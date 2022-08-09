Первое, второе, третье. В каком порядке принимать пищу

9 августа, 21:13
Анастасия Голобородько: «Соленые завтраки лучше сладких» (Фото:Pixabay/Pexels)

Анастасия Голобородько: «Соленые завтраки лучше сладких» (Фото:Pixabay/Pexels)

Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт и публичный спикер

У употребления сладостей натощак нет никаких плюсов

Ешьте в правильном порядке. Корректный порядок приема пищи помогает оптимизировать и снижать сахар крови. Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже может усугублять течение бактериальных инфекций.

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Первое: овощи и зелень.

Второе: белок и жиры.

Третье: крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если желудочно-кишечный тракт здоров).

Такие подконтрольные и умеренные пики глюкозы и инсулина это:

 — контроль желания перекусов через несколько часов после еды;

 — меньше голода перед следующей едой;

 — снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпи, дерматиты);

— более стабильные уровни энергии в течение дня;

Чай с медом — это десерт после еды

 — контроль здоровой массы тела.

Ну и еще:⠀

 — Соленые завтраки лучше сладких.

 — Сладкое натощак — никаких плюсов.

 — Прогулка после еды балансирует сахар.

 — Цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных, и конечно лучше соков и фрешей — у них нет клетчатки, они — концентраты сахара. И так: добавьте к фруктам немного орешков.

 — Избегайте напитков с сиропами. Чай с медом — это десерт после еды, а не натощак. Если кофе с молоком — пожалуйста, с жирным, цельным или со сливками. Зерновое «молоко» — овсяное, рисовое — это шлифованные зернышки, сахар крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндальное, кокосовое, кунжутное или просто цельное молоко.

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Здоровое питание Советы диетолога

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