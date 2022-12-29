Наша суперсила. Три продукта, которые стоит добавить в рацион зимой

Они делают нас особенно крепкими, выносливыми, непобедимыми и более устойчивыми к болезням

Знаете, в чем наша сила?



В нашей земле, которая во все времена года дает нам вещества, делающие нас особенно крепкими, выносливыми, непобедимыми, более устойчивыми к болезням.

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Зимой это наши родные ягоды – калина, шиповник и барбарис.

После морозов эти ягоды накапливают в себе наибольшую концентрацию антиоксидантов — биологически активных веществ, которые уменьшают воспалительные процессы, связанные с менее активным зимним образом жизни и хроническим стрессом, уменьшают разрушительные последствия вредной пищи, обладают антираковым действием, способствуют восстановлению всех клеток, положительно влияют на работу иммунной и нервной систем.

Калина

Наш символ несокрушимости. Не просто так. Очень богата естественным, легкоусвояемым витамином С, при стрессах разного рода помогает организму адаптироваться и не «сломаться».

Источник кверцитина, цинка, селена и некоторых аминокислот, которые влияют на синтез гормонов, в частности, гормонов щитовидной железы и надпочечников, и уменьшают повреждение коры надпочечников, возникающее при длительном стрессе. Нормализует работу сердца, оказывает противоотечное и противовирусное действие.

За счет дубильных веществ, горечи, органических кислот улучшает пищеварение и усвоение пищи.

После морозов эти ягоды накапливают в себе большую концентрацию антиоксидантов.

Богата пектинами и фитостеринами. Пектины — это естественный «детокс», они поглощают все вредное и токсичное, а фитостерины предотвращают образование атеросклеротических бляшек и налипание их на сосуды.

Стакан калинового чая зимой — это сплошная польза. Найдутся люди, которые скажут: «Калину нельзя тем, у кого низкое давление», или у кого подагра, артрит, тромбофлебит, камни, язва в желудке и т.д. Можно. Учитывая содержание полезных веществ. Не стоит только делать концентрированные настои тем, у кого язва желудка, потому что в ягодах много органических кислот.

Шиповник

Это почти украинский аналог зеленого китайского чая, даже лучше. В нем, как и в чае, много разных катехинов (одного из самых ценных компонентов чая). А еще в нем много витамина С, поддерживающего синтез очень важного белка — коллагена (а это здоровые сосуды, сниженный риск их разрывов).

Настой из шиповника нормализует уровень холестерина, улучшает образование и выделение желчи, усвоение жирорастворимых витаминов, активирует восстановление поврежденных клеток, стимулирует сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

Барбарис

Как и предыдущие ягоды, также богат витамином С, пектинами, антоцианами и каротиноидами (поэтому все они красного цвета).

Содержит берберин, замедляющий развитие атеросклероза и образование атеросклеротических бляшек, питает кишечные бактерии, производящие противовоспалительные и противораковые вещества.

Именно противораковая активность берберина хорошо изучена (влияет на многие виды рака: меланома, лейкемия, глиобластома, рак кишечника, печени и др.). Барбарис положительно влияет на усвоение глюкозы, поэтому оказывает антидиабетическое действие.

Для получения пользы достаточно горсти плодов помыть, растолочь, залить горячей водой (в приблизительной пропорции 1:5) и дать настояться до охлаждения воды. Процедить и употреблять несколько раз в день по полстакана или по стакану. В таком случае вы будете получать витамин С в течение дня, и это очень важно, потому что витамин С человеческим организмом не синтезируется и не накапливается, а в период зимы, стрессов, повышенного риска простуд витамина С нужно больше, чем обычно.

Особенно полезно выпить полстакана настоя после еды, в котором много простых углеводов и жира (выпечка, сладости, жареная пища с мучными изделиями). Потому что такая пища приводит к образованию большого количества свободных радикалов (такое состояние называется постпрандиальным оксидативным стрессом), которые повреждают все клетки организма, ухудшая работу. А антиоксиданты ягодных настоев блокируют свободные радикалы.

Используйте дары родной земли.

Текст публикуется с разрешения автора

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