«Спасите Мариуполь». Реакция украинцев на выступление Kalush Orchestra на Евровидении и их призыв спасти защитников из Азовстали

14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения-2022. Украину на конкурсе представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В конце выступления участники призвали мир спасти Мариуполь и защитников с Азовстали. Это нарушение правил Евровидения, за которое могли бы дисквалифицировать, но украинцы называют ребят героями и выражают восхищение поступком Kalush Orchestra. Отметим, что организаторы конкурса признали призыв группы гуманитарным, а не политическим. НВ собрало посты медийных персон Украины.

Ребята призвали спасти защитников Мариуполя, которые уже больше двух месяцев находятся в окружении.

За поддержку Kalush Orchestra поблагодарили бойцы, которые продолжают бороться в Мариуполе.

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Следует отметить, что поиск в Google Азовсталь пережил стремительный рост сразу после призыва украинской группы.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк подтвердил, что это нарушение правил Евровидения и что ребят, возможно, дисквалифицируют. Но вместе с этим он отметил, что конкурс не может быть «вне политики во время войны в Европе».

На дисквалификацию Kalush Orchestra в Сети отреагировали достаточно четко.

А стендапер Антон Тимошенко подобрал шутку для этого.

Директор медиа Свідомі Анастасия Бакулина написала цитату, которая описала поступок ребят.

Но все же призыв сочли гуманитарным, а не политическим. Поэтому Kalush Orchestra не дисквалифицируют.

НВ также собрал актуальные посты украинских знаменитостей, поддержавших позицию группы в соцсетях.



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