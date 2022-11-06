Четыре шага. Как сделать свою жизнь более свободной

Лео Бабаута: «Какой была бы ваша жизнь, если бы вы воспринимали ее как более просторную?» (Фото:Snapwire/Pexels)

Простой метод позволит создать ощущение простора и спокойствия

Я работал со множеством людей, которые хотели бы, чтобы в их жизни было больше простора — больше времени для отдыха, игр, чтения, размышлений, заботы о себе или общения с друзьями и другими близкими людьми.



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Главная проблема не в том, что сложно увеличить имеющееся количество времени (некоторым в самом деле крайне тяжело это сделать) — а в том, что сколько бы времени у нас ни было, мы вряд ли наполним его ощущением простора, спокойствия, радости и игры.

Можно получить в свое распоряжение все время мира, но дело в том, что даже при таком изобилии мы, скорее всего, будем испытывать то же самое, что и раньше. Если вы возьмете годичный отпуск, то, вероятно, на какое-то время ощутите определенную свободу, но затем беспокойство и страхи начнут брать верх, и вы найдете себе множество дел и убедите себя, что нужно быть продуктивным (к примеру).

Что бы вы ни ощущали до сих пор, скорее всего, вы будете ощущать то же самое, независимо от того, как организуете свою жизнь.

Для создания того подлинного простора, к которому вы стремитесь, нужно изменить не жизненный уклад (хотя это тоже, возможно, не повредит), а то, как вы воспринимаете свою жизнь.

Давайте посмотрим, как можно это сделать.