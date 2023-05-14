Победительница Евровидения 2023 года Loreen заявила, что ей больно от событий в Украине

Loreen несколько раз выступала в Украине (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Победительница Евровидения 2023 года Loreen из Швеции заявила, что ей больно от событий в Украине и страданий людей.



"Я много была в Украине, у меня было много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль", - заявила певица.

Она подчеркнула, что ее выступление отличалось от событий 2012 года, когда она победила впервые.

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"Я невероятно благодарна всем вам... Я очень горжусь всеми нами", - заявила Loreen.

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13 мая в Ливерпуле состоялся гранд-финал Евровидения 2023 года от имени Украины.

После подсчета голосов национальных жюри и зрительского голосования победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции певица Loreen с песней Tatoo.

Представители Украины группа TVORCHI заняла по итогам голосования национальных жюри и зрительского голосования шестое место.