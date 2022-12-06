В самые темные дни. Как справиться с зимней депрессией

Жертвой сезонного аффективного расстройства может стать любой человек

Ежегодный характер зимней депрессии, более известной как сезонное аффективное расстройство или САР, указывает на тесную связь между настроением и количеством света, получаемым в течение дня. Если в двух словах, то чем меньше света, тем большим может быть спад настроения.



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Зимняя хандра — широко распространенное явление, но около 10 миллионов американцев ежегодно страдают от более продолжительной депрессии под названием сезонное аффективное расстройство. Его симптомы, наряду с плохим настроением, включают в себя ощущение тревоги, снижение самооценки, увеличение продолжительности сна, постоянную тягу к углеводам и низкий уровень физической активности.

Я диетолог-нейробиолог, и моя научная деятельность направлена на изучение того, как влияют рацион и факторы образа жизни на настроение и мозговую деятельность, в частности, на психические расстройства, резильентность и мотивацию.

В ходе своих исследований я выяснила, что жертвой сезонного аффективного расстройства может стать любой человек. Вместе с тем большему риску подвержены те, у кого уже ранее были расстройства настроения. И особенно склонны к САР молодые люди и женщины любого возраста.

Почему возникает сезонная депрессия