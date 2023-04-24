Пасхальные праздники завершаются, последние паски мы съели или приготовили из них новые вкусные блюда, но кулинарные эксперименты на этом не заканчиваются.

При поддержке Олейна

Наконец-то погода позволяет устраивать встречи с друзьями и семьей на природе за барбекю! Приготовление на огне придает особый шарм и вкус блюдам, особенно когда можно наслаждаться волшебным ароматом и вкусом свежей грилированной пищи под открытым небом. Если вы ищете идеи для вкусного меню на гриле, у нас есть 5 невероятно вкусных рецептов. Готовьтесь к незабываемому опыту гастрономических удовольствий, настраивайте гриль и вперед к кулинарным открытиям!

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Подготовьте гриль: перед началом приготовления тщательно очистите его от остатков прошлого использования и разогрейте на высокой температуре, чтобы избавиться от остатков жира и обеспечить чистое приготовление.

1. Грилированная кукуруза с подсолнечным маслом и петрушкой

Фото: depositphotos

Ингредиенты:

кукуруза, очищенная от листьев и волокон — 4 шт.;

рафинированное подсолнечное масло " Олейна " — ¼ стакана;

свежая петрушка — пучок;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте гриль для приготовления на высокой температуре ( около 200−220°C). Для маринада в большой миске смешайте масло подсолнечное, свежую мелко порезанную петрушку и добавьте соль по вкусу. Положите кукурузу в эту миску и обваляйте в маринаде, чтобы кукуруза равномерно покрылась им. Положите кукурузу на горячий гриль и готовьте около 10−12 минут, часто переворачивая, пока она не станет мягкой на ощупь. Извлеките кукурузу из гриля и положите на тарелку. Снова смажьте остатками маринада и посыпьте дополнительной петрушкой перед подачей на стол.

Дайте блюдам отдохнуть несколько минут после приготовления на гриле, прежде чем подавать на стол. Это позволит сокам распределиться равномерно внутри блюда, обеспечивая более нежный вкус.

2. Грилированные овощи с медово-горчичным маринадом

Фото: depositphotos

Ингредиенты:



лук — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

цуккини — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

рафинированное подсолнечное масло « О лейна» — 2 столовые ложки;

мед — 2 столовые ложки;

горчица — 1 столовая ложка;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:



Смешайте « Олейна », мед, горчицу, соль и перец в миске, это будет маринад. Нарежьте лук, болгарский перец, цуккини и баклажан кольцами. Положите нарезанные овощи в миску с маринадом и осторожно обмажьте их, чтобы равномерно покрылись маринадом. Положите овощи на горячий гриль и готовьте, переворачивая, около 5−7 минут.

Используйте подсолнечное масло: оно может быть отличным вариантом для маринования мяса или рыбы перед приготовлением на гриле, поскольку имеет высокую температуру дымления и поможет придать блюдам более аппетитный вид и вкус.

3. Куриный шашлык

Фото: depositphotos

Ингредиенты:

куриные филе — 500 г;

лук — 1 шт.;

рафинированное подсолнечное масло " Олейна " — половина бутылки;

сок 1 из лимона;

смесь трав — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:



Порежьте куриное филе кусочками для шашлыка. Лук порежьте кольцами. Смешайте подсолнечное масло, смесь трав, сок из лимона, соль и перец. Положите нарезанное куриное филе и лук в миску и залейте маринадом из п. 3. Мясо должно быть полностью покрыто маринадом. Оставьте на несколько часов, а в идеале — на ночь, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом. Не волнуйтесь, что курица получится слишком жирной — ведь масло в тандеме с жиром является проводниками вкуса, поэтому аромат специй лучше проникнет в мясо и раскроется. Нанизывайте куриные кусочки на шпажки и выложите на горячий гриль. Готовьте шашлыки на барбекю, переворачивая около 10−15 минут.

Если мясо или рыба имеет много жира, можно использовать алюминиевую фольгу под грилем, чтобы в огонь не капал жир и не привел к возгоранию.

4. Рыбное филе в кисло-сладком соусе

Фото: depositphotos

Ингредиенты:



рыбное филе ( лосось, тунец, треска и т. п. ) — 4 шт.;

соевый соус — ¼ стакана;

кетчуп — ¼ стакана;

свекла — 1 шт.;

сахар — 2 столовые ложки;

уксус ( белый винный или рисовый) — 2 столовые ложки;

свежий имбирь — 1 чайная ложка;

соевый соус — 1 чайная ложка;

рафинированное подсолнечное масло " Олейна " — 2 столовые ложки;

соль и перец — по вкусу;

Приготовление:

Приготовьте соус, смешав в кастрюле соевый соус, кетчуп, натертую свеклу, сахар, уксус, протертый имбирь и соевый соус. Доведите до кипения на среднем огне и варите 5−7 минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня и оставьте на время. Рыбное филе промойте, осушите и приправьте с обеих сторон солью и перцем. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте рыбу на разогретом гриле с одной стороны около 3−4 минут, пока не станет золотисто-рыжего цвета. Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны 3−4 минуты до готовности. Уложите рыбу в ранее приготовленный кисло-сладкий соус, дайте постоять 5 минут. Положите рыбу снова на гриль еще на 1−2 минуты.

5. Грилированные грибы с маринадом на основе бальзамического уксуса и розмарина

Фото: depositphotos

Ингредиенты:

шампиньоны ( или другие грибы на выбор) — 500 г;

бальзамический уксус — 3 столовые ложки;

рафинированное подсолнечное масло " Олейна " — 2 столовые ложки;

соевый соус — 1 столовая ложка;

мед — 1 столовая ложка;

розмарин ( свежий или сушеный) — 1 чайная ложка;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:



Грибы тщательно вымойте и обсушите. В миске смешайте бальзамический уксус, оливковое масло, соевый соус, мед, розмарин, соль и перец. Добавьте грибы в маринад и дайте им пропитаться 15−20 минут. Разогрейте гриль на среднем огне. Положите грибы на гриль и готовьте их по 5−7 минут с каждой стороны. Подавайте грибы со свежим розмарином и остатками маринада.



Барбекю — это отличный способ собрать друзей и семью вместе, насладиться вкусными блюдами и создать незабываемые воспоминания. Не откладывайте встречи с самыми родными на завтра или после праздников — обнимайте и радуйтесь общению с близкими уже сейчас.

Олейна, готовим с любовью!