5 идей для блюд на барбекю: как приготовить вкусное меню на гриле для встречи с друзьями и семьей
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Пасхальные праздники завершаются, последние паски мы съели или приготовили из них новые вкусные блюда, но кулинарные эксперименты на этом не заканчиваются.
При поддержке Олейна
Наконец-то погода позволяет устраивать встречи с друзьями и семьей на природе за барбекю! Приготовление на огне придает особый шарм и вкус блюдам, особенно когда можно наслаждаться волшебным ароматом и вкусом свежей грилированной пищи под открытым небом. Если вы ищете идеи для вкусного меню на гриле, у нас есть 5 невероятно вкусных рецептов. Готовьтесь к незабываемому опыту гастрономических удовольствий, настраивайте гриль и вперед к кулинарным открытиям!
1. Грилированная кукуруза с подсолнечным маслом и петрушкой
Ингредиенты:
- кукуруза, очищенная от листьев и волокон — 4 шт.;
- рафинированное подсолнечное масло "Олейна" — ¼ стакана;
- свежая петрушка — пучок;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте гриль для приготовления на высокой температуре (около 200−220°C).
- Для маринада в большой миске смешайте масло подсолнечное, свежую мелко порезанную петрушку и добавьте соль по вкусу.
- Положите кукурузу в эту миску и обваляйте в маринаде, чтобы кукуруза равномерно покрылась им.
- Положите кукурузу на горячий гриль и готовьте около 10−12 минут, часто переворачивая, пока она не станет мягкой на ощупь.
- Извлеките кукурузу из гриля и положите на тарелку. Снова смажьте остатками маринада и посыпьте дополнительной петрушкой перед подачей на стол.
2. Грилированные овощи с медово-горчичным маринадом
Ингредиенты:
- лук — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- цуккини — 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- рафинированное подсолнечное масло «Олейна» — 2 столовые ложки;
- мед — 2 столовые ложки;
- горчица — 1 столовая ложка;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте «Олейна», мед, горчицу, соль и перец в миске, это будет маринад.
- Нарежьте лук, болгарский перец, цуккини и баклажан кольцами.
- Положите нарезанные овощи в миску с маринадом и осторожно обмажьте их, чтобы равномерно покрылись маринадом.
- Положите овощи на горячий гриль и готовьте, переворачивая, около 5−7 минут.
3. Куриный шашлык
- куриные филе — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- рафинированное подсолнечное масло "Олейна" — половина бутылки;
- сок 1 из лимона;
- смесь трав — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Порежьте куриное филе кусочками для шашлыка.
- Лук порежьте кольцами.
- Смешайте подсолнечное масло, смесь трав, сок из лимона, соль и перец.
- Положите нарезанное куриное филе и лук в миску и залейте маринадом из п. 3. Мясо должно быть полностью покрыто маринадом.
- Оставьте на несколько часов, а в идеале — на ночь, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом. Не волнуйтесь, что курица получится слишком жирной — ведь масло в тандеме с жиром является проводниками вкуса, поэтому аромат специй лучше проникнет в мясо и раскроется.
- Нанизывайте куриные кусочки на шпажки и выложите на горячий гриль.
- Готовьте шашлыки на барбекю, переворачивая около 10−15 минут.
4. Рыбное филе в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
- рыбное филе (лосось, тунец, треска
и т. п.) — 4 шт.;
- соевый соус — ¼ стакана;
- кетчуп — ¼ стакана;
- свекла — 1 шт.;
- сахар — 2 столовые ложки;
- уксус (белый винный или рисовый) — 2 столовые ложки;
- свежий имбирь — 1 чайная ложка;
- соевый соус — 1 чайная ложка;
- рафинированное подсолнечное масло "Олейна" — 2 столовые ложки;
- соль и перец — по вкусу;
- Приготовьте соус, смешав в кастрюле соевый соус, кетчуп, натертую свеклу, сахар, уксус, протертый имбирь и соевый соус.
- Доведите до кипения на среднем огне и варите 5−7 минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня и оставьте на время.
- Рыбное филе промойте, осушите и приправьте с обеих сторон солью и перцем.
- Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне.
- Обжарьте рыбу на разогретом гриле с одной стороны около 3−4 минут, пока не станет золотисто-рыжего цвета.
- Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны 3−4 минуты до готовности.
- Уложите рыбу в ранее приготовленный кисло-сладкий соус, дайте постоять 5 минут.
- Положите рыбу снова на гриль еще на 1−2 минуты.
5. Грилированные грибы с маринадом на основе бальзамического уксуса и розмарина
- шампиньоны (или другие грибы на выбор) — 500 г;
- бальзамический уксус — 3 столовые ложки;
- рафинированное подсолнечное масло "Олейна" — 2 столовые ложки;
- соевый соус — 1 столовая ложка;
- мед — 1 столовая ложка;
- розмарин (свежий или сушеный) — 1 чайная ложка;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Грибы тщательно вымойте и обсушите.
- В миске смешайте бальзамический уксус, оливковое масло, соевый соус, мед, розмарин, соль и перец.
- Добавьте грибы в маринад и дайте им пропитаться 15−20 минут.
- Разогрейте гриль на среднем огне. Положите грибы на гриль и готовьте их по 5−7 минут с каждой стороны.
- Подавайте грибы со свежим розмарином и остатками маринада.
Барбекю — это отличный способ собрать друзей и семью вместе, насладиться вкусными блюдами и создать незабываемые воспоминания. Не откладывайте встречи с самыми родными на завтра или после праздников — обнимайте и радуйтесь общению с близкими уже сейчас.
Олейна, готовим с любовью!