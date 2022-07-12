Утолят витаминную жажду. Пять самых полезных фруктов и ягод

Наибольшую ценность имеют продукты, которые знакомы еще с детства

Каждое время года имеет свои основные продукты, которые в настоящее время достигают наилучшего размера, вкуса, пищевой ценности и общей полезности. Но это не значит, что продукция, которая не выращена в пик сезона, не питательна. На самом деле, в составе таких фруктов и овощей может быть лишь незначительно меньшее количество питательных веществ. Тем не менее, продукты, собранные в разгар сезона, скорее всего, будут более вкусными, а улучшенный вкус является важным фактором.



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Сезонное питание может помочь создать более разнообразную диету. Это необходимо для получения витаминов, минералов, антиоксидантов и других фитонутриентов, которых мы обычно лишаем себя, если едим всего несколько видов фруктов и овощей круглый год. Разнообразие питания важно для борьбы с дефицитом микроэлементов.

При этом, чем проще — тем лучше. И самую большую пользу можно найти в продуктах, которые знакомы еще с детства. Дело не в экзотичности или высокой стоимости, а в концентрации питательных веществ, которые скромно выполняют важную роль в поддержке нашего здоровья.

Взрослый человек должен ежедневно включать в свой рацион 300–400 г ягод и фруктов. Но, несмотря на пользу, мера должна быть.

Сегодня мы поговорим о пяти самых полезных летних фруктах и ягодах, которые способны не только порадовать наши вкусовые рецепторы, но и утолить витаминную жажду настоящим нутритивным коктейлем.

1. Черная смородина

Одна порция этих ягод содержит около 85% ежедневной рекомендованной нормы витамина С, следовательно, может помочь укрепить вашу иммунную систему, позволяя организму эффективнее бороться с инфекциями.

Также черная смородина богата омега-6 жирной кислотой под названием гамма-линолевая кислота. Это соединение способно уменьшить воспаление и улучшить симптомы воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Некоторые исследования показали, что гамма-линолевая кислота помогла уменьшить боль в суставах и скованность у людей с артритом.

Чем проще — тем лучше

Темный цвет этой ягоды обусловлен высоким содержанием антоцианов — антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами в организме, уменьшая окислительный стресс и повреждение клеток.

Богатая антоцианами черная смородина может помочь в лечении глаукомы, одной из главных причин слепоты. Антиоксидант повышает кровоток в глазах и замедляет прогрессирование глаукомы. Гамма-линолевая кислота и другие антиоксиданты также могут помочь снизить сухость глаз и симптомы их усталости.

Черная смородина содержит много марганца, важного минерала, необходимого для секреции инсулина. Этот микроэлемент помогает нормализовать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

2. Черника

У многих людей употребление этой ягоды ассоциируется с улучшением остроты зрения. Однако результаты исследований по этому вопросу действительно неоднозначны. Впрочем, некоторые из исследований показывают, что черника способна помочь при усталости глаз, которая приводит к головным болям, размытости или двоению в глазах.

Черника содержит фенольные кислоты, которые могут помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Черника также может улучшить пищеварение. Антиоксиданты, дубильные вещества и пектин, содержащиеся в этих ягодах, способны уменьшить воспаление в желудочно-кишечном тракте. Уменьшение этого воспаления помогает облегчить диарею и тошноту.

3. Малина

Эта ягода содержит калий, необходимый для работы сердца и снижения АД. Омега-3 жирные кислоты, которые также можно найти в малине, позволяют предотвратить инсульт и болезни сердца. Эта ягода также содержит марганец, помогающий регулировать уровень сахара в крови, а также необходимый для здоровья костей и кожи.

Одна порция малины содержит 8 г клетчатки, что гораздо больше, чем в составе большинства фруктов. Клетчатка может помочь снизить уровень сахара в крови, уровень холестерина и АД. Пища с высоким содержанием клетчатки, как правило, дольше обеспечивает ощущение сытости, поэтому может помочь контролировать вес.

Малина содержит гораздо меньше сахара, чем большинство фруктов — всего 5 граммов в целой чашке. Она также содержит витамин С, который важен для производства коллагена — протеина, входящего в состав нашей кожи. С возрастом количество коллагена уменьшается, что приводит к появлению морщин и дряблости. Витамин С также помогает предотвратить повреждение кожи солнцем, что особенно актуально летом.

4. Абрикос

Богатые витаминами А и Е, а также бета-каротином и другими каротиноидами, абрикосы прекрасно поддерживают здоровье глаз. Лютеин, в частности, важен для здоровья сетчатки и хрусталика. Питательные вещества, содержащиеся в этих фруктах, также помогают снизить риск дегенерации желтого пятна и развития катаракты.

Такие антиоксиданты, как витамин Е и витамин С известны своими свойствами улучшать состояние кожи. Они могут помочь защитить ее клетки от ультрафиолетового излучения, предотвратить появление ранних морщин и повысить эластичность кожи. Бета-каротин является еще одним антиоксидантом, помогающим защитить кожу от солнечных ожогов и дополнительного повреждения ультрафиолетом.

Абрикосы содержат большое количество пищевых волокон, улучшающих пищеварение. Растворная клетчатка помогает вашему желудочно-кишечному тракту содержать достаточное количество воды и способствует развитию полезных бактерий. Нерастворимая клетчатка также полезна для улучшения перистальтики кишечника.

5. Яблоки

Есть такая поговорка: «An apple a day keeps the doctor away». Хотя употребление яблок не является панацеей, оно полезно для вашего здоровья.

Яблоки содержат большое количество растительного пигмента кверцетина. Это химическое вещество растительного происхождения, флавоноид, защищает клетки во всем теле, включая клетки мозга.

Клетчатка, которой также богаты яблоки, может замедлить пищеварение, чтобы вы дольше ощущали сытость после еды. Это поможет уберечь вас от переедания.

Но если перед употреблением очистить яблоко от кожуры, вы получите значительно меньшее количество клетчатки и флавоноидов.

Хотя яблоки действительно полезны для здоровья, потребление их в большом количестве (как и любое другое) может быть вредным для вас. Переизбыток фруктов может привести к набору веса.

Важно: яблочный сок может взаимодействовать с противоаллергическим препаратом фексофенадином (Аллегра). Сок усложняет его усвоение организмом. Поэтому старайтесь не запивать эти лекарства напитками, содержащими яблоки в составе.

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