В мрачные времена. Пять коротких мантр, которые спасут в любой ситуации

Вот пять мантр, которые я тихо повторял сам себе тысячи раз за эти годы, — они помогли мне пережить самые жестокие жизненные бури

Вот уже пять лет моим основным источником дохода является предпринимательство. И это означает 60 месяцев:



— отсутствия гарантированных средств на оплату аренды жилья;

Видео дня

— медицинской страховки из собственного кармана;

— десятка (а если быть предельно честным, то больше) неудачных продуктов и запусков;

— гневных писем от недовольных клиентов;

— язвительных комментариев интернет-троллей.

В такой ситуации легко начать паниковать, поддаться гневу, впасть в состояние стресса. Не сосчитать, сколько ночей я провел, лежа в кровати без сна, разглядывая дыры в потолке и задаваясь вопросом, как буду платить за квартиру.

Я не смог бы продержаться так долго, если бы не научился быть невероятно, поразительно, необычайно стойким.

Стойкость заключается не в том, чтобы стать накачанным, несгибаемым и неумолимым «морским котиком», научившимся никогда не сдаваться — это глупо. Как однажды сказал Брюс Ли: «Самое жесткое дерево срубить проще всего».

Быть стойким — значит смириться с объективно паршивыми жизненными обстоятельствами, научиться быть гибким и использовать трудные времена, чтобы стать крепче, надежнее и выносливее.

Вот пять мантр, которые я тихо повторял сам себе тысячи раз за эти годы, — они помогли мне пережить самые жестокие жизненные бури и стать более стойким и опытным человеком, который теперь способен помочь и другим преодолеть их непростой путь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.