МКИП поблагодарило группу Tvorchi за достойное представление Украины на Евровидении

Министерство культуры и информационной политики поблагодарило группу Tvorchi за выступление на конкурсе Евровидения 2023 года.

«Благодарим исполнителей за достойное представление Украины на международной сцене! Мы гордимся вами», - сообщили в министерстве.

13 мая в Ливерпуле состоялся гранд-финал Евровидения 2023 года от имени Украины.

Видео дня

После подсчета голосов национальных жюри и зрительского голосования победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции певица Loreen с песней Tatoo.

Представители Украины группа TVORCHI заняла по итогам голосования национальных жюри и зрительского голосования шестое место.