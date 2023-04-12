Письмо более молодому себе. Девять уроков, которые стоило усвоить раньше

Большая часть того, что ты делаешь в молодости, основана на сомнительном предположении, что после 35 или 40 лет жизнь внезапно останавливается

Эй, бестолочь,



да-да, ты. Я знаю, что ты слишком занят и/или страдаешь от похмелья, чтобы интересоваться тем, что хочет сказать какой-то старикан вроде меня. И что бы я ни попытался тебе сказать, ты, скорее всего, отмахнешься и решишь, что ты умнее меня. Но знаешь что? Ты не умнее. Откуда я знаю? Да потому что я это ты, только из будущего. Шах и мат, балбес.

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Я собираюсь дать тебе несколько советов. И нет, это не чушь, вычитанная в какой-то книге по самопомощи. В конце концов, что за неудачник стал бы писать книгу по самопомощи? Эээ… не отвечай. Как бы там ни было, это уроки, которые я, то есть ты, усвоил на своем тяжелом опыте. Надеюсь, тебе не придется мучиться так, как мне, чтобы осознать все это.

1. Ты не так хорош или плох, как тебе кажется.