощи и маслины к паске, влить « Олейну», посолить и перемешать.

Если вы не можете использовать остатки паски сразу, вы можете их заморозить для будущего использования. Просто нарежьте паску на порции, заверните в пленку или пакеты для заморозки и поместите в морозильник. Замороженная паска может храниться до нескольких месяцев, и вы сможете использовать ее при необходимости, добавив в различные блюда или выпечку.

5. Яблочная шарлотка

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Из очерствевшей паски можно приготовить нежную сладкую шарлотку с яблоками. Вкус невероятный!

Ингредиенты:



черствая паска — 400−450 г;

яблоки — 3 шт.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 200 мл;

сахар — 3 ст. л.;

сливочное масло — 70 г;

рафинированное подсолнечное масло « Олейна» — 2 ст. л.;

корица — по вкусу.

Способ приготовления:



Порежьте паску, сбрызните маслом и залейте теплым молоком, чтобы она размякла. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте большими кубиками. Размякшую паску помните прессом для пюре, вбейте в эту массу яйцо, добавьте сахар и тщательно вымешайте. Выложите половину массы в смазанную маслом форму. Затем распределите яблочные кубики и покройте сверху оставшейся массой из п. 3. На поверхности шарлотки разложите небольшие кусочки сливочного масла и посыпьте корицей. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 40 мин.

Теперь вы знаете, как дать вторую вкусную жизнь остаткам паски, а себе и своим близким — вкусные завтраки, обеды и ужины. Кроме того, такой подход — экологичный и экономичный, что позволяет сократить количество отходов и сэкономить деньги на покупку новых продуктов. Попытайтесь приготовить одно из предложенных блюд и убедитесь в том, насколько это вкусно.

Олейна, готовим с любовью!