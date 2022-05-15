«Очевидное свидетельство не только таланта». Борис Джонсон поздравил Украину с победой на Евровидении 2022
Kalush Orchestra принесли победу Украине (Фото:REUTERS/Yara Nardi)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с победой в международном песенном конкурсе Евровидение 2022, финал которого только что завершился в Турине (Италия).
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«Поздравление Украине с победой в конкурсе Евровидение 2022. Это очевидное свидетельство не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу», - написал Джонсон в соцсетях.
Кроме того, премьер Британии написал, что гордится представителем Британии Сэмом Райдером и тем, как он представил страну на конкурсе.
Интересно, что именно представителю Великобритании Сэму Райдеру украинское жюри поставило самый высокий балл.
В комментариях украинцы не устают благодарить Джонсона за поддержку Украины:
Напомним, в ночь с 14 на 15 мая в Турине состоялся гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2022, на котором определился победитель этого года — ими стали представители Украины Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra получили 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей - 439. А в сумме - 631 балл.
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