Украинская здоровая пища. Что нам есть, чтобы не болеть и жить дольше

Оксана Скиталинская: «В нашем рационе должны быть привычные нам овощи и фрукты» (Фото:Roman Odintsov/Pexels)

Украинцам стоит пересмотреть свое отношение к питанию и образу жизни

Средиземноморская? Окинавская? Нордическая? Нет, украинская!



Видимо, вы поняли, что речь идет о диете, системе питания. Так почему украинская?

Ученые давно заметили и изучили многие пищевые факторы, которые являются причиной сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, ожирения, поражения костей и суставов.

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Есть страны, которым за последние 30−40 лет удалось добиться существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (Австралия, Финляндия и США) в результате разработки и реализации профилактических программ.

К сожалению, это не Украина. В Украине такие масштабные исследования почти не проводятся, хотя известно, что питание большинства украинцев высококалорийное за счет быстрых углеводов и жиров, поступающих из пищевых продуктов низкого качества. Вдобавок еще и война, отключение света, стресс.

И все же.

Мы все равно едим каждый день, и для сохранения здоровья и профилактики хронических заболеваний украинцам следует пересмотреть отношение к питанию и образу жизни.

Для украинца свекла лучше, чем авокадо

Чтобы приблизить украинское питание к оптимальному, стоит не столько есть «нечто такое особенное», сколько убрать то, что откровенно вредит здоровью.

Это сахар, сладости, изделия из очищенной (без отрубей) муки и очищенных от оболочек круп (хлопьев).

При выборе продуктов питания необходимо отдавать предпочтение натуральным традиционным продуктам с высокой биологической ценностью, которые являются основой традиционного питания и употреблялись нашими предками на протяжении веков, а также соблюдать умеренность в пище, ограничивать употребление рафинированных (концентрированных) продуктов, особенно сладостей и жиров низкого качества.

Еще одна проблема — страсть украинцев к сладким напиткам и сокам. Такие напитки должны презентоваться как вредные и обусловливающие развитие сахарного диабета.

Недостаточно внимания у нас уделяется такому полезному и ценному продукту, как отруби. Молотые отруби желательно добавлять во многие блюда, особенно, в мучные.

В нашем рационе должны быть привычные овощи и фрукты, обязательно включаться ягоды, зелень и пряные украинские травы и специи. Для украинца свекла лучше, чем авокадо, петрушка — лучше, чем спирулина, а калина — полезнее ягод годжи.

То же самое касается и жиров: не стоит увлекаться растительными маслами, так как они содержат окисляющиеся жирные кислоты и при чрезмерном употреблении усиливают процессы окисления в организме (образование свободных радикалов).

Морская рыба полезна, однако она не является традиционной для украинцев, для которых яичные желтки и небольшое количество сала более традиционные.

Оливковое масло также не относится к обычному виду жира, а олеиновая кислота не является незаменимой.

Увеличение употребления украинцами в последние десятилетия жидких рафинированных масел может быть одним из факторов роста частоты сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстого кишечника и молочной железы.

Традиционные сало и сметана являются здоровой альтернативой оливковому маслу, так как сало сбалансировано по составу жиров и содержит необходимое количество арахидоновой кислоты — важного компонента клеточных мембран.

В общем, жира должно быть примерно 10−20 г сливочного масла, 10−20 г сала, 3−5 чайных ложек растительных масел, но это также зависит от массы тела, физической активности.

Основу питания должны составлять овощи, а не хлебобулочные изделия — 70−75%, фрукты и ягоды — 30−25%.

Способ приготовления блюд также оказывает влияние на здоровье.

Желательно, чтобы количество жира было минимальным или блюда готовились без жира: это приготовление на пару, отваривание, тушение со специями, с овощными и фруктовыми соками, пряностями, запекание.

Важно распределение продуктов питания согласно их химическому составу.

Продукты, богатые углеводами и жирами, целесообразно употреблять во время завтрака и обеда, поскольку в это время наблюдаются большие энергозатраты.

Вечером лучше отдать предпочтение блюдам из нежирной рыбы, птицы, овощным салатам, молочным продуктам. Аминокислоты, которые поступят в организм после ужина, будут оптимально использованы для восстановления.

Любить украинское означает любить и свою украинскую еду. В ней много ценного, что может помочь нам быть здоровее и дольше жить.

Текст публикуется с разрешения автора

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