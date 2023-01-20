Всего три шага. Как определить свое призвание

Это один из самых простых способов узнать, ради чего вы были рождены

Забудьте о получении удовольствия и найдите, наконец, смысл жизни.

Те люди, чья жизнь выстроена вокруг непрерывного получения удовольствия, словно не могут сойти с беговой дорожки — им постоянно требуется все больше, и больше, и больше.

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Вы можете приступить прямо сейчас

Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, им необходимо решить, что что-то является более важным, чем их собственные ощущения — некая причина, некая цель, некий человек заслуживают того, чтобы ради них время от времени поступаться наслаждениями.

Этой «причиной» часто служит то, что мы называем своим «смыслом жизни», и его поиск — одно из самых важных усилий, которые мы можем предпринять для того, чтобы улучшить свое здоровье и повысить благополучие.

Я настоятельно рекомендую вам поделиться этой мыслью со всеми, кому нужно это услышать.

Небольшое упражнение, которое поможет вам определить ваше жизненное призвание

Так и быть, у меня есть упражнение, состоящее из трех шагов, которое ждет вас и к которому вы можете приступить прямо сейчас. Возьмите ручку и бумагу и уделите этому 20 минут. Это, наверное, один из самых простых способов узнать, ради чего вы были рождены. Итак, вы готовы?

Шаг 1: Запишите все, что вам нравится делать. Будьте как можно более конкретными. Пусть у вас получится длинный список.

Отнеситесь к этому серьезно. Внесите в список все, что приносит вам хоть какую-то радость в жизни. Большую радость. Маленькую радость. Даже средненькие радости.

Шаг 2. Теперь пройдитесь по списку и вычеркните все то, что нравится большинству людей, например, видеоигры, просмотр фильмов, вечеринки и так далее.

Вся эта чепуха вам тут ни к чему. Я знаю, что сам велел внести ее в список, но это было сделано лишь затем, чтобы вы ощутили благодарность за то, что в вашей жизни есть много хорошего. Теперь вычеркивайте это. Мы все чертовски любим буррито.

Шаг 3: Из оставшихся пунктов обведите те, что могут помочь в решении какой-то из мировых проблем. Вычеркните все прочие. А теперь посмотрите на то, что у вас осталось. Что эти вещи значат для вас? Что вы можете с этим сделать? То, что обведено, — и есть та причина, по которой вы пришли в этот мир. А теперь идите и занимайтесь этим.

Серьезно, вперед.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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