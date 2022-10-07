Евровидение-2023 примет Ливерпуль

7 октября, 21:46
Поделиться:
Евровидение 2023 примет Ливерпуль (Фото:@eurovision/Instagram)

Евровидение 2023 примет Ливерпуль (Фото:@eurovision/Instagram)

Песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в британском Ливерпуле, сообщает BBC.

На проведение конкурса от имени Украины также претендовал шотландский Глазго. Известный британский ведущий Грэм Нортон, который объявлял результаты, подтвердил, что гранд-финал Евровидения пройдет 13 мая.

Видео дня

https://twitter.com/Eurovision/status/1578450051478814739

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко у себя в Telegram-канале приветствовал решение и заявил, что Ливерпуль, по его мнению, «отлично справится с задачей проведения такого масштабного праздника и отразит традиции и особенности Украины в нем».

«Ливерпуль назван музыкальным городом ЮНЕСКО. Символично, что Ливерпуль — город-побратим нашей Одессы», — написал он.

Читайте также:
«Хотел бы в Харькове или Николаеве». Продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров объяснил, почему Евровидение 2023 пройдет в Великобритании, а не в Украине

Летом Европейский вещательный союз принял окончательное решение о том, что международный песенный конкурс Евровидение, в котором победила Украина и группа Kalush Orchestra, вместо Украины примет Великобритания. Такое решение продиктовано соображениями безопасностями из-за полномасштабной войны России против Украины.

Британский певец Сэм Райдер, занявший второе место на Евровидении 2022, в видеообращении к украинцам заявил, что конкурс пройдет под знаком Украины.

Читайте также:
«Уже скоро». Kalush Orchestra и представитель Великобритании на Евровидении 2022 Сэм Райдер запишут совместный трек
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Александр Ткаченко Минкульт Евровидение Министерство культуры и информационной политики Украина-Великобритания Ливерпуль Министерство культуры и информационной политики Украины Евровидение 2023

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X