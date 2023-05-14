МКИП поблагодарило группу Tvorchi за достойное представление Украины на Евровидении
Группа Tvorchi заняла шестое место на Евровидении (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Министерство культуры и информационной политики поблагодарило группу Tvorchi за выступление на конкурсе Евровидения 2023 года.
«Благодарим исполнителей за достойное представление Украины на международной сцене! Мы гордимся вами», - сообщили в министерстве.
13 мая в Ливерпуле состоялся гранд-финал Евровидения 2023 года от имени Украины.
После подсчета голосов национальных жюри и зрительского голосования победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции певица Loreen с песней Tatoo.
Представители Украины группа TVORCHI заняла по итогам голосования национальных жюри и зрительского голосования шестое место.