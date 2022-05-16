«Пощечина Путину от европейских народов». Как ведущие СМИ Европы оценили победу Kalush Orchestra и шансы провести Евровидение в Украине

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022 с рекордным результатом: 439 из 631 балла украинцам принесло зрительское голосование. Добиться такой симпатии телеаудитории ранее не удавалось еще никому из участников конкурса.

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НВ рассказывает, как такой результат оценили европейские медиа, и почему «европейские телезрители хотели, чтобы Украина одержала победу — пусть даже музыкальную», как отметили в своем репортаже журналисты немецкой программы Tagesschau.

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The Guardain особо подчеркивает «новый резонанс», который обрел текст песни Kalush Orchestra в связи с войной в Украине, выделяя обращенную ко всем украинским матерям строку Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе.



Издание приводит комментарий Юэна Спенса, ведущего подкаста Eurovision Insight Podcast, который рассказал, что в Турине «всю неделю исполнители, вещатели и общественность с гордостью поддерживали Kalush Orchestra и Украину». «Это [триумф Украины на конкурсе] навсегда останется победой на Евровидении; но на самом деле значит гораздо больше. Это величайший жест любви к украинскому народу из каждого уголка каждой страны в Европе и за ее пределами».

Британская газета также осторожно рассуждает о шансах Великобритании принять Евровидение 2023 в случае невозможности его проведения в Украине.

«Несмотря на то, что Великобритания заняла второе место, победа Украины все еще дает BBC [как главному общественному вещателю страны] надежду снова провести это событие, впервые с 1998 года. Традиционно победитель шоу принимает его в следующем году, но, учитывая текущую ситуацию в Украине, Европейский вещательный союз может осторожничать в том, чтобы планировать проведение этого события в Киеве через год. [В таком случае] принимающей стороной в 2023 году, скорее всего, будет избрана одна стран из так называемой „большой пятерки“, которые вносят наибольший вклад в казну Евровидения и которым гарантировано попадание в финал напрямую: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания», — напоминает издание.

Le Figaro задается вопросом о том, была ли победа Украины «художественной или политической», напоминая, что еще до финала в Турине букмекеры считали Kalush Orchestra фаворитами с показателем в 60%, благодаря чему украинская группа значительно опережала исполнителей из Швеции (11%), Великобритании (10%), Италии. (5%) и Испании (5%).

В то же время издание констатирует, что после вторжения РФ в Украину и на фоне исключения России из конкурса «участие Украины в Евровидении, в этой атмосфере войны, естественно, вызвало волну солидарности и стало особенно мощным символом надежды». «Именно благодаря этому всеобщему сопереживанию и этой поддержке шесть участников группы Kalush Orchestra смогли вписать ее название в финальную победу, третью для Украины на Евровидении после Русланы в 2004 году и Джамалы в 2016 году», — пишет французская газета.

Le Figaro также рассказала европейским читателям об истории коллектива, участники которого «объединили усилия, чтобы привнести фольклорное измерение и местную традиционную музыку в художественный проект, который они назвали Kalush Orchestra».

Итальянская Corriere della Sera посвятила победе Украины эмоциональную рецензию. В ней работавшие в Турине репортеры издания отметили, что в финале Евровидения «политика прорывалась сквозь песни» и еще до оглашения вердикта «военные сценарии перекрывали музыку» конкурса. В качестве таких примеров издание назвало призыв Владимира Зеленского поддержать Kalush Orchestra, попытки российских хакеров помешать победе украинской группы, исполнение песни Джона Леннона Give Peace a Chance в самом начале финального шоу, а также призыв самих музыкантов Kalush Orchestra помочь Мариуполю и защитникам Азовстали.

«Фольклор и рэп, соло на флейте и брейк-данс, традиционные карпатские костюмы и стритстайл: их песня Stefania посвящена матери лидера группы Олега Псюка, однако с грохотом ракет она приобрела более широкий и универсальный смысл, достигший всех. Историческая победа, пощечина Путину от европейских народов: ветер солидарности и сопереживания вытолкнул Украину на вершину рейтинга», — пишет Corriere della Sera.

