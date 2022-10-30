Они вам пригодятся. Пять «парадоксальных» жизненных уроков

Люди анализируют чужие успехи и надеются извлечь универсальные выводы — но это невозможно

Многое в жизни полностью противоположно нашим представлениям об этом. Например, если говорить о личной продуктивности, то мы часто полагаем, что чтобы достичь большего, нужно усердней трудиться и выполнять больше работы. Вот тут-то и пригодятся парадоксальные жизненные уроки.



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Как правило, надо, наоборот, делать меньше. Нужно сузить фокус.

В этой статье я собрал пять самых важных из усвоенных мною парадоксальных уроков, которые касаются разных сфер жизни, начиная от достижений и заканчивая психическим здоровьем.

1. На каждую историю успеха приходится множество неудач

На каждый успех приходится определенное число поражений. Если есть один хит, который все слушают месяцами, значит, есть и тысячи других песен, которые слышали очень немногие. И так со всем — с книгами, с приложениями и так далее. Ежегодно выпускаются тысячи новых, но успешными становятся лишь единицы.

Однако неудачи редко документируются. В историю вошло множество успехов, потому что поражения никому не интересны.

Это игнорирование провалов называется «систематическая ошибка выжившего». Люди анализируют успехи и надеются извлечь из них какие-то универсальные выводы.

Неудачи редко документируются

Статистик и бывший трейдер Нассим Талеб объяснил, почему это невозможно, в своей книге Одураченные случайностью: «Умеренный успех может объясняться мастерством и усердным трудом. Оглушительный успех — это всегда некое отклонение».

Например, тот факт, что генеральный директор Facebook ушел из Гарварда, так и не окончив университет, не делает отказ от получения высшего образования хорошим карьерным решением. Я уверен, что множеству тех, кто тоже бросил учебу, не удалось настолько же преуспеть.

Поэтому всякий раз, видя историю успеха, задавайтесь вопросом: «А как насчет тех, кого постигла неудача? Что стало с ними? Может ли быть так, что они делали то же самое, что и этот успешный человек или компания, но все равно потерпели провал?»

Такие размышления позволят увидеть не только то, что прямо перед глазами, и разработать более совершенную стратегию.

2. Для достижения больших целей нужно столько же энергии, сколько и для достижения мелких