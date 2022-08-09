Первое, второе, третье. В каком порядке принимать пищу

У употребления сладостей натощак нет никаких плюсов

Ешьте в правильном порядке. Корректный порядок приема пищи помогает оптимизировать и снижать сахар крови. Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже может усугублять течение бактериальных инфекций.



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Первое: овощи и зелень.

Второе: белок и жиры.

Третье: крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если желудочно-кишечный тракт здоров).

Такие подконтрольные и умеренные пики глюкозы и инсулина это:

— контроль желания перекусов через несколько часов после еды;

— меньше голода перед следующей едой;

— снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпи, дерматиты);

— более стабильные уровни энергии в течение дня;

Чай с медом — это десерт после еды

— контроль здоровой массы тела.

Ну и еще:⠀

— Соленые завтраки лучше сладких.

— Сладкое натощак — никаких плюсов.

— Прогулка после еды балансирует сахар.

— Цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных, и конечно лучше соков и фрешей — у них нет клетчатки, они — концентраты сахара. И так: добавьте к фруктам немного орешков.

— Избегайте напитков с сиропами. Чай с медом — это десерт после еды, а не натощак. Если кофе с молоком — пожалуйста, с жирным, цельным или со сливками. Зерновое «молоко» — овсяное, рисовое — это шлифованные зернышки, сахар крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндальное, кокосовое, кунжутное или просто цельное молоко.

Текст публикуется с разрешения автора

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