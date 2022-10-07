Евровидение-2023 примет Ливерпуль

Песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в британском Ливерпуле, сообщает BBC.

На проведение конкурса от имени Украины также претендовал шотландский Глазго. Известный британский ведущий Грэм Нортон, который объявлял результаты, подтвердил, что гранд-финал Евровидения пройдет 13 мая.

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Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко у себя в Telegram-канале приветствовал решение и заявил, что Ливерпуль, по его мнению, «отлично справится с задачей проведения такого масштабного праздника и отразит традиции и особенности Украины в нем».

«Ливерпуль назван музыкальным городом ЮНЕСКО. Символично, что Ливерпуль — город-побратим нашей Одессы», — написал он.



Летом Европейский вещательный союз принял окончательное решение о том, что международный песенный конкурс Евровидение, в котором победила Украина и группа Kalush Orchestra, вместо Украины примет Великобритания. Такое решение продиктовано соображениями безопасностями из-за полномасштабной войны России против Украины.

Британский певец Сэм Райдер, занявший второе место на Евровидении 2022, в видеообращении к украинцам заявил, что конкурс пройдет под знаком Украины.