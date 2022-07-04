Сон, аппетит и сердце. На что влияют наши биологические часы

Сего Сато: «Старайтесь не употреблять напитков с кофеином и меньше подвергаться воздействию искусственного света перед отходом ко сну» (Фото:halfpoint/Depositphotos)

Ваше самочувствие во многом зависит от времени суток

Любой, кто страдал от джетлага или плохо чувствовал себя после перехода на зимнее или летнее время, знает все о том, что ученые называют биологическими часами или циркадным ритмом, — о так называемом «встроенном хронометре», который синхронизирует реакции нашего организма на то, как один день сменяется другим.



Видео дня

Эти «часы» состоят из приблизительно 20 тыс. нейронов и находятся в гипоталамусе — области, расположенной в центральной части мозга и регулирующей бессознательные процессы, такие как дыхание и кровяное давление. Люди — не единственные существа со встроенным хронометром: у всех позвоночных — млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб, — а также у растений, грибов и бактерий тоже есть биологические часы. Именно поэтому кошки наиболее активны на рассвете и на закате, а цветы распускаются в определенное время дня.

Циркадные ритмы также имеют большое значение для здоровья и хорошего самочувствия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.