В самые темные дни. Как справиться с зимней депрессией

6 декабря, 22:31
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Лина Бегдаче: «Особенно склонны к САР женщины любого возраста» (Фото:Tony Ross/Unsplash)

Лина Бегдаче: «Особенно склонны к САР женщины любого возраста» (Фото:Tony Ross/Unsplash)

Лина Бегдаче
Доцент Бингемтонского университета

Жертвой сезонного аффективного расстройства может стать любой человек

Ежегодный характер зимней депрессии, более известной как сезонное аффективное расстройство или САР, указывает на тесную связь между настроением и количеством света, получаемым в течение дня. Если в двух словах, то чем меньше света, тем большим может быть спад настроения.

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Зимняя хандра — широко распространенное явление, но около 10 миллионов американцев ежегодно страдают от более продолжительной депрессии под названием сезонное аффективное расстройство. Его симптомы, наряду с плохим настроением, включают в себя ощущение тревоги, снижение самооценки, увеличение продолжительности сна, постоянную тягу к углеводам и низкий уровень физической активности.

Я диетолог-нейробиолог, и моя научная деятельность направлена на изучение того, как влияют рацион и факторы образа жизни на настроение и мозговую деятельность, в частности, на психические расстройства, резильентность и мотивацию.

В ходе своих исследований я выяснила, что жертвой сезонного аффективного расстройства может стать любой человек. Вместе с тем большему риску подвержены те, у кого уже ранее были расстройства настроения. И особенно склонны к САР молодые люди и женщины любого возраста.

Почему возникает сезонная депрессия

Теги:   Депрессия Сезонное аффективное расстройство Настроение Психическое здоровье

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