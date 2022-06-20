Польша не согласна с решением о переносе Евровидения-2023 из Украины в Британию

В Министерстве культуры Польши призвали найти способ провести Евровидение-2023 с привлечением к организации Украины как страны-победительницы конкурса.

В заявлении польского министерства выразили сожаление по поводу того, что Европейский языковой союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя право на организацию песенного конкурса Евровидения в 2023 году и начал переговоры по организации этого мероприятия с британской BBC.



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"Мы поддерживаем позицию украинских властей, в которой они призывают к переговорам по организации конкурса с участием представителей страны-победительницы Евровидения", - говорится в заявлении.

«Мы уверяем украинского общественного вещателя в нашей постоянной поддержке в поиске такой организационной модели для проведения конкурса Евровидения-2023, которая будет учитывать участие как можно большей доли украинских участников и продюсеров, а также аудитории из этой страны», — добавили в польском Минкульте

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение Евровидения-2023 в Украине.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Стефания победила на Евровидении-2022, поэтому в следующем году конкурс должен был пройти в Украине.



Однако, 17 июня на официальном сайте Евровидения появилось заявление организатора – Европейского языкового союза (EBU) – о том, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году. Также там добавили, что Евровидение 2023 может состояться в Великобритании, как стране, которая заняла второе место в этом году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина потребует от EBU дополнительных переговоров по проведению Евровидения 2023 года.

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