Издание также перечисляет длинный список европейских топ-политиков, поздравивших Украину с победой на Евровидении: среди них оказались президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен («Сегодня вечером ваша песня покорила наши сердца. Мы празднуем вашу победу во всем мире. ЕС с вами»); президент Европейского Совета Шарль Мишель («Мы надеемся, что Евровидение в следующем году пройдет в Киеве, в свободной и единой Украине»); верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель («Да здравствует музыка! Да здравствует Европа! Слава Украине!»).

Corriere della Sera отдельно отмечает, что теперь Европа замерла «в ожидании понимания, сможет ли Украина провести Евровидение через год». В этом контексте газета напоминает о заявлении Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы конкурс «однажды» смог принять даже украинский Мариуполь — «свободный, мирный, отстроенный».

Немецкий Spiegel обратил внимание на то, что несмотря на «рекордную победу на Евровидении», группе Kalush Orchestra будет трудно праздновать свой успех на фоне войны в Украине — о чем заявил и лидер коллектива Олег Псюк. Spiegel же подчеркивает, что еще никому в истории конкурса не удавалось получить 439 баллов от европейской зрительской аудитории, и на данный момент это абсолютный рекорд.

Издание обратило отдельное внимание европейских читателей на музыкальное видео к песне Stefania, которое Kalush Orchestra выпустили на следующий день после победы на Евровидении. «За несколько часов оно набрало более трех миллионов просмотров. В клипе, среди прочего, показаны женщины-военнослужащие, которые несут детей через руины или стоят в разбомбленных многоэтажках. Видео было записан в Буче и Ирпене, пригородах Киева, которые особенно сильно пострадали во ходе агрессивной российской войны», — подчеркивает Spiegel, приводя также комментарий Псюка об этом видео: «Если песня Stefania теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала и гимном нашей победы».

Немецкая новостная программа Tagesschau (выходит в эфире общественного вещателя ARD) напомнила зрителям о том, что композиция Stefania — «совсем не политическая» и представляет собой песню о любви к матери. «Но когда подобные фразы исходят от украинского исполители, ассоциации с войной неизбежны», — отмечают немецкие репортеры, вслед за многими коллегами из других СМИ обративщие внимание на щемящую строку Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе.

«Группа Kalush Orchestra принесла Украине триумф в разгар кровопролитной войны. В этот вечер впечатляюще было наблюдать, насколько сильно этот конфликт затронул Европу и весь мир. Европейские телезрители хотели, чтобы Украина одержала победу — пусть даже музыкальную», — подчеркивает Tagesschau.

Репортеры программы подсчитали, что из 200 млн зрителей финала практически в каждой стране украинцам поставили максимальные 12 баллов (включая Германию) — средний показатель составил 11,3 балла. «Финал Евровидения в этом году был, пожалуй, более политическим, чем когда-либо. Разные артисты использовали свое выступление, чтобы выразить солидарность с Украиной», — напоминают немецкие журналисты, отмечая что обычно это запрещено правилами, но в этом году организаторы отнеслись к нарушениям снисходительно, а «вместо санкций было понимание» — в том числе и к самим участникам Kalush Orchestra после их призыва в поддержку защитников Мариуполя.

Теперь возникает лишь один вопрос, констатирует Tagesschau: где пройдет Евровидение в следующем году? «В настоящее время Украина не может принять такой конкурс из-за военного положения в стране. Любые крупные мероприятия сейчас под запретом», — напоминают журналисты ARD. Хотя и отмечают, что «президент Украины Владимир Зеленский полон решимости выполнить обязательства принимающей страны».

Свой репортаж Tagesschau завершила рассказом о неопределенной судьбе самих участников группы Kalush Orchestra после возвращения в Украину — после того, как им разрешили отправиться на конкурс в Италию по специальным разрешениям. «Я возвращаюсь в Украину. Я не знаю, что я буду делать, потому что я первый раз выиграл Евровидение. Но, конечно, я, как и каждый из нас, как и каждый украинец, готов бороться за свою страну до конца», — сказал на пресс-конференции лидер коллектива Олег Псюк. «Незабываемые слова в незабываемый вечер», — резюмирует Tagesschau.

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