Украина предложила Европейскому вещательному союзу провести в нашей стране следующее Евровидение после победы в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Об этом рассказал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона в понедельник, 25 июля.



Глава Минкульта напомнил, что рассматривались варианты проведения Евровидения-2023 как в Украине, так и в ближайшей стране-соседке, но эту опцию отклонили из-за финансовых и технических проблем. По словам министра, несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, «BBC берется сделать все, чтобы присутствие Украины было не просто заметным, а очевидным».

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«Речь и о ведущих, и о видеороликах, посвященных Украине, и об украинских нарративах. Должна быть совместная креативная группа… чтобы готовить конкурс. Также мы поставили перед Европейским вещательным союзом вопрос, что следующий конкурс после победы должен обязательно проходить в Украине. В EBU согласились, что нужно продолжать консультации, но, думаю, мы со многими странами — членами союза, в том числе Британией, добьемся пересмотра установленных правил организации», — сказал Ткаченко.

Министр также добавил, что финансировать проведение Евровидения-2023 будет BBC: «Это тоже важный аспект, потому что и в мирных условиях это стоит значительных денег, а в военных условиях, думаю, логичнее тратить эти деньги на оружие для украинской армии».

Великобритания примет международный песенный конкурс Евровидение впервые за 24 года. Ее представитель Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место на Евровидении 2022.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, но из-за полномасштабной войны России против Украины Европейский вещательный союз принял решение перенести конкурс 2023 года в Британию.



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