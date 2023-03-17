Богаты витаминами и минералами. Три самых полезных весенних продукта

Наталья Самойленко: «После долгой зимы нет ничего лучше, чем встретить весну ярким вкусом свежих сезонных продуктов» (Фото:sarsmis/Depositphotos)

Для поддержания здоровья приготовьте запеченную спаржу, суп из зеленого горошка или тост из редиса и авокадо

После долгой зимы и холода нет ничего лучше для поддержания здоровья, чем встретить весну красочным вкусом свежих сезонных продуктов, богатых витаминами и минералами. Вот некоторые из лучших весенних овощей и блюд, которые можно попробовать из них приготовить.



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Аспарагус. В спарже много клетчатки, витаминов А, С и К, а также фолиевой кислоты. Витамин А важен для поддержания здоровья наших глаз. Витамин К принимает участие в свертывании крови, а его дефицит может привести к таким проблемам, как неконтролируемое кровотечение после травмы и повреждения кожного покрова. Потребление достаточного количества витамина К помогает обеспечить свертываемость крови должным образом. Но если вы принимаете препараты для разжижения крови, такие как варфарин, следует тщательно следить за количеством этого витамина в рационе. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что продукты, богатые витамином К, такие как спаржа, безопасны для вас.

Спаржа также является хорошим источником антиоксидантов, среди которых витамин А и витамин Е. Эти антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами, повреждающими наши клетки и способствующими воспалению.

Антиоксиданты, входящие в состав гороха, уменьшают воспалительные процессы в организме

Пищевые волокна в спарже помогают нормальному функционированию пищеварительной системы. Они питают полезные бактерии в толстом кишечнике, которые помогают организму переваривать пищу и усваивать важные питательные вещества.

Нерастворимая клетчатка в составе спаржи способствует понижению концентрации «плохого» холестерина в крови. Кроме того, спаржа содержит калий, важный для поддержания нормального состояния сердечно-сосудистой системы.

Спаржа богата фолатом, который важен для образования эритроцитов. Фолиевая кислота помогает клеткам правильно делиться и расти до нужного размера. Она имеет решающее значение в первые месяцы беременности — этот витамин помогает органам ребенка правильно формироваться и предотвращает такие проблемы, как врожденные дефекты мозга и позвоночника.

Попытайтесь жарить спаржу на гриле, запекать со специями и оливковым маслом extra virgin, добавлять в салаты, омлеты или блюда с пастой.

Горох. Горох богат белком, клетчаткой и витамином С. Также содержит каротиноиды лютеин и зеаксантин. Эти питательные вещества помогают защитить глаза от хронических заболеваний, таких как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна, а также действуют как фильтры от вредного синего света.

Горох также содержит много клетчатки, которая помогает перемещать пищу через кишечник для более легкого пищеварения. А входящие в его состав антиоксиданты, в частности витамин С, витамин Е, цинк, катехин, эпикатехин, уменьшают воспалительные процессы в организме.

Клетчатка и белок, которого также много в горохе, помогают регулировать процесс усвоения крахмала. Белок и клетчатка замедляют расщепление углеводов и помогают контролировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка снижает постпрандиальный (после еды) уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Кроме того, магний, калий и другие содержащиеся в этом овоще минералы могут снизить риск повышения кровяного давления.

Сделайте гороховое пюре, смешав вареный горох с небольшим количеством оливкового масла, лимонного сока и мяты. Вы также можете добавить горох в супы или ризото.

Или приготовьте суп из гороха и мяты — сварите свежий или замороженный горох с луком, чесноком и овощным бульоном, затем смешайте со свежей мятой и небольшим количеством сливок.

Редис. Редис обладает низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки и витамина С, который действует как антиоксидант, защищая ваши клетки от повреждения. Он также содержит такие химические соединения, как глюкозинолат и изотиоцианат, помогающие регулировать уровень сахара в крови. Употребление этого овоща также улучшает естественную выработку адипонектина в организме — более высокие уровни этого гормона могут помочь защитить от инсулинорезистентности. Редис также содержит коэнзим Q10, антиоксидант, помогающий предупредить развитие диабета.

Наряду с другими соединениями редис содержит индол-3-карбинол, который улучшает процесс выведения токсинов печенью.

Редис также богат минералами, такими как кальций и калий. Вместе эти питательные вещества помогают снизить высокое кровяное давление и снизить риск осложнений сердечных заболеваний. Этот овощ также является хорошим источником природных нитратов, улучшающих кровообращение.

Нарежьте редиску тонкими ломтиками и добавьте ее в салаты. Или приготовьте тост из редиса и авокадо: немного поджарьте цельнозерновой хлеб, положите сверху пюре из авокадо, нарезанную редиску, посыпьте солью и перцем.

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