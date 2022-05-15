Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что организация Евровидения стоит недешево, но Украина сможет провести конкурс в следующем году на самом высоком уровне.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Ткаченко рассказал, что после победы ему написали несколько европейских министров культуры и предложили помощь с организацией.

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«Организация такого масштабного форума — это и непросто, и недешево, но у Украины уже есть опыт, мы дважды принимали Евровидение. Поэтому сомнений, что мы все сделаем на самом высоком уровне, у меня нет», — сказал он.

Комментируя возможное место проведения песенного конкурса в Украине, министр отметил, что символическими были бы, в частности, Калуш и Мариуполь, который уже почти три месяца обороняют украинские защитники. Однако говорить об этом, по его словам, пока рано.

На международном песенном конкурсе Евровидение 2022, проходившем в итальянском Турине, Kalush Orchestra получили 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей — 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье — Испания (459 голосов). После выступления фронтмен группы Олег Псюк призвал мир помочь заблокированному Мариуполю и защитникам Азовстали.

Поздравляя группу с победой, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет принимать Евровидение в следующем году.

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