МКИП поблагодарило группу Tvorchi за достойное представление Украины на Евровидении

14 мая, 03:16
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Группа Tvorchi заняла шестое место на Евровидении (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Группа Tvorchi заняла шестое место на Евровидении (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Министерство культуры и информационной политики поблагодарило группу Tvorchi за выступление на конкурсе Евровидения 2023 года.

«Благодарим исполнителей за достойное представление Украины на международной сцене! Мы гордимся вами», - сообщили в министерстве.

13 мая в Ливерпуле состоялся гранд-финал Евровидения 2023 года от имени Украины.

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После подсчета голосов национальных жюри и зрительского голосования победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции певица Loreen с песней Tatoo.

Представители Украины группа TVORCHI заняла по итогам голосования национальных жюри и зрительского голосования шестое место.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евровидение Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины Евровидение 2023

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