Три главных совета. Как работать эффективно, когда вы перегружены

Эти методы позволят вам увеличить свою продуктивность до необходимого вам уровня

Я заметил, что очень многие люди чувствуют себя настолько перегруженными, рассеянными и напряженными, что им становится невероятно сложно сосредоточиться и продуктивно работать. Так что же мы можем сделать, чтобы быть более эффективными, пребывая в рассеянном и перегруженном состоянии?



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Сегодня поделюсь теми тремя основными вещами, которые помогают мне сконцентрироваться и повысить продуктивность, даже когда я совершенно не знаю, за что хвататься.

Промежуточная пауза

Первое, что я советую, — делать небольшой перерыв между любыми вашими действиями. Я называю это промежуточной паузой.

Если коротко, то я рекомендую делать паузу вместо того, чтобы сразу переключаться с одной задачи на другую.

Прелесть этого метода в его гибкости

— Если вы ответили на одно электронное письмо, сделайте паузу: хотите ли вы продолжать отвечать на письма или есть что-то более важное, чем вы хотели бы заняться?

— Если вы завершили некую задачу, сделайте паузу: хотите ли вы передохнуть или же выбрать следующее дело из списка, чтобы сосредоточиться на нем? Если вы заметили, что автоматически открываете приложение или сайт, которые используете для того, чтобы отвлечься, сделайте паузу: есть ли что-то более важное, чему вы хотели бы уделить внимание?

— Если на вас только что свалилась гора сообщений и задач, сделайте паузу — добавьте их в свой список и расставьте приоритеты, выбрав что-то одно, на чем нужно сконцентрироваться (подробнее об этом ниже).

— Проработав некоторое время, сделайте паузу: не хочется ли вам размять ноги, выпить воды, проветрить голову?

Эта пауза помогает нам прокладывать путь среди волн хаоса и позволяет более осознанно проживать свой день.

Метод гибкого фокуса