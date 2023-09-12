Я чувствую то же, что и ты. Как установить здоровые эмоциональные границы

«Слияние» с близким человеком влечет за собой ряд проблем

Вы с вашим лучшим другом — «не разлей вода», постоянно вместе и даже можете заканчивать друг за другом предложения. Ваш брат переживает разрыв отношений, и вы ему «сочувствуете», ощущаете его боль, ведь недавно сами прошли через то же самое. Ваша подруга впала в уныние после неудачной попытки забеременеть, и хотя сами вы на такой шаг никогда не пошли бы, вы «сопереживаете» ее огорчению.



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«Не разлей вода», сочувствие и сопереживание — это разные уровни эмоциональной связи и нашей реакции на чувства близких людей. Но есть и более глубокий уровень, где эмоциональные границы становятся проницаемыми и где негативные эмоции одного человека легко передаются другому.

