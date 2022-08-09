Первое, второе, третье. В каком порядке принимать пищу
Анастасия Голобородько: «Соленые завтраки лучше сладких» (Фото:Pixabay/Pexels)
У употребления сладостей натощак нет никаких плюсов
Ешьте в правильном порядке. Корректный порядок приема пищи помогает оптимизировать и снижать сахар крови. Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже может усугублять течение бактериальных инфекций.
Первое: овощи и зелень.
Второе: белок и жиры.
Третье: крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если желудочно-кишечный тракт здоров).
Такие подконтрольные и умеренные пики глюкозы и инсулина это:
— контроль желания перекусов через несколько часов после еды;
— меньше голода перед следующей едой;
— снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпи, дерматиты);
— более стабильные уровни энергии в течение дня;
Чай с медом — это десерт после еды
— контроль здоровой массы тела.
Ну и еще:⠀
— Соленые завтраки лучше сладких.
— Сладкое натощак — никаких плюсов.
— Прогулка после еды балансирует сахар.
— Цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных, и конечно лучше соков и фрешей — у них нет клетчатки, они — концентраты сахара. И так: добавьте к фруктам немного орешков.
— Избегайте напитков с сиропами. Чай с медом — это десерт после еды, а не натощак. Если кофе с молоком — пожалуйста, с жирным, цельным или со сливками. Зерновое «молоко» — овсяное, рисовое — это шлифованные зернышки, сахар крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндальное, кокосовое, кунжутное или просто цельное молоко.
Текст публикуется с разрешения автора
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