Чтобы жить счастливо. Восемь жизненных этапов, о которых стоит знать

Дариус Фору: «Успешное преодоление того или иного этапа не означает, что кризис не повторится» (Фото:feedough/Depositphotos)

Каждый человек проходит несколько стадий развития личности — важно правильно их преодолеть

Эрик Эриксон, психоаналитик и автор термина «кризис идентичности», обнаружил, что, как правило, люди проходят восемь стадий развития.



Эриксон родился в Германии в 1902 году. Он был сыном датчан, но воспитывал его отчим-еврей, и Эриксон рос, не чувствуя себя своим среди сверстников.

Видео дня

В 1927 году психоаналитик Анна Фрейд (младшая дочь Зигмунда Фрейда) пригласила Эриксона преподавать в частной художественной школе в Вене.

Глубоко впечатленный идеями Фрейда о том, как воспитание, полученное в детстве, влияет на личность и развитие человека, Эриксон начал изучать психоанализ. И вот что он понял: «Каждый взрослый, будь он ведомым или лидером, представителем большинства или элиты, когда-то был ребенком. Когда-то был маленьким. Это чувство малости образует в его сознании субстрат, от которого невозможно избавиться. Свои триумфы он будет соизмерять с этой малостью; свои поражения считать ее подтверждением».

Однако Эриксону казалось, что теория Фрейда делает чрезмерный акцент на роли сексуальности в развитии человека. Он считал, что более важную роль играют социальные и культурные факторы.

Поэтому он вышел за рамки теории Фрейда и вместо этого сосредоточился на понимании взаимодействия между:

— биологической сущностью человека;

— индивидуальными психологическими особенностями;

— культурным контекстом и воспитанием.

Эриксон изучал и опрашивал детей различных культур и разного социального происхождения. И обнаружил, что в процессе своего формирования личность проходит восемь стадий.