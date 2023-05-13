Совместное заявление министров культуры Украины и Британии о Евровидении: Если бы Россия не нарушила мир, конкурс проходил бы в Украине

Совместное заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и государственного секретаря Великобритании по культуре, СМИ и спорту Люси Фрейзер относительно песенного конкурса Евровидения-2023, финал которого состоится в субботу, 14 мая, в Ливерпуле.

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Год назад украинская рэп-фолк группа Kalush Orchestra устроила выступление на Евровидении, которое было таким же грандиозным, как и борьба, которую ведут их земляки на поле боя. Украина заслуженно победила и эта победа подняла дух всей страны. Звуки аплодисментов и празднования звучали долго после полуночи из подвалов и бомбоубежищ Украины.

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В этом году, если бы агрессор не нарушил мир, конкурс бы проходил в Украине. Миллионы людей вышли бы на улицы Киева, Днепра, Харькова и Донецка и отмечали Праздник Музыки. Но варварская война, которую ведет Россия, сделала это невозможным.

Соединенное Королевство Великобритании стоит бок о бок с Украиной в течение этой войны, и большой город Ливерпуль имеет честь принять конкурс от имени наших друзей и партнеров и достойно на высоком уровне представить Украину. Ливерпуль — особый город. Известный мыслитель и психолог Карл Юнг — человек, которого почтили на Мэтью-стрит — посещал город в своем сне, и, никогда не будучи в Ливерпуле, был убежден, что именно этот город был «водоемом жизни». Ливерпуль имеет все: это город группы Битлз и одно из мест рождения промышленной революции. А также город с яркой культурной, музыкальной и ночной жизнью, невероятной архитектурой и огромной страстью к спорту.

Песенный конкурс Евровидения является одним из лучших примеров того, как музыка может объединить всех нас, напоминая, что хотя мы можем говорить на разных языках и быть с разных мест, мы все разделяем одни и те же страсти и радость этого события. Мы знаем, что люди по всей Украине, Великобритании и других стран-участниц со всего мира будут следить за песенным конкурсом Евровидения, чтобы получить незабываемые опыт и впечатления.

Мы хотим воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить всех, кто участвовал в организации события такого масштаба. Организаторы приложили максимум усилий, чтобы украинская культура была в центре всего конкурса, а также чтобы Ливерпуль и Великобритания в целом могли продемонстрировать все лучшее. Мы благодарим BBC и украинский вещатель Суспильное Культура, которые бесперебойно работали вместе в беспрецедентной ситуации; и мы очень благодарны команде в Ливерпуле, которая подготовила такую невероятную программу.

Евровидение — это лишь часть нашего культурного сотрудничества. Украина совместно с Британским Советом возглавила Сезон культуры Великобритания/Украина, а правительство Великобритании гордится тем, что возглавляет глобальную поддержку украинской культуры, спорта и искусства после вторжения. Лишь несколько примеров: при поддержке Великобритании обезопасены бесценные произведения искусства, хранящиеся в украинских музеях, Национальный симфонический оркестр Украины совершил тур по Великобритании. Это сотрудничество будет продолжаться далеко после объявления победителей Евровидения и их чествования в ближайший субботний вечер.

Так что обуйте вашу танцевальную обувь, разогревайте голосовые связи и наслаждайтесь невероятным шоу!

Добро пожаловать на песенный конкурс Евровидение-2023 и Слава Украине!

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоится гранд-финал 67-го Международного песенного конкурса Евровидение 2023 года. Украину представляет группа TVORCHI.

67-й Международный песенный конкурс Евровидения принимает Великобритания от имени Украины благодаря победе в Евровидении 2022 года украинской группы Kalush Orchestra. Однако из-за войны России против Украины проведение конкурса в Украине невозможно из-за угрозы безопасности. Великобритания как обладатель почетного второго места благодаря выступлению певца Сэма Райдера получила право на проведение конкурса. В целом Великобритания принимает конкурс в пятый раз, но впервые за последние 25 лет.



11 мая Европейский языковой союз заявил, что отказал Зеленскому в выступлении на Евровидении, поскольку по правилам шоу носит неполитический характер. Об этом также сообщила The Times, заявив, что «сложные и щепетильные переговоры продолжаются».

Пресссекретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что Украина не обращалась к организаторам Евровидения с просьбой о выступлении Владимира Зеленского с речью.