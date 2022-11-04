Жизненная энергия. Как держать свою «батарейку» заряженной

В условиях войны множество людей сталкивается с колоссальным переутомлением

Иногда мы чувствуем себя полными сил, а иногда — как сдутые воздушные шарики: ресурсов не хватает даже на будничные дела. Хорошая новость в том, что своим состоянием можно управлять.



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Термин VQ (vitality quotient) предложил французский психолог и бизнес-тренер Пьер Касс. Это коэффициент жизненной энергии, способность «зарядить» себя, поддерживать надлежащий уровень самомотивации и даже в сложных жизненных обстоятельствах не «проваливаться» в пессимизм, апатию и обесценивание. Сейчас это особенно важно для украинцев, ведь в условиях войны множество людей сталкиваются с колоссальным переутомлением и потерями, а потому чувствуют себя опустошенными и не верят в восстановление. Однако VQ не является врожденной чертой: его можно и нужно повышать.

Проверьте себя: нет ли у вас дефицита VQ?

Прежде всего стоит понять, какой уровень жизненной энергии у вас сейчас. На ее нехватку указывают восемь основных признаков, в частности: