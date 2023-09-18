Заедаете эмоции? Пять советов, как улучшить отношения с едой

Ответьте на четыре вопроса, чтобы узнать, здоровые ли у вас пищевые привычки

Недавно в поезде я невольно подслушала, как две женщины увлеченно обсуждали свою одержимость едой, и, в том числе, эмоциональные триггеры, подталкивающие каждую из них к шоколаду и пицце.



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Они признавались, что чувствуют вину из-за того, что не могут себя контролировать, когда дело касается еды, и регулярно роются в холодильнике в поисках чего-то вкусного, чтобы успокоить нервы. И обе сетовали на то, что не могут остановиться и подумать перед тем, как есть.

Их разговор был далек от беседы о физиологической потребности в пище как источнике энергии для организма и необходимых ему питательных веществ. Вместо этого обсуждение был очень эмоциональным.

И это заставило меня задуматься о том, насколько важны здоровые отношений с едой, как формируется пищевое поведение и как выработать здоровые пищевые привычки. Вот как могут выглядеть здоровые отношения с едой.

Что подразумевают «хорошие отношения с едой»?