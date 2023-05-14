Победительница Евровидения 2023 года Loreen заявила, что ей больно от событий в Украине
Loreen несколько раз выступала в Украине (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Победительница Евровидения 2023 года Loreen из Швеции заявила, что ей больно от событий в Украине и страданий людей.
"Я много была в Украине, у меня было много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль", - заявила певица.
Она подчеркнула, что ее выступление отличалось от событий 2012 года, когда она победила впервые.
"Я невероятно благодарна всем вам... Я очень горжусь всеми нами", - заявила Loreen.
13 мая в Ливерпуле состоялся гранд-финал Евровидения 2023 года от имени Украины.
После подсчета голосов национальных жюри и зрительского голосования победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции певица Loreen с песней Tatoo.
Представители Украины группа TVORCHI заняла по итогам голосования национальных жюри и зрительского голосования шестое место.